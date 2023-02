[株式会社HYBE JAPAN]

‐音楽産業に大きな影響を及ぼした女性経営陣として、デビュー半年でアルバム2作品のミリオンセラーを記録し世界を席巻するガールグループNewJeansの総括プロデューサー、ADOR代表取締役のミン・ヒジンが選出

‐ グローバル音楽市場で強い存在感を発揮するHYBE傘下レーベル所属アーティストの初期トレーニングを担当する事業室長シン・ソンジョンが、戦略的で高度化した練習生トレーニングシステムを開発・運営したとして選出





HYBE傘下レーベル ADORの代表取締役ミン・ヒジンとHYBE T&D事業室長のシン・ソンジョンが2023「Billborad Women in Music」に選出されました。 本アワードは1年間、音楽産業に大きな影響を及ぼした女性アーティスト、クリエイター、プロデューサー、経営陣などに贈られるものです。



HYBE 議長のバン・シヒョク、CEOパク・ジウォン、HYBE AMERICA CEOのスクーター・ブロウンなどの経営陣がそれぞれパワーリスト、インディーズパワープレイヤーズ、インターナショナルパワープレイヤーズなどのビルボード主要リストを受賞している中で、さらに女性経営陣の躍進が加わり、グローバル音楽市場でのHYBEの影響力をより高めています。 今回受賞した2人の女性経営陣の活躍は昨年から顕著に認められており、 ミン・ヒジンは米国バラエティが選定する「世界で最も影響力のある女性」リストに、シン・ソンジョンは40歳未満の若いリーダーを選定する「Billboard’s 2022 40 Under 40」リストにそれぞれ名を連ねています。



公式ホームページを通じてリストを発表したビルボードは、「NewJeansが「Ditto」でビルボード Global 200で8位を達成するなど世界音楽市場進出に拍車をかけている」として、ミン・ヒジンによるADORの成果に言及した。



代表取締役ミン・ヒジンは2021年に設立されたHYBE傘下レーベルADORでアーティストの発掘から育成、プロデューシング、デザインを含め、これを基盤とした多様なIP事業を総括しています。 2022年7月にデビューした新人ガールグループNewJeansの総括プロデューサーを務めるミン・ヒジンは、大衆音楽が日常と密接につながっているという特性に着目してNewJeansのデビュープロジェクトを進め、アルバム、音楽、振り付け、ミュージックビデオなどデビュー過程のすべての陣頭指揮を執りました。



ミン・ヒジンによる戦略的なプロデューシングによってNewJeansのデビューアルバム「New Jeans」とファーストシングルアルバム「OMG」はそれぞれ100万枚以上の売上を記録し、NewJeansはデビューから半年で2つのミリオンセラーアルバムを保有するメガアーティストに成長しています。 韓国内チャート1位のロングヒット記録更新をはじめ、Billboard Hot 100チャートでのロングヒットや各種グローバルチャートで上位を維持するなど、グローバル音楽市場で大きなブームを巻き起こしており、時代のアイコンになりつつあります。



シン・ソンジョンは、HYBE T&D(Training & Development)事業室長を総括し、戦略的で高度化された練習生トレーニングシステムを開発・運営しています。HYBE T&D事業室は、HYBEが掲げるマルチレーベル体制戦略の下で、様々なレーベルの練習生の教育および新人開発を統合的に担っています。韓国をはじめとする日本、台湾、オーストラリア、タイ、米国など、国籍や人種を問わず才能ある練習生を見つけ出すためのオーディションを企画・運営し、ボーカル、振り付け、外国語など基本的な力量教育に加えて、地球環境、ジェンダー、文化多様性、自己主導性などの幅広い人文学的教養における教育プログラムを提供しています。教育課程全般には練習生たちが自律と責任を自然に身に着け、音楽に対する誠実さと職業意識を備えたアーティストへの成長することをサポートしています。



T&D事業室はレーベルの特色に合わせて練習生を抜粋したり教育したりできるシステムをそれぞれ構築しておくことにより、HYBE傘下のマルチレーベルが体系的な教育システムの中で強固な力量を備えた練習生を効率的に抜擢できるよう支援し、レーベルとの事業的シナジーを創出しています。



HYBE T&D事業室のトレーニングを経てデビューしたアーティストとしてはBTS、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAMなどがあり、彼らはグローバル音楽市場で強い存在感を発揮し、市場に変化をもたらすアーティストとして成長し続けています。



また、今回の「Billborad Women in Music」リストには、両名をはじめ、HYBE AMERICA傘下法人SB Projectsの代表であるアリソン・ケイ(ALLISON KAYE)、ジェニファー・ジェン・マクダニエル(JENNIFER ”JEN” MCDANIELS)、ジュール・フェリー(JULES FERREE)の3名、HYBE傘下レーベルであるBig Machine Label Group 副代表のアリソン・ジョーンズ(ALLISON JONES)、HYBEが最近買収したQC Media Holdings 代表のサイモン・ミシェル(SIMONE MITCHELL)らが名を連ねました。



ビルボードは公式ホームページにてリストを発表し、SB Projectsがジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデ、デミ・ロヴァートのようなトップアーティストのマネジメントを担当する会社であるという点、HYBEが最近HIPHOP専門レーベルQC Media Holdingsを買収したこと、HYBE JAPANの新規レーベルNAECOのローンチなどについても言及し、HYBEが世界的に影響力のある会社として位置づけられていくことに対する期待感を表わしました。



2023「Billboard Women in Music」:https://www.billboard.com/h/billboard-women-in-music-2023-list-executives/



