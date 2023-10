[株式会社プラザクリエイト]

株式会社プラザクリエイト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:新谷隼人、以下プラザクリエイト)が運営する原宿のカフェ『HATTO COFFEE』(住所:東京都渋谷区神宮前2丁目18−19)は、2023年10月3日(火)よりデザートティー2種「栗の和紅茶」と「オーガニックアップルパイ」の展開を開始します。







https://www.instagram.com/hatto_coffee/



秋を味わう新フレーバー2種について







~栗の和紅茶~ 748円

飲んだ瞬間、マロングラッセのような甘い香りが漂うデザートティー。和紅茶を使用しているので、比較的渋みが少なく、まろやかな味わいが特徴的です。



~オーガニックアップルパイ~ 748円

りんご、シナモン、ジンジャー、ほのかなココナッツとナツメグの組み合わせが、甘いアップルパイを連想させる、ノンカフェインティー。

※価格は全てイートインの価格となります。



担当者コメント





株式会社プラザクリエイト ストアマネージャー 難波 悠(なんば ゆう)





秋の味覚を味わえる期間限定のティーが2種類登場しました。「栗の和紅茶」はやさしい甘さで、和紅茶のまろやかな味わいが特徴です。「オーガニックアップルパイ」は、ルイボスがベースのノンカフェインティーで、カフェインを取りたくないという方におすすめです。



HATTO COFFEEでは、Art of Teaの紅茶やハーブティーをご用意しており、今回の季節限定ティーもArt of Teaのものを使用しています。どちらのフレーバーも、飲んだ時にデザートのような甘い香りが広がる“デザートティー”という新しいジャンルのティーです。ぜひHATTO COFFEEでご賞味ください!



Art of Teaとは







Art of Tea は、ロサンゼルス発のオーガニックティーブレンドです。 世界中から厳選された素材だけを使ったオーガニックティーは、 World Tea Expo でも多くの賞を受賞。健康志向の強いカリフォルニアを中心に、五つ星ラグジュアリーホテルやアカデミー賞公式シェフの レストラン等でも愛飲されています。 味わいはもちろん、香りや茶葉の美しさも重視した 5 感に訴えるまさにお茶の芸術です。HATTO では紅茶やハーブティーなど 6 種のお茶を用意しているので、選ぶ楽しさも含め、リッチなティータイムをお楽しみください。



HATTO COFFEE 店舗詳細





『HATTO COFFEE』は、日本初導入のサステナブルな衣類プリンターAtlas MAXが置かれているファクトリーを併設した、新感覚カフェ。原宿・神宮前というカルチャーの発信地で、最先端のものづくりに触れることができます。カフェメニューは、ジューシーなホットドックやスイーツなどをご用意。また、環境にやさしいレインフォレスト・アライアンス認証を受けた、サステナブルなコーヒーやArt of Teaの紅茶もお楽しみいただけます。







アクセス:JR山手線「原宿」駅 徒歩10分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 徒歩8分

営業時間:9:00 - 19:30

定休日 :なし

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目18−19 SHOP2

電話 :03‐6910‐5757



株式会社プラザクリエイト







会社名 : 株式会社プラザクリエイト

本社所在地: 〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表 : 代表取締役社長 新谷隼人

事業内容 : 写真・映像・通信に関する事業

URL : https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-14:16)