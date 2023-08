[ザ・シネマ]

『マーズ・アタック!』、『サボテン・ブラザース』、『スペースボール』、『バタリアン』などをお届け!



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、今も語り継がれる80~90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするレトロ・ハリウッド特集のスペシャル版として、8/8「笑いの日」に合わせ8月8日(火)にアメリカン・コメディの傑作8選を特集放送いたします。





レトロ・ハリウッドSP1. 8/8は笑いの日:特選アメリカン・コメディ



アクション、コメディ、ドラマ、ラブストーリー。

今も語り継がれる80~90年代のバラエティに富んだ映画をお届けするのが、古くて新しいレトロ・ハリウッド!

8月はスペシャル企画2本立てでお届けします!

第一弾は【8/8は笑いの日:特選アメリカン・コメディ】と題し、

ティム・バートンが描くSFコメディ『マーズ・アタック!』、

『荒野の七人』パロディ、アメリカンコメディ屈指の傑作『サボテン・ブラザース』

『スター・ウォーズ』の伝説的パロディ『スペースボール』、

80年代最強のゾンビ・コメディ映画『バタリアン』など、

8/8「笑いの日」に合わせアメリカン・コメディの傑作選を8月8日(火)10:15~

8作品連続放送!



《放送作品情報》



●『マーズ・アタック!』

放送日:8月8日(火)21:00~ほか

ハリウッドスターたちが、奇才T・バートンが描く世界観の中で個性的なキャラを熱演したSFコメディ。

<あらすじ>

ある日、火星人が地球に飛来することが分かり、米国大統領デイルは「歓迎するか、撃退するか」の決断を迫られていた。不動産王アートが火星人来訪を機にひと儲けを目論み、リポーターのナタリーとその恋人である報道記者ジェイソンが火星人来訪のスクープを狙う中、協議の末に火星人を友好的に迎えることになった。ところが、現れた火星人たちは…。





●『サボテン・ブラザース』

放送日:8月8日(火)14:45~ほか

西部劇映画スターと本物の無法者の対決に爆笑! アメリカ産おバカ・コメディ史上屈指の傑作

<あらすじ>

悪党一味に荒らされたメキシコの村から、美しい娘カルメンが用心棒を探しに町に出て来た。町で正義の味方3人組が悪者を退治する映画『サボテン・ブラザース』をたまたま見た彼女は、映画を実話と思い込み、3人を演じたハリウッド俳優たちに用心棒依頼の電報を打つ。仕事にあぶれていた3人はそれを俳優としてのオファーと勘違いし、ド派手な劇中衣装でメキシコに向かうが…。





●『スペースボール』

放送日:8月8日(火)23:00~ほか

あの『スター・ウォーズ』のパロディを発見!喜劇王メル・ブルックス監督が贈る爆笑SFコメディ

<あらすじ>

遠い昔、銀河系の遥か彼方で。スペースボール星の性悪大統領スクループは、ドルイデア星から大気を奪取することを企む。一方そのドルイデア星では、ベスパ姫の結婚式が行われようとしていた。ところが結婚相手を愛していない姫は、お付きのドロイドと共に宇宙船で逃げ出したところをスペースボール軍に捕らえられてしまう。宇宙の流れ者、ローン・スターと彼の相棒で半人半犬のバーフは、父王の依頼で姫を救出するが…





●『バタリアン』

放送日:8月8日(火)19:15~ほか

[R15相当]ゾンビ映画の常識を覆す!ブラックユーモアあふれるパロディ満載で描くコメディホラー

<あらすじ>

ケンタッキー州にある医療会社の倉庫で勤めることになったフレディは、ベテラン社員フランクから衝撃の事実を教えられる。この倉庫には、軍の開発した薬品で蘇生した死体がタンクの中に保管されているという。フランクがフレディにタンクを見せていたところ、中からガスが噴出し、死体を目覚めさせてしまう。フレディたちは死体を燃やして処分するが、煙とともに流出した薬品が雨で地上に降り注ぎ、墓地の死体まで蘇る。





●『赤ちゃんはトップレディがお好き』

放送日:8月8日(火)17:00~ほか

仕事一筋の独身キャリアウーマンが赤ちゃんの世話に奮闘!ダイアン・キートン主演のハートフルコメディ

<あらすじ>

ニューヨークの経営コンサルタント会社に勤めるJC・ワイアットは、仕事一筋の多忙な日々を送っていた。そんなある日、海外に住むいとこ夫婦が急死し、遺言で1歳の娘エリザベスを引き取ることに。いきなり赤ちゃんを押し付けられたJCは彼女を養子に出そうとするが、世話をするうちに情が移り自分の手で育てようと決意する。しかし仕事と育児の両立は難しく、降格を告げられたJCは会社を辞職。田舎の一軒家で新生活を始める。





●『透明人間(1992)』

放送日:8月8日(火)深夜0:45~

ジョン・カーペンター監督&主演チェビー・チェイスが名作SFホラーをコメディ色に染め上げる!?

<あらすじ>

仕事も私生活も絶好調の青年ニック。友人ジョージに紹介されたドキュメンタリー作家アリスとデートの約束を交わした翌日、事故に巻き込まれ透明人間になってしまう。思わず叫び声を上げたニックは、その存在を秘密警察のジェンキンズに気付かれ、追われる身に。海辺に建つジョージの別荘に逃げ込むが、そこにジョージがアリスらを連れて現れる。ニックから事情を聞いたアリスは力になろうとするが…。





●『マネー・ピット』

放送日:8月8日(火)12:30~

格安の豪邸はまさかの欠陥住宅だった!

スピルバーグ製作総指揮&トム・ハンクス主演のドタバタ・コメディ

<あらすじ>

父が残した借金を抱える弁護士ウォルターと音楽家の恋人アンナは、ヨーロッパに出かけた彼女の元夫のアパートに居候していた。そんな中、元夫がヨーロッパから戻ったため新居を探していたところ、格安で売り出されている郊外の物件を見つける。古いものの立派な豪邸であることに驚いた2人は、購入を決断する。しかしこの豪邸は欠陥住宅で、引っ越した初日からドアが壊れるわ階段は崩れるわと数々の災難に見舞われる。





●『メイド・イン・アメリカ(1993)』

放送日:8月8日(火)10:15~

黒人シングルマザーの娘の父親は白人だった!? ウーピー・ゴールドバーグ主演のハートフル・コメディ

<あらすじ>

アフリカ関連書籍や雑貨を扱う黒人のショップオーナー、未亡人サラは、明るく美人で成績優秀の高校生の娘ゾーラと暮らす。ある日、ひょんなことから自分は亡き父の娘ではないことに気付いたゾーラ。母から、人工授精で生まれた事実を告げられる。ゾーラは精子バンクの資料室に潜入し、父親が白人であることを知る。ところがその事実をサラ自身も知らなかった。突然成立した親子関係に誰もが戸惑いを隠しきれないでいるが…



『マーズ・アタック!』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『サボテン・ブラザース』(C) 1986 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved 『スペースボール』(C) 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 『バタリアン』(C) 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 『赤ちゃんはトップレディがお好き』(C) 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 『透明人間(1992)』(C) 1992 Warner Bros., Inc., Regency Enterprises VOF and Studio Canal+. All rights reserved. 『マネー・ピット』(C) 1986 Universal City Studios, Inc. and U-Drive, Inc. All Rights Reserved. 『メイド・イン・アメリカ(1993)』(C) 1993 Regency Enterprises VOF and Studio Canal+. All rights reserved.

