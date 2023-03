[株式会社ウェイブダッシュ]

2,023名様に当たる!クーポンキャンペーンも実施!



株式会社ウェイブダッシュ(本社:東京都千代田区、代表取締役 河野 由紀)は「北海道日本ハムファイターズ」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」の4球団と業務提携している公式・公認チケットリセールの2023シーズンのサービスを2月よりスタートしました。今シーズンからは、北海道日本ハムファイターズの新球場『エスコンフィールドHOKKAIDO』の取り扱いも新たに加わります。

「4球団公式・公認チケットリセール by チケ流」では開幕特別企画として、チケ流会員(登録無料)でキャンペーンに応募された方の中から抽選で合計2,023名様に4球団公式・公認チケットリセールでご利用いただける合計1,000円分クーポンキャンペーンを実施いたします。※1







本サービスは、個人間のチケットお取次ぎサービス「チケット流通センター(チケ流)」において、行けなくなった観戦チケットを球団毎のルールに基づきファン同士が自由に売り買いできるチケットリセールサービスです。

2023シーズンより、北海道日本ハムファイターズの新球場『エスコンフィールドHOKKAIDO』の取り扱いもスタート。『エスコンフィールドHOKKAIDO』を含む各球場の券種や席種、企画チケットなどにも対応しています。※2

都合で行けなくなった観戦チケットの『その一枚』が無駄にならないように。また急遽行けるようになった際の観戦チケットのご購入の場として「4球団公式・公認チケットリセール by チケ流」をぜひご活用ください。



今年25年目をむかえるチケット流通センターは、これまでに培ったノウハウを活かし、一人でも多くの声援を球場に届けるため、公式・公認チケットリセールサービスを運営して参ります。また、今回のように主催者と協業し、ファンやユーザの利便性と取引の安全性を高めつつ、より良いチケット流通の仕組みづくりに貢献して参ります。



※1:合計1,000円分クーポン:1試合の手数料最大500円まで使えるクーポンを2試合分

※2:各球団によって、電子チケット、発券番号、紙チケット等の名称や取り扱い券種は異なります。



■2,023名様に当たる!手数料合計1,000円OFFクーポンキャンペーンを実施!



チケ流会員(登録無料)でキャンペーンに応募された方の中から抽選で合計2,023名様に「4球団公式・公認チケットリセール by チケ流」で利用できるクーポンを合計1,000円分(1試合の手数料最大500円まで使えるクーポンを、なんと2試合分!)プレゼント!

https://www.ticket.co.jp/campaign/official-ticket-resale/202303/



■公式・公認チケットリセールサービスの提供球団



・北海道日本ハムファイターズ(株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント:北海道北広島市/代表取締役社長 川村 浩二)

・埼玉西武ライオンズ(株式会社西武ライオンズ:埼玉県所沢市/代表取締役社長 奥村 剛)

・千葉ロッテマリーンズ(株式会社千葉ロッテマリーンズ:千葉県千葉市/代表取締役社長 高坂 俊介)

・オリックス・バファローズ(オリックス野球クラブ株式会社:大阪府大阪市/代表取締役社長 湊 通夫)



【2023シーズン各球団公式・公認 チケットリセール by チケット流通センター概要】



「北海道日本ハムファイターズ公認 チケットリセール by チケット流通センター

https://www.ticket.co.jp/fighters/





「埼玉西武ライオンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/seibulions/





「千葉ロッテマリーンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/marines/





「オリックス・バファローズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/buffaloes/







■チケットリセールの仕組み



電子チケット・発券番号・紙チケット等での取引が試合当日までご利用可能。個人間売買でもファンの皆様に安心してご利用いただけるよう、すべての売り手様に本人確認を実施し、チケットが届くまで、ご入場ができるまではチケ流が代金をお預かり。万が一お困りのときは「チケ流カスタマーサポート」がお取引をサポートします。





