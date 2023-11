[株式会社ジンズホールディングス]

株式会社ジンズホールディングス(東京本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:田中仁、以下JINS)が運営する、様々な「視点」で情報をお届けするWebメディア「JINS PARK(ジンズ パーク)」(https://park.jins.com/)では、本日より六代目の新編集長としてハマ・オカモト氏に就任いただきました。









ジャンルを越え活動の場を広げるOKAMOTO’Sベーシスト、ハマ・オカモト氏が編集長!



Webメディア「JINS PARK」では、非常に珍しい数か月ごとの編集長期間交代制を採用し、多方面で活躍する方を編集長としてお迎えしています。初代にテレビプロデューサー・佐久間宣行氏に就任いただいて以降、作家・岸田奈美氏、タレント・峯岸みなみ氏、アナウンサーの堀井美香氏、Podcast番組『Off Topic』の宮武徹郎氏&草野美木氏が個性を発揮しながら、それぞれ異なる特集テーマをお届けしてきました。そしてこの度、六代目の編集長として、ロックバンド「OKAMOTO’S」のベーシスト、ハマ・オカモト氏に就任いただきました。

プライベートでは大のメガネ愛好家としても知られるハマ・オカモト氏。中学時代にベースをはじめ、齢19歳にしてメジャーデビューを果たし、23歳で米国のギターメーカー・Fender社と史上最年少かつ日本人初のエンドースメント契約(楽器提供)を結んだことでも話題になりました。OKAMOTO’S以外に個人としても、数多くの著名ミュージシャンのレコーディングやライブにも精力的に参加。最近ではラジオパーソナリティやバラエティ番組のMC、雑誌『GINZA』でのおしゃべり連載など、「聞き語る音楽家」として活躍の舞台を広げ、若者から幅広く支持を集めています。





「続ける」ことと「変わる」こと。2つの真の関係に注目し、「続ける」真髄を探る



ハマ・オカモト氏が選んだ特集テーマは「続ける、変わる、続ける。」。本日、編集長就任記念インタビュー「10年来のメンバーの近況は『知らないでおく』。ハマ・オカモトが音楽を続けるためのちょうどいいバランス」(https://park.jins.com/feature/editor/editor-6/hamaokamoto1/)を公開しました。

世相や価値観がめまぐるしく変わり、新しいものができては消えゆく中、「続ける」ことほど難しいことはありません。やりたいことを続けるためには、表面では変わったように見えなくとも、不断の努力やトライアンドエラーが必要だと考えているからです。「続ける」と「変わる」、両者は全く異なるように見えて、実は補完関係にあるのではないでしょうか。デビューから14年経った今もなおツアー巡回やアルバム制作など音楽を続けることに重きを置く活動を続けながら、新しいことにも挑戦して変わっていくハマ・オカモト氏。アイウエアブランドとして、常に新しい価値を生み出すと同時に、ベーカリーカフェ「エブリパン」、コーヒー事業「ONCA COFFEE」など異なる事業にも取り組んできたJINSも、ハマ・オカモト氏の姿勢に共鳴し、このたび編集長に就任いただくことになりました。続けることの難しさと、変わることの重要性。その2つを今まさに感じているというハマ・オカモト氏と一緒に、「続ける」の真髄を探る特集が始まります。





ハマ・オカモト編集長 就任コメント



続けるために変わらなくてはいけないし、変わらないために続ける事も必要だ。



意識して変化することと、無意識に変化してしまったことはどちらが自分の為になるのでしょうか。



とまあこんなことを書いてみましたが、これらは実際に今回の編集長就任を機に自分の中で考えてみたことのひとつです。



それぞれの中にある、「好きを続ける」ということ。

その難しさと偉大さを、読者の皆様と共有できたらうれしいです。



ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)







プロフィール

1991年東京生まれ。ロックバンドOKAMOTO’Sのメンバー。

ベーシストとして様々なミュージシャンのサポートも行い、2013年に日本人ベーシスト初の米国フェンダー社とエンドースメント契約を結ぶ。ラジオやテレビ・雑誌など各方面でレギュラー番組を担当し、あらゆるフィールドで活躍する。2020年5月には自身のムック本「2009-2019“ハマ・オカモト”とはなんだったのか?」を発売。

2022年7月には、「90'S TOKYO BOYS IN HALL SPECIAL~アフタースクール~」と題し、ホール公演としては最大動員数となるNHKホール公演を開催し、総合演出も務めた。

また2023年5月には、アニメ「Dr.STONE」エンディングテーマ曲「Where Do We Go?」をリリース。11月からは「出張!オカモトーク Acoustic/Talk Tour 2023-2024」開催。その活動の勢いは止まることを知らない。

TOKYO FM『THE TRAD』のパーソナリティを担当中。音楽ナタリーで細野晴臣とnever young beachの安部勇磨との鼎談連載「細野ゼミ」開講中。レギュラー番組『ハマスカ放送部』(テレビ朝日)、『沼にハマってきいてみた』(NHK)放送中。





JINS PARKについて



お店では伝えきれない想いやストーリーを楽しい読み物にしてお届けするJINSのWebメディアです。公園のように開かれた「みんなの場所」をオンライン上に生み出し、多くの方々とコミュニティを創出すべく2022年2月に創刊。非常に珍しい、数か月ごとの編集長期間交代制を採用。多方面で活躍する一流の専門家を編集長に迎え、独自の視点で設定した1つの特集テーマを深掘りします。各種、連載記事も好評公開中です。

https://park.jins.com/



【これまでの編集長と特集テーマ】

初代編集長 佐久間宣行氏「『あたりまえ』って、ほんとかな?」

2代目編集長 岸田奈美氏「壁を、扉に。」

3代目編集長 峯岸みなみ氏「“自己ベスト”こそ、道しるべ。」

4代目編集長 堀井美香氏「想うために、聴く。」

5代目編集長 宮武徹郎氏・草野美木氏「やさしく疑う」



