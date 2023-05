[(株)ビビッドガーデン/食べチョク]

認知度・利用率など9つのNo.1(※1)を持つ日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン(本社:東京都港区)は、全国イノベーション推進機関ネットワーク事務局が主催する「イノベーションネットアワード2023」の農林水産大臣賞を受賞しました。







イノベーションネットアワードについて





■概要

イノベーションネットアワードは各地の地域産業支援プログラムや支援者の質的向上および取り組みの普及を図り、より一層の地域産業の振興・活性化を促進することを目的に実施されています。日本各地で地域特性に応じて多様な地域産業支援プログラムが実践され、様々な成果を上げています。このような優れた取り組みを積極的に評価し、表彰することによって、さらなる地域産業振興・活性化を目指しています。



イノベーションネットアワードHP:https://www.innovation-network.jp/award/



■農林水産大臣賞

地域の資源や特性を活かした産業支援の取組のうち、特に農林水産・食品分野に成果を上げた取組において最も優秀な取り組みに与えられる賞です。



■受賞理由

産直通販サイト「食べチョク」は生産者が自身で価格を決定し既存流通より高い利益を得ることができる仕組みを確立。また、これまで生産者に対し70件以上の自治体と連携した販路拡大サポートを実施してきました。加えて生産者同士の学び合いの場をオンラインで作ることで生産者のスキルアップも行っています。このような取り組みを通し持続可能な一次産業振興への貢献が高く評価され、今回の受賞となりました。



株式会社ビビッドガーデン(食べチョク)の受賞歴





■株式会社ビビッドガーデン(食べチョク)

2017年11月:「ASAC第4期デモデイ」でオーディエンス賞

2018年3月:第4回日本ネット経済新聞賞

2018年10月:総務省の2018年度 異能ジェネレーションアワード

2019年3月:KDDI ∞ Labo「MUGENLABO DAY 2019」にてオーディエンス賞

2019年8月:「マイナビ農業アワード2019」で団体の部優秀賞

2020年12月:「Ruby biz グランプリ 2020」でVertical Solution賞

2021年2月:みずほ銀行主催の「Mizuho Innovation Award2020」

2021年11月:Andoroidアプリが「Google Play Best of 2021」隠れた名作部門大賞を受賞



■代表取締役社長 秋元里奈

2019年8月:Forbes JAPANの「30 UNDER 30 JAPAN 2019(日本を代表し世界を変えていく30歳未満の30人)」

2019年10月:「EY Winning Women 2019」ファイナリスト

2020年4月:Forbesの「Forbes 30 Under 30 Asia 2020(アジアを代表する30歳未満の30人)」

2020年12月:「第8回Webグランプリ Web人部門」Web人賞

2021年3月:「第3回WOMAN’s VALUE AWARD」個人部門

2021年4月:「PERSOL Work-Style AWARD 2021」ふるさと貢献部門

2022年12月:「第22回 Japan Venture Awards」中小企業庁長官賞



食べチョクについて





食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1(※1)を獲得しています。



野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。



また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や旬の果物が届く定期便「食べチョクフルーツセレクト」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。



2023年5月時点でユーザー数は85万人、登録生産者数は8,500軒を突破し、5万点を超えるこだわりの逸品が出品されています。

・URL:https://www.tabechoku.com/

・公式Twitter:https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram:https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画





ビビッドガーデンについて





代表者:代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地:東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日:2016年11月29日

事業内容:全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」の開発・運営

会社HP:https://vivid-garden.co.jp/



