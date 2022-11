[4℃]

2022年11月10日(木)より公式オンラインショップにて販売開始



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するサステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃(コフル バイ ヨンドシー)」は、地金の艶感とラボグロウンダイヤモンドの輝きが特徴的な「Ray of Light」コレクションより、ブランド初となるプラチナ素材とK18を使用した新作ジュエリーを2022年11月10日(木)より公式オンラインショップにて発売いたします。







サステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃」が目指すのは、地球とジュエリーの美しい関係。人にも、地球にも、より良い環境でジュエリーを生み出していきたいという想いで立ち上げました。環境に配慮してラボで育ったラボグロウンダイヤモンド※1や、都市鉱山から集めて精錬した再生地金であるリサイクルメタル※2を使用し、製造も日本国内にこだわったジュエリーです。



今回の新作は、「cofl by 4℃」から初登場となるプラチナジュエリーや、ネックレスでは初のK18を使用した気品あふれる上質なジュエリー。1粒のラボグロウンダイヤモンドが輝くベーシックなデザインで、ダイヤモンドのサイズを豊富にご用意いたしました。お好みに合わせてあなたにぴったりのジュエリーをお選びいただけます。



上質でサステナブルなジュエリーを、あなたの未来に永く寄り添うパートナーに取り入れて。





■あなたと地球の未来を見守るクリーンな輝き





18YG Necklace /LG Diamond ¥55,000 / ¥85,800 / ¥107,800 / ¥187,000





Pt Necklace /LG Diamond ¥59,400 / ¥92,400 / ¥114,400 / ¥193,600



ラボグロウンダイヤモンドが上品に煌めくサステナブルなネックレスがバリエーション豊かに登場。ラボグロウンダイヤモンドの美しさを存分に味わえるベーシックなデザインに、cofl by 4℃として初登場となるプラチナとK18を採用。様々なサイズ・素材のパターンから、あなたの肌や表情に馴染む一本を見つけて。





■サステナブルな輝きを耳元にも





K18YG Pierced Earrings /LG Diamond ¥55,000 / ¥83,600 / ¥110,000 / ¥154,000





Pt Pierced Earrings /LG Diamond ¥59,400 / ¥90,200 / ¥116,600 / ¥160,600



横顔を明るく照らすスタッドピアスも、充実したラインナップでご用意いたしました。肌なじみの良い素材や自分らしさがより引き立つサイズを身に着ければ、さりげないサステナブルアクションにも。性別や年齢を問わず楽しめるベーシックなデザインなので、これからも変わらない関係を約束するように記念日のペアジュエリーとして選んでもロマンチックなアイテムです。





■サステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃」







2022年にブランド創立50周年を迎えた4℃。次の50年間を見据えたときに、より良い環境でジュエリーを生み出していきたいという想いから、サステナブルジュエリーブランド「cofl by 4℃」を立ち上げました。ジュエリーの素材からパッケージまでサステナブルな素材を使用することを心掛け、日本の職人の手で生み出されます。





【cofl by 4℃ 公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=cofl



【cofl by 4℃ 公式Instagram】

https://www.instagram.com/cofl.by.4c_official/





※1 持続可能な未来のために新しい選択を 「ラボグロウンダイヤモンド」

天然ダイヤモンドとラボグロウンダイヤモンドは、科学的、物理的、光学的性質が同じ物質です。ただひとつ違うのは、生成される場所が地中かラボかということ。ひと目見ただけでは、その違いはわかりません。環境にやさしく、紛争に関係せず、次世代のために持続可能。未来へ美しさをつなぐ、新しいジュエリー素材です。



※2 ジュエリーの地産地消 「リサイクルメタル」

廃棄された携帯電話やPCなど、国内の資源として注目されている「都市鉱山」。その「都市鉱山」から集められ、精錬を経てピュアになった再生地金「リサイクルメタル」をジュエリーに使用しています。

遠い国の鉱山からではなく、国内で循環する素材を用いて行われるジュエリーの地産地消。貴金属ならではの良質なリサイクルで、地球とジュエリーの美しい関係を目指します。



