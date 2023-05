[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティは、癒し系放置型モバイルゲーム「WITH: Whale In The High(以下、WITH)」について、本日2023年5月22日(月)14:00から2023年5月25日(木)21:00まで先行体験を開催いたします。









▼▼先行体験はこちらから!!▼▼

iOS版:

https://testflight.apple.com/join/RUw57ET2

Android版:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.withcbt.aos



先行体験実施期間: 2023年5月25日(木)21:00(JST)まで

対象プラットフォーム:iOS / Android OS

※本体験会は無課金です。有料アイテムの購入はできません。

※本体験会のプレイデータはすべて削除され、正式サービス開始時に引き継ぐことはできません。

※テスト終了後、テスト用アプリは必ずアンインストールしてください。

※アンインストールせずに後続のテスト版や正式サービス版をダウンロードした場合、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。



<iOS版のインストール方法はこちら>

1.AppStoreから"TestFlight"をダウンロード。

2.TestFlightのダウンロードが完了したら、WITH公式サイトを開いて「先行体験プレイ」をタップ。

次に、「App Storeからダウンロード」のアイコンをタップ。

3.自動的に“TestFlight”が起動し、アイコンの右横にある「インストール」をタップするとインストール開始。

4.ホーム画面にアプリアイコンが表示されていればインストール完了。アイコンをタップしてゲームスタートです。







先行体験実施期間中は、毎日13:00(22日は14:00)と17:00にゲーム内通貨の「宝石」や広告スキップクーポンがゲットできます!

獲得した報酬を使って、WITHの世界を楽しんでくださいね♪

※報酬アイテムはアプリ内のポストに届きます

※届いてから3時間以内に受け取らないと消えてしまいますので、忘れずにお受け取りください

※なお、5月22日 14:00に配布される報酬アイテムのみ、受取期限が16:00までとなりますのでご注意ください



予約注文・事前登録 受付中!

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/with-whale-in-the-high/id6446757241

Google Play ストア:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.with.aos



予約注文・事前登録を行っておくと、リリース日に自動でアプリがダウンロードされるため便利です。

先行体験でゲームが気になった方は、ぜひご利用ください!







■WITHとは









「WITH」とは、「Whale In The High」の頭文字をとった名前で、神秘的でファンタジーな空飛ぶクジラの上で繰り広げられるスローライフを、かわいいキャラクターの“ウィズ”と共に楽しむ癒しゲームです。



ストーリーはウィズが風に流され空飛ぶクジラに出会うところから始まります。アジトに登場するウィズの着せ替えやクジラとのコミュニケーション、水槽のカスタマイズ、写真の撮影とSNS共有機能など、多彩なコンテンツを楽しみながら、空飛ぶクジラの上の自分だけの空間を作り上げましょう。



心地よいサウンドとパステルカラーの美しいグラフィックの世界の中でかわいいキャラクターを育て観察することで、リラックスした時間を過ごすことができます。操作も簡単な放置系のゲームです。なお、WITHは韓国語、英語、日本語、ドイツ語、フランス語など14カ国語でサービス予定です。







トレーラー映像(1:44):



https://youtu.be/Xfvp5oPDzx4





■先行体験開催記念キャンペーン開催!





公式Twitter(@withjapanGGA)をフォロー&対象ツイートをリツイートいただいた方の中から、抽選で合計15名様にプレゼントします。



▼景品

・Amazonギフトカード 10,000円分 5名様

・Amazonギフトカード 5,000円分 10名様

※景品をお選びいただくことはできません



▼応募方法:

1.「WITH: Whale In The High」のTwitterアカウント(https://twitter.com/withjapanGGA )をフォロー

2.キャンペーンツイート(https://twitter.com/withjapanGGA/status/1660526023396720641)をリツイート



▼応募期間:

2023年5月28日(日)23:59まで







基本情報



WITH: Whale In The High

ジャンル:癒し系放置型ゲーム

対応OS:Android OS / iOS

配信開始日:2023年予定

配信地域:グローバル(一部地域を除く)予定

対応言語:日本語、韓国語、英語、ドイツ語、フランス語など14カ国語

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://with.gnjoy.com/

公式Twitter:https://twitter.com/withjapanGGA

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@withjapangga?lang=ja-JP

コピーライト:(C) SKYWALK & Gravity Co., Ltd. All rights reserved.





株式会社グラビティ(NASDAQ: GRVY)について

「ラグナロクオンライン」をはじめ、「ラグナロクM:ETERNAL LOVE」「ラグナロクオリジン」「ラグナロクアリーナ」「ラグナロクX:Next Generation」など、多様なプラットフォームで累計1億ダウンロードを誇る「ラグナロク」シリーズを全世界にサービス中。

https://gravity.co.kr/jp/index.asp



株式会社SKYWALKについて

その圧倒的な開発力で、「ミラーシティー」「Cut the Rope: BLAST」「ユミの細胞たち: The Puzzle」「おいでよマイホーム」「ハローヒーロー」など多種多彩なジャンルのゲームを開発、運営するグローバルゲーム会社。全世界のユーザーに高クオリティのゲームを提供している。

http://skywalkgames.com/





グラビティゲームアライズ株式会社について





会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



