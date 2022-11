[アソビシステム株式会社]

アイドル界の最注目グループFRUITS ZIPPERが見せた成長



TikTokで「わたしの一番かわいいところ」の再生数が5億回を超え、9月に開催した恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブが即完売するなど、大注目のアイドルグループ・FRIUTS ZIPPERの「2ndワンマンライブ -世界はキミからはじまる-」が、11月11日(金)に渋谷WWW Xで開催された。









FRUITS ZIPPERはアソビシステムが発足した新アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から今年の4月にデビューし、1年目ながら夏の主要アイドルフェスのほぼ全てに出演。また、SUMMER SONIC 2022へも出演した。

単独ライブのチケットは入手困難で、9月に開催した恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブに続き、今回のライブもチケット販売後に即完売となった。



女性ファンも多いFRUITS ZIPPER、会場内の男女比は半々といったところ。

開演時間になると、暗くなった会場はメンバーカラーの7色のペンライトで彩られた。



いつものFRUITS ZIPPERの登場SEとは違い、今回のために制作されたSEでメンバーが登場。カントダウンの音と映像・照明、そしてステージ上のメンバーによるダンスが完全にハマった登場は圧巻。常にネクストレベルを見据えたFRUITS ZIPPERに期待が高まる。



ライブでは定番となった「完璧主義で☆」「キミの明るい未来を追いかけて」を続けて披露し、会場内のボルテージが上がっていく。



自己紹介のMCでは、会場に詰めかけた満員のファンへの御礼や、ライブでの意気込みなどを話した。







MC明けからは「We are Frontier」、イントロをREMIXしてダンスパートを加えた「RADIO GALAXY」、「Re→TRY&FLY」と、NEW KAWAIIを提唱するFRUITS ZIPPERの中でもかっこいい一面が見れる楽曲をノンストップで披露した。

続けて披露した「ふれふるサマー!」では満員の会場を更に煽り、タオルやペンライトで会場を揺らした。



続いてのMCでは抽選コーナーとして、メンバー全員のチェキをプレゼントする企画も行われ、クジを引くメンバーの表情は普段のライブで魅せるものとは違い、メンバー間の関係性などがわかるような素の表情でファンを楽しませた。



そして次に披露されたのはFRUITS ZIPPERの代表曲であり、2022年に大きなバズを生み出した「わたしの一番かわいいところ」、そしてメンバーのツイートをもとに歌詞が作られた「skyfeelan」の2曲。

曲が終わると、スクリーンには映像が映し出され、以前から告知されていた2023年2月の「FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER」のツアーファイナル公演を2月12日(日)にLINE CUBE SHIBUYAで開催することが発表された。FRUITS ZIPPERとして過去最大キャパシティとなるホール公演の発表には会場内がざわめいた。



最後の曲としてメンバーそれぞれがセリフとともに登場し、このワンマンライブのタイトルにもなっている「世界はキミからはじまる」を披露。9月のワンマンライブで初披露されたこの曲は11月11日のワンマンライブ当日にデジタルリリースされ、ワンマンライブのエンディングに相応しい壮大な楽曲となっている。







鳴り止まないアンコールの手拍子に応え、ステージに現れたメンバーで「わたしの一番かわいいところ」を再度披露。



間のMCではアンコールの感謝と、来年実施する初のツアーについて。

松本かれんは「名古屋で矢場とんが食べたい」とリクエスト。

そしてLINE CUBE SHIBUYAでのファイナルについて仲川瑠夏は「私たちにとって無謀な朝鮮な気もする」としながらも、ツアー成功への意気込みを語った。



最後は「世界はキミからはじまる」をパフォーマンスして、ライブは終了した。

ワンマンライブは大掛かりな演出こそ無かったが、メンバーのパフォーマンス、そして音響・照明チームが一体となって作り上げたステージングは「小細工無しで勝負」という意気込みを感じるライブとなった。そして今までのFRUITS ZIPPERよりもステージ上と客席が一体となって作り上げられ、多幸感のある空間となった。



怒涛の勢いで成長を続けているFRUITS ZIPPER。ライブのキャパシティも広がり、メディアへの露出も増え、注目度も上がっており、「売れるアイドル」の過程が見れる今この瞬間が見逃せない。



















<SET LIST>

SE

完璧主義で☆

キミの明るい未来を追いかけて

MC

We are Frontier

RADIO GALAXY

Re→TRY&FLY

MC

ふれふるサマー!

MC

わたしの一番かわいいところ

skyfeelan

世界はキミからはじまる

EN

わたしの一番かわいいところ

MC

世界はキミからはじまる

text:Tsukasa Hasegawa

photo:ヨシモリユウナ





ツアー情報







■FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER

日程:2023年2月3日(金)

会場:ReNY limited

時間:開場17:30 / 開演18:30

問い合わせ:サンデーフォークプロモーション(052-320-9100)*全日12:00~18:00



日程:2023年2月5日(日)

会場:なんばHatch

時間:開場16:30 / 開演17:30

問い合わせ:キョードーインフォメーション(0570-200-888)



FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER ~FRUITSの日~

日程:2023年2月9日(木)

会場:渋谷WWW X

時間:開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION(03-5720-9999)*平日11:00~19:00



FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER ~ZIPPERの日~

日程:2023年2月10日(金)

会場:渋谷WWW X

時間:開場17:30 / 開演18:30

問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION(03-5720-9999)*平日11:00~19:00



【チケット】

VIP スタンディング:¥15,000(税込・ドリンク代別途)

一般スタンディング:¥5,000(税込・ドリンク代別途)

一般発売:1/14(土)10:00~



■FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER -TOUR FINAL -

日程:2023年2月12日(日)

会場:LINE CUBE SHIBUYA

時間:開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ:サンライズプロモーション東京(0570-00-3777)*平日12:00~15:00



【チケット】

VIP指定:¥18,000(税込)

一般指定:¥6,500(税込)



OPENREC.tv「集まれ☆ふるっぱー!」チャンネル プレミアム会員先行

11/11(金)21:00~11/14(月)23:59

https://www.openrec.tv/subscription/user/FRUITS_ZIPPER



【注意事項】

・お一人様1申し込みにつき2枚まで(未就学児童入場不可)

・電子チケットでの取り扱いとなります。

・2/9東京公演は男性のお客様限定となります。

・2/10東京公演は女性のお客様限定となります。

・興行主催者の同意のない有償譲渡・転売等はいかなる場合も禁止といたします。





リリース情報







FRUITS ZIPPER デジタルシングル「世界はキミからはじまる」

配信日:2022年11月11日(金)

配信URL:https://ssm.lnk.to/SKH





FRUITS ZIPPER プロフィール







アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つ FRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

Twitter:https://twitter.com/fruits_zipper

Instagram:https://instagram.com/fruits_zipper

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCW8Q9LBGGBgK6a-u0C0h95A

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSen7dJAT/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-11:16)