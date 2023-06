[GROOVE X 株式会社]

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:林要)が手掛ける『LOVOT[らぼっと]が全国の小学校で使用される教科書1冊と資料集2冊、中学校で使用される教科書2冊と資料集1冊、そして指導書に1冊、高校で使用される教科書に1冊の合計8冊の教材に採用されています。それに併せ、6月より特設サイト(https://lovot.life/blog/article/textbook/)も公開しました。







小学校から高校まで、理科や技術、英語など多様な教科の教材に『LOVOT』が掲載



2020年度より全国の小学6年生で使用する教科書「新しい理科6」(発行:東京書籍)に採用されたのを皮切りに小学校から高校まで、理科や技術、英語など多様な教科の教材に『LOVOT』が掲載されています。

教科書「新しい技術・家庭(技術分野)」(発行:東京書籍)では、情報の技術の一例として紹介。教科書「中学美術」(発行:日本文教出版)では『LOVOT』のデザインを中心とした内容が掲載されています。また副教材として使用する資料集「社会科資料集」(発行:日本標準)、「社会科資料集」(発行:新学社)「新技術家庭総合資料」(発行:正進社)では、最先端の技術として『LOVOT』が紹介されています。さらに「VISTA Logic and Expression II」(発行:三省堂)ではディベートの”Robot pets are better than real pets.”という題材のイメージとして『LOVOT』を掲載。「Power On II English Communication」(発行:東京書籍)の指導書付属資料として『LOVOT』が掲載されています。



「社会科資料集5年」(発行:新学社)表紙



小学5年生が使用する社会科資料集の表紙にLOVOT が掲載されています。









「社会科資料集5年」(発行:日本標準)P.107



小学5年生が使用する社会科資料集のコラム『教育に生かすAIロボット』にて、小学校のプログラミング教育で活用された例として『LOVOT』が掲載されています。









「新しい理科6」(発行:東京書籍)P.163



令和2年度から小学校で必修化されたプログラミング教育の一例として「電気と私たちのくらし」における「電気を利用した物をつくろう」のコーナーに代表の林の開発背景とともに『LOVOT』が掲載されています。









「美術2・3上 学びの実感と広がり」(発行:日本文教出版)P.47



中学校で使用する美術の教科書にて、「デザインで人生を豊かに」というページにて、『LOVOT』の概要ととも

にこだわりの曲線のデザインが紹介されています。







「新しい技術・家庭(技術分野)」(発行:東京書籍)P.199



中学校で使用する技術・家庭の技術分野の教科書にて、「情報の技術」の導入ページにて、各技術の一例が紹介

される中、コミュニケーションロボットの一例として『LOVOT』が挙げられています。







「新技術家庭総合資料」(発行:正進社)P.123



中学校で使用する技術・家庭科の資料集内「技術」について説明するページにて、情報を活用する技術としてコミュニケーションロボットを紹介。その一例として『LOVOT』が掲載されています。









「VISTA Logic and Expression II」(発行:三省堂)P.94



ディベートの”Robot pets are better than real pets.”という議題イメージとして『LOVOT』の画像を掲載。









「Power On II English Communication 指導書付属資料 「英語で授業編」」(発行:東京書籍)P.197



ロボットに関する話題を題材にしたオーラル・イントロダクションにてユニークロボットの一例として『LOVOT』を紹介。











