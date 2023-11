[ABEMA]

開催を記念した特別番組とアニメシリーズ無料一挙放送も!2大シリーズのアイドルとメンバーが集結する歴史的なコラボライブイベントをお見逃しなく!



新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『アイドルマスター』シリーズと、『ラブライブ!』シリーズが贈る夢のコラボライブイベント『異次元フェス アイドルマスター★(ハート)ラブライブ!歌合戦』を、「ABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ)」にて2023年12月9日(土)、10日(日)の2日間にわたり生配信いたします。







「異次元フェス」は、「アニソン」の枠を超えて広がり続ける“2次元×音楽”の世界で、あらゆるコンテンツの垣根を超えて異次元のコラボレーションを実現するために生まれた新しい音楽イベントシリーズです。その第1弾として開催される本イベントでは、それぞれ単独で東京ドームライブも実施している、『アイドルマスター』シリーズ、『ラブライブ!』シリーズが夢のコラボレーションが実現。2023年12月9日(土)、10日(日)の2日間、東京ドームにて開催され、『アイドルマスター』シリーズからは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」「アイドルマスター ミリオンライブ!」「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のキャスト陣が、『ラブライブ!』シリーズからは「Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)」「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」「Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)」「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のキャスト陣が大集結。作品を越えたコラボでしかできない、本イベントならではの多彩なオリジナル企画が予定されております。



「ABEMA」では、Day.1とDay.2の両公演を生配信。また、お買い上げいただいたチケットに応じて、各公演の「異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像と、「デジタルチケット」を購入者全員にプレゼントいたします。(※1)大人気シリーズの夢のコラボレーションを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。



本配信は、エンターテインメント産業における収益化のデジタルシフト支援を専門に行う株式会社 OEN(※2) の協力の元、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて、11月11日(土)12時よりチケットの販売(※3)を開始し、各公演4,500円、2daysチケットは9,000円(ともに税込)で購入し、視聴することができます。(※4)

なお、チケットを購入された方は、12月18日(月)23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能です。(※5)



さらに本イベントの開催に合わせ、12月7日(木)夜10時より、特別番組『異次元フェス アイドルマスター★(ハート)ラブライブ!歌合戦 アベマで生配信直前SP』を「ABEMA」にて独占放送することが決定いたしました。イベントの前々日に放送される本番組には、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より渋谷 凛役の福原綾香さん、「アイドルマスター ミリオンライブ!」より春日未来役の山崎はるかさん、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より月岡恋鐘役の礒部花凜さんら『アイドルマスター』シリーズキャストと、「Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)」より高海千歌役の伊波杏樹さん、「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より上原歩夢役の大西亜玖璃さん、「Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)」より澁谷かのん役の伊達さゆりさん、「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」より日野下花帆役の楡井希実さんら『ラブライブ!』シリーズキャストにより、ライブの見どころや楽曲の魅力を語る内容となっております。



また、『アイドルマスター』シリーズと『ラブライブ!』シリーズのアニメの80時間超無料一挙放送も予定しております。続報をお待ちください。



今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV ONLINE LIVE」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。





(※1)Day.1をご購入いただいた方はDay.1の「異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像と、「デジタルチケット」を、Day.2をご購入いただいた方はDay.2の「異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像と、「デジタルチケット」をプレゼントいたします。それぞれ内容が異なりますので、ご注意ください。

また、Day.1とDay.2両公演のチケットをご購入いただいた方は、両公演の「異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像と、「デジタルチケット」をプレゼントいたします。



(※2)株式会社OENは、高品質なライブ配信やチャンネル月額課金での動画配信のほか、 オンラインサロン、EC物販など、エンターテインメント産業のデジタルシフトを推進し、新たな収益機会の創出を応援する、サイバーエージェントの子会社です。

(※3)2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入(クレジット決済のみ)に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。(https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497)

(※4)「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

(テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511)

(※5)見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。





■「ABEMA PPV ONLINE LIVE」/『異次元フェス アイドルマスター★(ハート)ラブライブ!歌合戦』生配信 概要

配信日時:

【Day.1】2023年12月9日(土) 本編開始17時~(配信開始16時~)

【Day.2】2023年12月10日(日) 本編開始17時~(配信開始16時~)



見逃し配信期間:

【Day.1】2023年12月9日(土)22時~2023年12月18日(月)23時59分

【Day.2】2023年12月10日(日)22時~2023年12月18日(月)23時59分



視聴料金:

【一般チケット】各4,500円(税込)

【2daysチケット】 9,000円(税込)



※チケットの購入方法については下記をよくお読みになってご購入ください。

URL:https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551



販売期間:2023年11月11日(土)12時~2023年12月18日(月)20時



視聴購入URL:

【Day.1】https://abema.tv/live-event/f53640f1-21cc-4bd6-8249-30ac6c9a41a1

【Day.2】https://abema.tv/live-event/28c09192-e0d7-4c0e-acd7-4314c819557c



購入者全員特典:

【Day.1】

・「【Day.1】異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」

・「デジタルチケット」

※特典の「【Day.1】異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像は12月16日(土)12時から配信いたします。購入済のペイパービューからご確認ください。

特典視聴URL:https://abema.tv/live-event/8ca398c3-7280-4120-ad90-ad619b2091b0



【Day.2】

・「【Day.2】異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」

・「デジタルチケット」

※特典の「【Day.2】異次元フェス キャスト生出演オーディオコメンタリー付き特別同時視聴上映会」映像は12月17日(日)11時から配信いたします。購入済のペイパービューからご確認ください。

特典視聴URL:https://abema.tv/live-event/4a2e8b23-125d-4c93-a4ed-b965e2c51a4f



※デジタルチケットの送付は2024年1月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。



出演者(敬称略):

【Day.1】

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

藍原ことみ(一ノ瀬志希役)、五十嵐裕美(双葉 杏役)、高野麻美(宮本フレデリカ役)、中島由貴(乙倉悠貴役)飯田友子(速水 奏役)、井上ほの花(浅利七海役)、上坂すみれ(アナスタシア役)、洲崎 綾(新田美波役)、富田美憂(砂塚あきら役)、ルゥティン(塩見周子役)、生田 輝(ナターリア役)、立花日菜(久川 凪役)、山下七海(大槻 唯役)



・アイドルマスター ミリオンライブ!

山崎はるか(春日未来役)、田所あずさ(最上静香役)、Machico(伊吹 翼役)、麻倉もも(箱崎星梨花役)、小岩井ことり、(天空橋朋花役)、中村温姫(ロコ役)、平山笑美(北上麗花役)、渡部優衣(横山奈緒役)



・アイドルマスター シャイニーカラーズ

礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、希水しお(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)、黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)、和久井 優(浅倉 透役)、土屋李央(樋口円香役)、田嶌紗蘭(福丸小糸役)、岡咲美保(市川雛菜役)、紫月杏朱彩(七草にちか役)、山根 綺(緋田美琴役)



<『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役)



・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会,

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役)

<応援出演>

矢野妃菜喜(高咲 侑役)



・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役)



・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役)



〈ゲスト出演〉

・スクールアイドルミュージカル

堀内まり菜(椿 ルリカ役)、浅井七海(皇 ユズハ役)、杏 ジュリア(北条ユキノ役)、小山璃奈(天草ヒカル役)、佐藤美波(三笠マーヤ役)、関根優那(滝沢アンズ役)、南野巴那(若槻ミスズ役)、黒木美佑(来栖トア役)、加藤夕夏(鈴賀レナ役)、山本愛梨(晴風サヤカ役)

アンサンブル:金子 楓、桜木 雅、鈴木まゆり、森田佳花、森本さくら、渡辺七海



【Day.2】

<『アイドルマスター』シリーズ>

・アイドルマスター シンデレラガールズ

大橋彩香(島村卯月役)、福原綾香(渋谷 凛役)、原 紗友里(本田未央役)、佐藤亜美菜(橘 ありす役)、黒沢ともよ(赤城みりあ役)、集貝はな(的場梨沙役)、小市眞琴(結城 晴役)、今井麻夏(佐々木千枝役)、春瀬なつみ(龍崎 薫役)、久野美咲(市原仁奈役)、小森結梨(古賀小春役)、中澤ミナ(佐城雪美役)、花谷麻妃(遊佐こずえ役)



・アイドルマスター ミリオンライブ!

愛美(ジュリア役)、伊藤美来(七尾百合子役)、木戸衣吹(矢吹可奈役)、香里有佐(桜守歌織役)、駒形友梨(高山紗代子役)、末柄里恵(豊川風花役)、南 早紀(白石 紬役)、山口立花子(百瀬莉緒役)



・アイドルマスター シャイニーカラーズ

関根 瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)、河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)、田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛 冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)、川口莉奈(斑鳩ルカ役)、三川華月(鈴木羽那役)、小澤麗那(郁田はるき役)



<『ラブライブ!』シリーズ>

・Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)

伊波杏樹(高海千歌役)、逢田梨香子(桜内梨子役)、諏訪ななか(松浦果南役)、小宮有紗(黒澤ダイヤ役)、斉藤朱夏(渡辺 曜役)、小林愛香(津島善子役)、高槻かなこ(国木田花丸役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)、降幡 愛(黒澤ルビィ役)



・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下 愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、林 鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)、内田 秀(ミア・テイラー役)、法元明菜(鐘 嵐珠役)

<応援出演>

矢野妃菜喜(高咲 侑役)



・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩(鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役)



・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役)



〈ゲスト出演〉

スクールアイドルミュージカル

堀内まり菜(椿 ルリカ役)、浅井七海(皇 ユズハ役)、杏 ジュリア(北条ユキノ役)、小山璃奈(天草ヒカル役)、佐藤美波(三笠マーヤ役)、関根優那(滝沢アンズ役)、南野巴那(若槻ミスズ役)、黒木美佑(来栖トア役)、加藤夕夏(鈴賀レナ役)、山本愛梨(晴風サヤカ役)

アンサンブル:金子 楓、桜木 雅、鈴木まゆり、森田佳花、森本さくら、渡辺七海



▼特別番組『異次元フェス アイドルマスター★(ハート)ラブライブ!歌合戦 アベマで生配信直前SP』独占放送も決定!



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

(C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ



<放送日時&番組URL>

放送日時:2023年12月7日(木)22時~

放送チャンネル:ABEMAアニメ3チャンネル

番組URL: https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/FJMiEz55yAmaDu

出演(敬称略):福原綾香(「アイドルマスター シンデレラガールズ」渋谷 凛役)、山崎はるか(「アイドルマスター ミリオンライブ!」春日未来役)、礒部花凜(「アイドルマスター シャイニーカラーズ」月岡恋鐘役)、伊波杏樹(「ラブライブ!サンシャイン!!」Aqours高海千歌役)、大西亜玖璃(「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役)、伊達さゆり(「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!澁谷かのん役)、楡井希実(「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」日野下花帆役)

MC:アメリカザリガニ 柳原哲也、平井善之

※12月18日(月)まで、無料でお楽しみいただけます。



※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。(最新のアプリバージョンにてご確認ください)

※公演中のチケット購入も可能です。なお本配信は、配信中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は配信後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-14:16)