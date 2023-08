[株式会社 Brave group]

『"エンタメ×オカルト×アイドル"・・』RIOT MUSIC初、新規アイドルプロジェクトが始動!



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社)は、自社が運営するバーチャルアイドルプロジェクト「化ケドル」が8月4日(金)19時にデビューすることをお知らせいたします。







■化ケドルとは

音楽レーベルを複数運営する「RIOT MUSIC」より

完全新規プロジェクトとして始動。

日本のどこかに存在する『きだき荘』。

そこに住み着く妖怪たちは

元々人間社会で生活していたが、生きているなかで何かが上手くいかなかった。

『だったら妖怪として輝きたい』と

第二の「人生」ならぬ「妖生」を歩むことを志した。

彼女達は、『妖怪アイドル』として、妖怪ならではの「ズレた」視点で

輝けるステージを目指す。

今までのRIOT MUSICとはまったく違う

音楽だけには留まらない、新しいエンターテインメントアイドル

「化ケドル」が始動する。

公式サイト:https://www.bakedol.com/



YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Bakedol



公式X(Twitter):https://twitter.com/Bakedol







詳細は以下の通りです。

・2023年8月4日 YouTubeに初の動画投稿でデビュー

・2023年8月12-13日 『コミックマーケット102』No.2522に出展し、グッズ販売開始

・『化ケドル』のキャラクターデザイン、キービジュアルはTwitterフォロワー数77万を超える千種みのり先生(代表作『志乃と恋』など)が担当

・グループロゴは『でんぱ組.inc』のモバイルグッズデザインや(RIOT MUSICでは)長瀬有花のライブ『Alook』などのロゴデザインも手がけたかねこあみ先生が担当



『コミックマーケット102』では、デビューを彩る様々なグッズの販売を行います。

お名前をオーダーメイドで刻印し、自宅に置いておくことができるモバイルな墓石、『オーダーメイド墓石』や、デビューに伴い、成功祈願をメンバー全員で念じた『半端じゃないお守り袋』など、『化ケドル』の世界観を表したブースで、初のコミックマーケット出展に挑みます。



▼髑髏てにす(どくろてにす)





元々某企業で人事を行いながら、アイドルを夢見ていた女性。

重労働だった仕事によって精神が崩壊し

『妖怪になればすべて解決するのでは?』という考えに至り、がしゃどくろと契約した。

『自分の活動を通して、同じようなオタクの社会人に幸せになってほしい』という強い想いがある。

アイドルとして輝かしいステージに向けて様々な努力をしているが、どこかズレている。



▼山ン本のぶり(さんもとのぶり)





元々人間社会で暮らしていた妖怪の女性。

人としての生活に限界を感じていたので

妖怪としてアイドルを目指すことを決意する。

特技はダンス・ドラム・プログラミング・小説を書くこと。

特技の通り文武両道だが、歌が上手くないことにコンプレックスを持っているので

アイドル活動を通じて克服するために努力している。

ダウナーな見た目と性格だが、人を笑わせることが好き。オバケは苦手。





これまでの『RIOT MUSIC』からは想像できないような面白さと狂気を孕んだ、新機軸のエンターテインメントコンテンツをご期待ください。



■キービジュアル



■コミックマーケット102概要

開催日程:2023年8月12日・13日

開催時間:10:30 ~16:00

開催場所:東京ビッグサイト(東京国際展示場)

ブース情報:企業ブース南4 No.2522



【グッズ情報】

・化ケドル デビューキービジュアルアクリルスタンド(全2種)

会場価格:2,500円(税込)

・化ケドル デフォルメアクリルキーホルダー(全2種)

会場価格:1,000円(税込)

・半端じゃないお守り袋(全1種)

会場価格:1,000円(税込)

・オリジナルデザイン卓上墓石 ※受注販売

会場価格:150,000円(税込)

※後日メーカーより直送いたします(送料別)

※RIOT MUSIC内のレーベル「Meteopolis」の委託販売も予定しております。

詳細はMeteopolis 公式X(Twitter)をご覧ください。

Meteopolis : https://twitter.com/Meteopolis_proj



■RIOT MUSICとは



RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。



アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



