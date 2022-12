[阪急阪神不動産株式会社]

2022年12月13日(火)オンライン開催



この度、阪急阪神不動産株式会社(本社: 大阪市北区、社長:諸冨隆一(※1))は、オンラインイベント「Osaka Landing Pad × スペイン大使館 経済商務部“フードテックピッチイベント with OSAKA FOOD LAB”」を2022年12月13日(火)に開催いたします。





“Osaka Landing Pad”は、海外から日本市場への参入を目指すスタートアップに対し、大阪への着地を支援するための官民連携によるプラットフォームであり、官民一体で必要な情報提供やサポートを行う相談窓口を開設し、包括的なサポートを提供しています。Osaka Landing Padには、在阪のスタートアップ支援機関・組織であるローカルパートナー(※2)および、世界各国のスタートアップ支援機関・組織であるインターナショナルパートナー(※3)が携わっています。

Osaka Landing Padの一員である当社は、この枠組み及び各ローカルパートナーが持つネットワークを活用し、今回のインターナショナルパートナーであるスペイン大使館 経済商務部と共に、スペインの強みの一つである「フードテック」をテーマに、スペイン大使館 経済商務部が推薦するスタートアップ7社が登壇するピッチイベントを開催いたします。

なお、登壇スタートアップに対しては、阪急中津高架下にある「食」でチャレンジする人を応援する フードインキュベーション施設“OSAKA FOOD LAB”(※4)との連携(トライアル時のキッチン設備提供等)を検討いたします。

「大阪・関西万博」を契機として、世界各国から大阪への注目度が高まる中、Osaka Landing Padは幅広くインターナショナルパートナーの開拓と連携を深め、世界各国の企業が集う国際交流拠点としての大阪梅田(※5)の魅力を発信いたします。









Osaka Landing Pad × スペイン大使館 経済商務部

“フードテックピッチイベント with OSAKA FOOD LAB” 開催概要



■日時

2022年12月13日(火)16:00~17:30

■開催方法

オンライン開催

■対象

主にフードテック・海外スタートアップとの協業に興味のある日本企業、スペイン・ヨーロッパ進出に興味のある日本のスタートアップ向け

■内容

・スペインのスタートアップエコシステムやフードテック情報の紹介

・スペイン大使館の厳選するフードテックスタートアップ(7社)による最新のピッチ

・2023年度にスペイン(ビルバオ市)で開催されるフードテック・カンファレンスの紹介 等

■費用

無料

■言語

日本語(※スタートアップによるピッチ登壇は英語、ピッチ資料は日本語)

■申込







事前申込制

QRコードよりお申し込みください。

※登壇スタートアップの詳細もご確認いただけます。





■主催

阪急阪神不動産株式会社

■共催

スペイン大使館 経済商務部

■協力

Osaka Landing Pad ローカルパートナー

(関西経済同友会、関西経済連合会ABCプラットフォーム、一般財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)、大阪商工会議所、大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム)



(※1)諸、隆は旧字

(※2)Osaka Landing Pad ローカルパートナー

関西経済同友会、関西経済連合会ABCプラットフォーム、一般財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)、大阪商工会議所、大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム

(※3)Osaka Landing Pad インターナショナルパートナー

Nordic Asian Venture Alliance、Swissnex in Japan、スペイン大使館経済商務部

(※4)「OSAKA FOOD LAB」に関する詳細はこちら https://www.osakafoodlab.com/

(※5)

当社では、阪急阪神ホールディングスグループが策定・公表した「大阪梅田エリア」の価値向上に向けた構想「梅田ビジョン」の実現に向け、本取組みを実施いたします。「梅田ビジョン」に関する詳細はこちら https://umeda-vision.hhp.co.jp/





