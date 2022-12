[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは、【ウルトラセブンPOP UP STORE】を12月15日(木)~2023年1月23日(月)の期間で墓場の画廊中野店にて開催いたします。(https://hakabanogarou.jp/archives/34889)







1967年の放映開始から55周年! 色褪せない先進的な造形と、普遍的で重厚な物語、そして怪獣のみならず知的な異星人たちの登場など、今なおウルトラシリーズ最高傑作との評価も高い歴史的傑作『ウルトラセブン』。その後のシリーズにも度々参戦し、世代を超えて冷めやらない人気を誇っている。

今回のPOP UP STORE in 墓場の画廊では、「ウルトラセブン」と「ULTRASEVEN X」を中心に、昭和・平成・令和を横断してセブンたちが地球に残した軌跡を追いつつ、その歴史や世界観を余すところなく紹介する。会期前半の2022年12月15日(木)~2023年1月6日(金)は「ウルトラセブン」のスーツが展示され、後半の2023年1月7日(土)~1月23日(月)は「ULTRASEVEN X」のスーツが展示される見逃せない内容。もちろん、ショーケース内も前半と後半で入れ替え予定なので合わせて要チェックだ!時代を超えた展示や企画と、ここでしか購入できないオリジナル商品の販売など、色褪せない輝きと新たな魅力の再発見を是非楽しんでほしい。



■見逃せないアイテムが続々と登場!





ウルトラセブン Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

ウルトラセブンの雄々しい雄姿に、OPイメージの赤と緑をあしらった粋なデザイン。背にはこちらもOPで印象深いシルエットが!! 普段使い必至のセブンファンなら押さえておきたい一着だ。





キングジョー Tシャツ 墓場のメタルシャツシリーズ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

ペダン星人のスーパーロボットが大人気のメタルシャツシリーズに登場!! 堂々たる体躯を際立たせる為に計算されたロゴの配置が絶妙な一品。キングジョー好き必携アイテムだ!



モロボシ・ダン Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

我らが主人公モロボシ・ダンのTシャツが登場!! シックなモノクロ写真にウルトラ警備隊マークが抜群に映えるデザイン。全てのウルトラセブンファン必携の一着だ!



カプセル怪獣 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

愛すべき名脇役カプセル怪獣がTシャツになった!! ウインダム、ミクラス、アギラのシルエットを中心に配置。上下にカラフルなロゴをあしらった存在感抜群の一着だ!



ハヤカワ・サトミ Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

サトミ隊員の凛々しい姿を収めたTシャツが登場!!演じた鵜川 薫さんのサインをビビッドな赤で配したファン必携の一着だ!



ULTRASEVEN X Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

シンプルな黒ベースに真っ赤なXが映えるインパクト抜群の一着。よく目を凝らすとSEVEN Xの特徴たるハニカムパターンが!! キャラクターの魅力を知り尽くしたデザインが光る嬉しい逸品だ。



ウルトラ警備隊 ジップアップパーカー/8,800円(税込)

サイズ:S~XXL

ウルトラ警備隊のジップアップパーカーが登場!! 背面に輝くマークとロゴがシンプルな黒地に絶妙に映える一着。これを切ればウルトラ警備隊気分になれる事請け合いだ!



ウルトラ警備隊 ロングスリーブワークシャツ/8,250円(税込)

サイズ:S~XXL

シックなブラックにウルトラ警備隊マークが映える一着。普段使いしやすいデザインでウルトラセブンファン必携だ!



ウルトラ警備隊 刺繍メッシュキャップ/3,850円(税込)

サイズ:フリーサイズ

ウルトラ警備隊ファン待望のメッシュキャップが登場!! ブラックベースに警備隊マークが抜群に映えるデザイン。街中でも一際目を引く事間違いなしの逸品だ!



カプセル怪獣 トートバッグ 缶バッチ付き/3,630円(税込)

サイズ:H400mm×W480mm

ウインダム、ミクラス、アギラの三体をカプセル型の枠内に配置。バックにはOPイメージのマーブル模様をあしらったデザインが心憎い逸品だ!



モロボシダン パスケース/1,320円(税込)

サイズ:H103mm×W72mm

OPイメージの赤い背景にウルトラガンを構えたダン隊員がバッチリ決まったパスケース。インパクト抜群で普段使いでも周囲の目を引く一品だ!



耐水BIGステッカー3枚セット/1,650円(税込)

サイズ:H87mm×W110mm(アイスラッガー)・H100mm×W80mm(モロボシ・ダン)・H36mm×W150mm(ウルトラ警備隊)

ウルトラセブン、モロボシ・ダン、ウルトラ警備隊マークのお得な3枚セット。セブンがアイスラッガーを構えているのも見逃せないポイントだ。



ウルトラセブン シールシート/550円(税込)

サイズ:A4

ウルトラセブンはもちろん、ウルトラ警備隊マークのチョイスが嬉しい一品。怪獣もエレキングなど定番どころををキッチリ網羅。台紙のカラフルなモザイク柄デザインが最高なアイテムだ!



モロボシダンポストカードセット5枚/1,100円(税込)

サイズ:H148mm×W100mm

永遠のヒーローモロボシ・ダンのポストカードセットが登場!! 往年の名スチールを使用したファン感涙の逸品だ。



ULTRASEVEN X ポストカード 5枚セット/1,100円(税込)

サイズ:H148mm×W100mm

こちらはSEVEN Xの激闘を収録したポストカードセット。マーキンド星人、ボーダ星人、ヒュプナス、獣人と印象深いキャラクターが勢揃い。これ一品で本編の感動が蘇る超お得なアイテムだ!!



ウルトラセブン A4クリアファイル3枚セット/1,100円(税込)

サイズ:A4

ウルトラセブン、モロボシ・ダンとメトロン星人の3枚セットアイテム。特に、夕陽に包まれたメトロン星人がファンには嬉しいチョイス。その日の気分で使い分けるのもオススメだ。



ハヤカワ・サトミ クリアファイル/440円(税込)

サイズ:A4

サトミ隊員のクリアファイルが登場!! 凛々しくウルトラガンを構えた姿と、静かにほほ笑む姿で彼女の魅力を余すことなく捉えた逸品だ!



ULTRASEVEN X クリアファイル/440円(税込)

サイズ:A4

力強くポーズを決めるSEVEN Xの上半身を収めたクリアファイル。作品世界を表現したかのような暗めの背景に映える輝く両目に彼の強い意志を感じる逸品だ。



■購入特典







【ウルトラセブン POP UP STORE in墓場の画廊】概要

期間 2022年12月15日(木) ~ 2023年1月23日(月)

前期 2022年12月15日(木) ~ 2023年1月6日(金)

後期 2023年1月7日(土) ~ 1月23日(月)

時間 平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場 墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3F

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct219

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP



