株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』より2024年2月号「THE SPECIALISTS」特集号が 12/28発売となります。







特集:この人に聞け! THE SPECIALISTS

2023年メンズへア&ビューティの総決算、そして新たな2024年の業界トレンドを占う第一弾としてお届けする『Men's PREPPY』2月号は、ずばり“スペシャリスト”特集。「◯◯だったら、この人!」という特化型の理美容師、そしてサロンに徹底取材を敢行しました。

メンズパーマの新しいスタンダード、エッジの際立ったメンズスタイル提案、そしてヘアの多様化と同様に進化するヒゲデザイン、さらに今大注目のメンズ脱毛について……それぞれの分野を追求する専門家、カリスマたちにご登場いただき、その奥深い世界を語りとテクニックで見せていただきます。









新しい時代に相応しい大人メンズのヘアを提案。

今月からスタートする新連載は「新・大人メンズ考」。これからの時代にふさわしい魅力ある大人の男性に似合うヘアスタイルを『MEN’S GROOMING SALON』草地永倫さんが提案します。第1回のテーマは「キュート」な大人メンズヘア。大人男性を表すフレーズと言って思い浮かぶのは「上品」「ラグジュアリー」「男らしい」といった言葉。確かにそれはそれで、素敵な大人像に違いない。だが今の時代もっと大人男性にも愛らしい要素があってもいいのでは? 今回はそんな発想からヘアをデザインする。大人のキュートさには、おしゃれ感や知性も必要。ということで、サブテーマはクラシカル。これまでのカッコいい一択の男性像から、まわりのみんなをハッピーにする男性像へ。そんな新時代を感じさせるヘアを提案します。







▼コンテンツ)

新連載

MEN’S GROOMING SALONがプロデュース

新・大人メンズ考。

草地永倫(MEN’S GROOMING SALON 銀座2丁目店)





KNOCK OUT WITH UPPERCUT DELUXE





THE SPECIALISTS

この人に聞け!

山崎恭平(OVARL by apish)、國近 暉(THE BARBER TOKYO)、HIRO(木村家)





NEW STANDARD

これからのスタンダードにスキャルプケアが欠かせない理由。

田中祐次(k.e.y)×松山 駿(越谷アルファーズ)×KUBOKI(ヘアメイクアップアーティスト)





SPECIAL INTERVIEW 1

渡辺翔太(Snow Man)





関西兄弟ヘアアレンジ

高橋恭平(なにわ男子)×西村拓哉(Lil かんさい)





【Regular企画】

THE MONOCHROME 泰斗(Cocoon)/NEXT BIG THING(MEN'S HAIR SENSE)/Men's Beauty Topics #1~#3/TREND HAIR 横田horizon大輔(bloc japon)/メンズメイクAtoZ 原田 忠、中村 潤、新城輝昌(資生堂)/あの人、あのサロンのあの技が見たい! 石原慎太郎(TOH)/MP ENTERTAINMENT(ENHYPEN)/NEXT New Comers 佐須勇悟(fifth TOKYO)/一流の仕事術。 間中伸也(オールドファッション 代表)/アシスタント成長日記 野口タイガ(OLTA)、関井美月(rave action and Hair!)/School Snap Shooting/BEST5/Up To Date Products & Information/BACK NUMBER/INDEX





【MP通信】

073 私の気になるあの人。 moe noda(nanuk)×Ryutaro(Nu:v)/075 KILLER WARDROBE 小林大輝(UMiTOS)/076 TALKING HEADS YUICHI.1(Door daikanyama)/076 IMAGE BOARD/078 LOCAL BARBER 友部貴之(Clout)/080 世界のサロンから。





▼次号予告

弊誌主催の年間アワード「リアルトレンド大賞」のノミネート作品全12点が発表となる、次号。毎年匿名でノミネーター12名の作品を誌上で発表。誰がどの作品をつくったのか……その予測も含めて投票を楽しんでいただけるコアな読者が年々増加中。今年はマンスリーNo.1を獲得したグランプリノミネーターの他に「NEXT New Comers部門」も新設。理美容業界が注目する「リアルトレンド大賞」に、ぜひ誌面からの投票でご参加ください!

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:Men's PREPPY 2024年2月号 Vol.248

タイトル:THE SPECIALISTS

発売日:2023年12月28日

価格(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ Men's PREPPY(メンズプレッピー)とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。今や男性もヘア、スキンと美意識は高まるばかり。そんなニーズに応えようと頑張る理美容師に向けて成功事例をたっぷり紹介。カッコいい男性をプロデュースするノウハウがぎっしり詰まっています。

公式EC https://club-preppy.com/

公式動画 https://www.youtube.com/channel/UCiTjcDkZ2cdv41EZ7XQH49Q

公式Twitter https://twitter.com/MensPREPPY

公式Instagram https://www.instagram.com/mens.preppy/

公式Facebook https://www.facebook.com/mens.preppy/



お問い合わせ

株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



