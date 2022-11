[4℃]

2022年11月11日(金)より発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、4℃ブランドの原点である“水”をモチーフにした人気のコレクション「Noble of Water」から、耳元や手元で自在にコーディネートを楽しめる新作セットジュエリーを2022年11月11日(金)より、4℃店舗および公式オンラインショップにて限定販売いたします。







「Noble of Water」は、ブランドの由来である“水”をモチーフに、4℃の原点となる想いが込められたコレクション。儚くも力強く、あらゆる環境の中でしなやかに姿を変えていく水のかたちを表現しています。



今回の新作は、「Noble of Water」らしい曲線美を存分に活かした、コレクション初のセットジュエリーが登場。トレンド感を引き出すイヤーカフのセットや組み合わせ自在のセットリングは、コーディネートの幅が広がるマストアイテム。ふっくらとしたたおやかなフォルムや、煌めく水面を思わせるダイヤモンドの輝きが目を惹く、洗練されたジュエリーをご用意しました。



なめらかな曲線美を自分らしくコーディネートして、冬の装いをアップデートしてみては。





■耳元と手元を上品に彩るリッチな曲線美





From left

SV(18YGc) Ear Cuff set ¥19,800

SV(K18YGc) Ring set ¥24,200



ふっくらとしたゴールドの曲線が美しい、使い勝手の良い3点セット。ボリュームのある冬の装いにも馴染む、存在感のあるリッチなデザインです。さりげなく耳元と手元に輝きを揃えて、トレンド感のある上品なコーディネートを完成させて。





■ダイヤモンドのリュクスな輝きを自在に組み合わせて





From left

SV(K18YGc) Ear Cuff set/Diamond ¥33,000

K10YG/SV(K18YGc) Ring set/Diamond ¥44,000



流れるような曲線を描く細身の地金に、リュクスな輝きを放つダイヤモンドを繊細に並べたデザインも。水面の煌めきをイメージさせる印象的な輝きは、身に着ける人の表情を明るく照らし出します。また、2本セットのリングは、重ね着けもでき、自在にアレンジが可能です。その日の気分に合わせて、自分らしい組み合わせを楽しんでみては。





■限定ケースでお渡し









今回登場の限定ジュエリーは、シルバー×ゴールドのカラーがシックな限定ケースにお包みしてお渡しいたします。



※先着数量限定

※詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください





【4℃公式サイト】 https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/noble/?bid=4c-jewelry



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-22:16)