[株式会社 Brave group]

2023年8月25日に恵比寿LIQUIDROOMで開催



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社)は、自社が運営する汽元象レコードの2.5次元アーティスト「長瀬有花」による、初ワンマンライブ「Eureka」のオンライン配信とチケット情報の詳細をお知らせいたします。また、ライブグッズのラインナップも公開いたします。







これまで2.5次元アーティストとして、バーチャルやリアルの様々な場所から数多くの音楽活動をしてきた長瀬有花が、ファンの前で行う初のワンマンライブ「Eureka」。

今回、恵比寿LIQUIDROOMで開催される本ライブのオンライン配信が決定しました。あわせてYouTubeでの冒頭無料配信も実施します。

会場分は既に完売となった、豪華グッズ付きの「プレミアムチケット」もオンライン配信用に販売いたします。

2023年8月23日23:59までにご購入いただいた方には、ライブの様子を収録したお持ち帰りライブCD「長瀬有花 LIVE “Eureka”」を後日発送のCDとは別に、音源を速報としてメールにてお送りします。





また、本ライブを記念したライブグッズのラインナップが公開となりました。

ライブタイトルである「Eureka」にちなんで、お風呂に関連したグッズとして「手ぬぐい」やお風呂セットといったちょっと変わったグッズの他、ライブでおなじみのTシャツもご用意しています。

なお、初のコラボグッズとして「チロルチョコ」公認による「チロルチョコの包み紙」をイメージしたキーホルダーもご用意しています。

長瀬有花 LIVE”Eureka”配信チケットはStreaming+で、グッズはRIOTMUSIC OFFICIAL STOREにて2023年8月5日(土)18時から販売開始となります。

会場チケットも引き続き販売しています。

ぜひ長瀬有花の新しいスタートとなるライブにご期待くださいませ。



■ライブ概要

「長瀬有花 LIVE “Eureka”」

日程:8月25日(金)

場所:東京恵比寿・LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:00 / START 19:00



▼会場チケット

プレミアムチケット:18,000円(税込)※特典グッズ付き



一般チケット:6,000円(税込)





※先行抽選販売はお一人様2枚まで申し込み可能です。

※3歳以上はチケットが必要、一般チケットはお一人様4枚までの購入が可能です。

※プレミアムチケットの特典グッズは会場引き換えとなります。

※当日券販売は未定となっています。汽元象レコード公式Twitterをご確認ください。



▼配信チケット

プレミアムチケット:15,000円(税込)※特典グッズ付き



一般チケット:2,500円(税込)



<海外配信>プレミアムチケット:19,000円



<海外配信>通常チケット2,273円





※Premium Ticket’s price difference is due to the shipping cost of the goods, so if you wish to have your order shipped overseas, please purchase an overseas ticket.

※通常チケットの金額差は日本国内の税抜き価格となります。国内にお住まいの方は購入されないようお気をつけくださいませ。



<配信「プレミアムチケット」特典グッズ詳細>

・レコードパッケージ風Tシャツ(限定デザイン)

・刺繍ワッペン

・お持ち帰りライブCD「長瀬有花 LIVE “Eureka”」

※配信での特典グッズにつきましてはアーカイブ期間終了後の発送を予定しております。



[配信でのお持ち帰りライブCD「長瀬有花 LIVE “Eureka”」注意事項]

※当日のライブ音源を全曲収録したCDとなります。

※2023年8月23日23:59までにご購入頂いた方には終演後に準備ができ次第、ご登録頂いたメールアドレスへ音源をお送りします。CDにつきましては他グッズと合わせてアーカイブ期間終了後の発送となります。

※2023年8月24日以降にご購入頂いた方につきましてはCDのみのお渡しとさせて頂きます。



【チケット情報】

・会場チケットプレイガイド:https://l-tike.com/nagaseyuka/

一般販売:7月8日(土)18時 ~ 8月24日(木)23時59分まで受付

・(国内)配信チケットプレイガイド:https://eplus.jp/yuka-nagase/st/

・(for Overseas)Streaming Ticket:https://ib.eplus.jp/yuka-nagase_st

販売:8月5日(土)18時~9月10日(日)21時

アーカイブ視聴期間:9月10日(日) 23:59まで



【冒頭無料配信】

長瀬有花公式YouTubeチャンネルにて実施

https://www.youtube.com/@YUKANAGASE

[主催]DISK GARAGE

[企画・制作]汽元象レコード:https://riot-music.com/kigensho-records/

[お問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



【ライブグッズ情報】

2023年8月5日(土)18時よりRIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて販売開始!

※一部商品以外は会場でも販売予定

RIOTMUSIC OFFICIAL STORE:https://riotmusic.store/collections/2308-yuka-eureka



【最新デジタルリリース情報】

「ほんの感想 / 長瀬有花」

Vocal : 長瀬有花

Music, Lyrics, Arrangement:いよわ

Recording & Mixing Engineer : 中村涼真

Sound Producer : 矢口和弥

・Spotify:https://open.spotify.com/intl-ja/track/7Fxj6wY7NzKhGR45OSAjj5



【ライブアーカイブ】

長瀬有花 - コンセプトライブ「Form I」@美容室ビードロ 下北沢

・アーカイブURL:https://youtu.be/jP7PLlrCI8U

長瀬有花 - コンセプトライブ「Form II」@mona records 下北沢

・アーカイブURL:https://youtu.be/LoHKr94WalQ

長瀬有花 - コンセプトライブ「Form III」@ オオゼキ下北沢店

・アーカイブURL:https://youtu.be/xTCLtJbdf6Y

長瀬有花 - バーチャルライブ「Home」

・アーカイブURL:https://youtu.be/6Z0T4QpSm-M

長瀬有花 × Local Visions Spacial Live「OACL」@改良湯

・アーカイブURL:https://www.youtube.com/watch?v=I8fE4s8xqwE



《ARTIST PROFILE》



幼さのある特徴的な歌声と不思議な雰囲気を持つ"だつりょく系アーティスト"。

普段は無表情で淡々としているが歌に対しては強い情熱を持ち、その独特な世界観に没入させる。

多次元的な表現から見出される唯一無二の作品性は業界内外から強い注目を集めている。

公式X(Twitter):https://twitter.com/yuka_n_RIOT



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCf-PcSHzYAtfcoiBr5C9DZA



TikTok:https://www.tiktok.com/@nagase_plus



サブスクリプション:https://stlink.to/YUKA-NAGASE_PR







■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-12:46)