株式会社 Mizkan(本社:愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO:吉永 智征、以下ミツカン)は、「半径1メートルのしあわせ」を提案する「しあわせ、ぽん!」プロジェクトを本年5月から始動。さまざまなコンテンツを通じて、家族や気の合う友人たちと過ごす身近なしあわせを提案しております。





その「しあわせ、ぽん!」プロジェクトの一環として、この度、味ぽんは、若年層を中心に人気の4人組バンド「リュックと添い寝ごはん」とタイアップを実施。そして、11月9日に発売された、「リュックと添い寝ごはん」4人体制以降初のフルアルバム「四季」内に収録されている楽曲「Familia」が誕生しました。

この度、11月30日の「カメラの日」に合わせて、味ぽんがフォトグラファーに初挑戦して撮影した写真を使った、タイアップ楽曲「Familia」のMVを公開いたします。撮影では味ぽんが開発したAIカメラ『しあわせ、ぽん!カメラ』を使用、『しあわせ、ぽん!カメラ』の特徴である、カメラが「しあわせ顔」を認識することで、自動でシャッターを切る機能により、各メンバーの何気ない「しあわせ顔」がたくさん詰め込まれたMVが完成しました。



【動画概要】

タイトル :リュックと添い寝ごはん×味ぽん / Familia [Special Music Video]

公開日時 :11月30日(水)AM 9:00

出演 :リュックと添い寝ごはん

動画URL :https://youtu.be/dY1xQxLFAlc

メイキング動画 リュックと添い寝ごはん×味ぽん / Familia [Behind the scenes]URL:https://youtu.be/UBtllC9X_zc







動画内容



今日あった出来事を思い出しながら、帰って何を話そうかと考えながら歩く松本さん。手にはスーパーで買った食材たちが入った袋があります。堂免さんが家でパーティーの準備をしていると、宮澤さん、ぬんさんが続々と家に帰ってきます。二人とも味ぽんを持って帰ってきていました。すると、冷蔵庫からぬんさんも味ぽんを取り出します。思わず笑顔になる3人。そして松本さんも帰宅。なんと、その手には味ぽんが。次は4人で笑顔になります。パーティーをはじめると、宮澤さんが食卓に『しあわせ、ぽん!カメラ』を持ってきます。使い方をメンバーにレクチャーをした後、4人は食卓の楽しいしあわせな様子をカメラで撮影していきます。MVの後半には、『しあわせ、ぽん!カメラ』が撮影した、メンバーたちの食事中や演奏中の何気ない「しあわせ顔」が写った写真が多数登場します。











「リュックと添い寝ごはん」メンバーインタビュー



・味ぽんから、今回のオファーを聞いたときどのように感じましたか?

普段愛用している味ぽんからのオファー本当に驚きました...それと同時に僕たちの音楽が浸透していることがとにかく嬉しかったです...!!!(Vo.&Gt. 松本ユウ)



普段からずっとお世話になっている誰もが知ってる味ぽんさんからお話をいただけると思わなかったので、とても驚いたのですが、個人的にあたたかさを感じるコマーシャルをずっとやってみたいと思っていたので、あたたかいコマーシャルになるのだろうなと想像して嬉しくなっていました。(Ba. 堂免英敬)



生活の中でとてもお世話になっている味ぽんさん(ミツカンさん)からオファーをいただけてとてもうれしくて、家族にすぐ報告しました!!バンドメンバーとも喜び合って、今でも嬉しくてあたたかい気持ちでいっぱいです!(Dr. 宮澤あかり)



僕の家は毎週日曜日は鍋を食べるというルールがあるので味ぽんは毎週使っていました。オファーをいただいた時はとても嬉しく家族にはすぐ報告してしまいました。こういった形でミツカンさん、味ぽんと関われてとても幸せ者だと感じます!(Gt. ぬん)





・『Familia』はどのような気持ちで創られましたか?

味ぽんがあるところには暖かくてやさしい空間が流れていて、その小さくて尊い幸せを大切にしたいという気持ちで創作しました。情景を思い浮かべた時に 夕方のどこかのんびりとした風景を音にしたいと思い、身近にいる人への愛をテーマにして創りました。(Vo.&Gt. 松本ユウ)



かなり曲全体がゆったりあたたかな印象なので、ベースラインはその雰囲気を残しつつ逆にすこし引き締めるように音を短く大人っぽく作りました。(Ba. 堂免英敬)



とにかく包みこむようなあたたかさをイメージして、ドラム制作に取り組みました。安心感のある曲になったと思います。(Dr. 宮澤あかり)



「Familia」は家族をテーマに作られた曲で僕も自分の家族、街から見える家族の情景を想像しながらギターを弾きました。音源を聴いたり、ライブで演奏したりすると作っている時に思い浮かべていた情景が思い浮かびます。(Gt. ぬん)





・音源が出来上がったとき、メンバーのみなさんはどう感じましたか?

やさしくもどこか儚い音源に仕上がったと思います。当たり前の日常こそが大切な時間というメッセージが伝わる音源だなと思いました。自分の思い描く幸せを音に起こすことができて良かったです!! (Vo.&Gt. 松本ユウ)



かなり手応えを感じました。曲が出来上がった時から映像や風景が想像できてとても素敵なものが作れたなと感じていました。(Ba. 堂免英敬)



音が心地よくて自然とニコニコしてしまうような、心がポカポカするような音源ができたと思いました。みんなの心にも届いて欲しいです。(Dr. 宮澤あかり)



とても暖かい曲ができたと感じました。僕は実家なのですがこの曲を聞くと早く家に帰りたくなるような気持ちになります笑(Gt. ぬん)





・「しあわせ、ぽん!カメラ」でMVを撮影してみていかがでしたか?

たくさんの人の幸せな空間を作りそしてその光景を見ることができる味ぽんがとても羨ましく思いました。(Vo.&Gt. 松本ユウ)



普段の撮影現場では見ることのない「しあわせ、ぽん!カメラ」で撮影したのは新鮮でしたし、撮影の時に初めて現物を見たのですが本当に写真の読み込みが早くて画像も綺麗で驚きました。これを小型で違和感なく見せられるのは今後のそれぞれの食卓にまた違った新しさを作れるのかな、と思いました。(Ba. 堂免英敬)



みんなの自然な表情を切り取ってシャッターを切ってくれるところが、とてもよいと思いました。カメラを向けられるとつい身構えてしまいがちですが、「しあわせ、ぽん!カメラ」なら構えることなく笑顔な写真が撮れて、よい映像になったと思います。(Dr. 宮澤あかり)



とても暖かい写真が撮れてカメラを向けられると身構えてしまうのですが自然体で写ることができ写真だけでその空間が幸せだったんだろうなと想像したり思い出す事ができました!(Gt. ぬん)





・バンドメンバーのみなさんが、味ぽんで食べたいものは何ですか?

鰹のたたき、餃子、おろしハンバーグ(Vo.&Gt. 松本ユウ)

豚バラ白菜煮込み(Ba. 堂免英敬)

豚バラもやし炒め(Dr. 宮澤あかり)

鰹のたたき(Gt. ぬん)









『しあわせ、ぽん!カメラ』とは







「しあわせ、ぽん!カメラ」は、味ぽんにカメラの機能が加わった、プロトタイプのAIカメラです。味ぽんの目線で、食卓にあふれる何気ない「しあわせ顔」を撮ることを目的に開発しました。カメラが食卓にある「笑顔の総和データ」から、『しあわせな瞬間』を定義、AIによる表情解析アルゴリズムが「笑顔」の値を判定し、カメラの前の人が「しあわせ顔」になった瞬間に、自動で写真を撮影することができます。







『リュックと添い寝ごはん』とは







2017年11月10日結成。

東京都内を拠点に活動中、平均年齢21歳の4人組バンド。通称・リュクソ。

高校在学中に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」への出場と初の全国流通盤リリースを経験した後、2020年12月に1stフルアルバム『neo neo』でスピードスター・レコーズからメジャーデビュー。音楽への愛とリスペクトたっぷりのサウンドメイクと日常の些細な感情を掬い上げる温かみのある歌詞が評価され、2021年の「くだらないまま」の書き下ろし以降、2022年に入っても「わたし」、「サマーブルーム」と楽曲のタイアップ起用が続く中、10月5日に配信SG「Thank you for the Music」を配信リリースすると共にサポートGt.ぬんのメンバー正式加入を発表。11月9日には、4人体制初となるフルアルバム「四季」のリリース。





ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。



