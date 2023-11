[株式会社サイトロンジャパン]

株式会社サイトロンジャパン(本社:東京都新宿区、代表取締役:渡邉晃)は、Sky-Watcherの新商品「New BKP130 AZ-Go2」、「New MAK127 AZ-Go2」を2023年11月24日に発売いたします。







発売概要





ブランド:Sky-Watcher



商品名:New BKP130 AZ-Go2

希望小売価格:税込71,500円(税抜65,000円)



商品名:New MAK127 AZ-Go2

希望小売価格:税込107,800円(税抜98,000円)



発売日:2023年11月24日(金)



New AZ-Go2シリーズの特長





New AZ-Go2(ニュー エーゼット ゴーツー)シリーズは、お手持ちのスマートフォンやタブレット端末から操作する自動導入式経緯台と各種鏡筒を組み合わせた天体望遠鏡セットです。鏡筒は口径130mmのニュートン反射式、口径127mmのマクストフカセグレン反射式をお選びいただけます。

発売以来ご好評をいただいておりましたAZ-Go2シリーズの付属品が見直され、新たにスマートフォンホルダーと、覗きやすくスマートフォンによる撮影がしやすいアイピースが付属され「New AZ-Go2」となりました。



マウント部







New AZ-Go2はWi-Fiモジュールを内蔵しており、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作ができる自動導入経緯台です。惑星や星雲、星団、銀河、二重星など、好みの天体を端末からの操作で自動的に導入させ観測することができます。

鏡筒取り付け部はアリミゾ式を採用していますので、アリガタレールを装備した他メーカーの鏡筒を取り付けることも可能で、拡張性も持ち合わせています。



■主な仕様

・電源:DC12V (単三形乾電池×8本)

・駆動:DCサーボ モーター

・駆動スピード:恒星時~800倍速

・追尾モード:恒星時追尾,月追尾

・データベース:固有名がついた恒星、二重星、メシエ,NGC,IC,Caldwellの各カタログ天体

・SynScan Pro App対応OS:iOS(iOS8.0以降のiPhone,iPad,及びipod touchに対応)、Android OS

・質量:約4.9kg(三脚含む)



New BKP130 AZ-Go2





放物面鏡を採用した本格的なニュートン式反射望遠鏡です。彗星や天の川に散らばる星雲や星団を低倍率で観測するのに最適です。鏡筒にはアリガタプレートが装備されていますので、同規格の他の架台でも使用可能です。





■主な仕様

・光学系:ニュートン式反射望遠鏡

・有効口径:130mm

・焦点距離:650mm

・F値:1:5

・極限等級:12.4等

・集光力:345倍

・ファインダー:レッド・ドット・ファインダー

・鏡筒質量:約2.7kg(アイピース除く)

・付属品:アイピース(10mm、20mm)

・セット品総質量:約7.6kg(電池は含まず)



New MAK127 AZ-Go2





コンパクトながら長焦点が特長のマクストフカセグレン式望遠鏡。高精度メニスカスレンズにより収差が補正されたシャープな像をお楽しみいただけます。特に月や惑星、球状星団など、高倍率の観察に最適です。鏡筒にはアリガタプレートが装備されていますので、同規格の他の架台でも使用可能です。





■主な仕様

・光学形式:マクストフカセグレン式反射望遠鏡

・有効口径:127mm

・焦点距離:1,500mm

・口径比:1:11.8

・極限等級:12.3等

・集光力:329倍

・鏡筒質量:約3.6kg(アイピース除く)

・ファインダー:等倍レッド・ドット式

・付属品:アイピース(10mm、20mm)、90°天頂ミラー

・セット品総質量:約8.5kg(電池は含まず)









※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。



【商品についてのお問い合わせ先】

株式会社サイトロンジャパン

国内営業本部 TEL:03-6908-3227



ーーーーーーーーーーーーーー

Sky-Watcher

優れた品質とコストパフォーマンスで世界中のユーザーに愛される望遠鏡ブランドです。

世界最大の望遠鏡メーカーとして、「高品質で手頃な価格の望遠鏡」を世界中にお届けしています。

https://www.skywatcher.jp/

ーーーーーーーーーーー

Sky-Watcher 日本正規総代理

株式会社サイトロンジャパン

双眼鏡や天体撮影カメラ等の光学製品を製造・販売する光学メーカーです。

海外製の交換レンズブランドや、天体望遠鏡メーカーなどの国内代理店業務も行っています。

https://www.sightron.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーー





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-13:46)