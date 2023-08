[デル・テクノロジーズ株式会社]



当資料は、2023年7月31日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文:https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2023~07~20230731-dell-technologies-expands-ai-offerings-to-accelerate-secure-generative-ai-initiatives.htm#/filter-on/Country:en-us



ニュースの概要

・NVIDIAとのコラボレーションを基盤に、「Dell Generative AI Solutions」に新しいデル・テクノロジーズ製品/サービス スイートを追加、お客様によるリアルタイムのインサイトの活用とインテリジェンスによるイノベーションの実現をサポート

・「Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA」が、事前テスト済みで実証済みのデル・テクノロジーズ インフラストラクチャー、ソフトウェア、サービスを提供し、革新的なビジネス成果の実現を支援

・「Dell Professional Services」が、お客様の生成AI導入を促進する戦略、実装、拡張を支援

・拡張されたNVIDIA GPU構成の「Dell Precisionワークステーション」が、ユーザーによるローカル デバイスでの生成AIワークロードの促進を支援



2023年7月31日、テキサス州ラウンドロック発:

デル・テクノロジーズは、オンプレミスで迅速かつ安全に生成AIモデルを構築する新しいソリューションを発表しました。本ソリューションは、お客様がより優れた成果を生み出すとともに、インテリジェンスを新たなレベルに引き上げることを可能にします。



新しい「Dell Generative AI Solutions」(https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#scroll=off&accordion0&tab0=0 )は、5月に発表(https://www.dell.com/ja-jp/blog/nvidia-project-helix-ai/)した「Project Helix」を基盤に拡張し、ITインフラストラクチャー、PC、プロフェッショナル サービスのすべてを網羅し、LLM(大規模言語モデル)とともに、フルスタックの生成AIの導入を簡素化します。また、お客様が生成AIに向けたプロセスのどの段階にあるのかに関係なく、すべての組織をサポートします。これらのソリューションは、業種や規模に関係なくあらゆる組織が安全に変革を進め、より優れた成果を生み出すことを支援します。



先頃行われた投資家向けセッションにおいて、デル・テクノロジーズのバイスチェアマン兼co-COO(共同最高執行責任者)、ジェフ クラーク(Jeff Clarke)は、次のように述べています。「生成AIは、顧客体験を向上させ新しい働き方を実現しながら、イノベーションのペースの根本的な変化を促す変曲点となるものです。大規模・小規模いずれのお客様も、自社独自のデータとビジネスの文脈を使って、当社のインフラストラクチャー ソリューションのトレーニング、調整、推論を行うことで、先進のAIをそれぞれのコア ビジネスプロセスへ効果的かつ効率的に組み込んでいます」。



デル・テクノロジーズのAPJ(アジア太平洋および日本)データセンター ソリューションズ担当シニア バイスプレジデント、クリス ケリー(Chris Kelly)は次のように述べています。「APJ地域のお客様は、自社の人材を強化しデジタル環境における顧客との関係を強化するために、生成AIの戦略を作成することに関心を寄せています。当社の新しいソリューション スイートは、生成AIプロジェクトの実行と拡張を支援し、お客様はビジネスの変革と生産性の最大化を実現するとともに、各社が保有している独自のデータや知的財産から信頼できるインサイトを引き出すことが可能になります」。



NVIDIAのエンタープライズ コンピューティング担当バイスプレジデント、Manuvir Das氏は、次のように述べています。「生成AIによって、あらゆる企業がデータをインテリジェントなアプリケーションに変換し、複雑なビジネス課題を解決できるようになります。デル・テクノロジーズとNVIDIAは長年にわたる関係を基盤に、お客様がこの能力を活かして顧客により良いサービスを提供し、従業員のサポートをより拡充させ、ビジネス全体を通じてイノベーションを促進することを可能にします」。



デル・テクノロジーズの幅広いポートフォリオとサービスが、「Dell Generative AI Solutions」によって、デスクトップからコア データセンター、エッジ ロケーション、パブリック クラウドにわたって、生成AIソリューションを展開するための信頼のツールを提供します。このポートフォリオとサービスには、「Dell Precisionワークステーション」(https://www.dell.com/ja-jp/shop/scc/sc/workstations )、「Dell PowerEdge」(https://www.dell.com/ja-jp/dt/servers/server-accelerators.htm#accordion0&tab0=0&tab1=0&accordion1 )サーバー、「Dell PowerScale」(https://www.dell.com/ja-jp/dt/storage/powerscale.htm#tab0=0 )スケールアウト ストレージ、「Dell ECS エンタープライズ向け オブジェクト ストレージ」(https://www.dell.com/ja-jp/dt/storage/ecs/index.htm#tab0=0&tab1=0 )が含まれます。



エンタープライズ向けのフルスタック生成AI

「Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA」は、NVIDIAと共同で構築した推論のための設計図で、エンタープライズ生成AI向けに、安全で拡張性に優れたモジュール式のプラットフォームの迅速な展開を実現できるように最適化されています。



従来の推論アプローチでは、リアルタイムに結果を出すためのLLMの拡張とサポート、またAIインフラストラクチャーでデータを簡単に利用できるようにすることが課題となっていました。お客様は、この共同ソリューションによって、自社独自のデータを使い、より高品質で、迅速な予測と意思決定を行うことが可能になります。



お客様は、包括的な検証済みの推論アプローチにより、生成AIプロジェクトを迅速に展開するとともにアプリケーションを拡張することで、顧客関連の業務、コンテンツの作成と管理、ソフトウェアの開発と販売といった重要な分野のプロセスを変革することができます。



「Dell Validated Design」は、事前テスト済みで実証済みの構成で、その中核として選択可能なNVIDIA(R) Tensor コア GPU、NVIDIA AI Enterpriseソフトウェア、NVIDIA NeMo(TM) エンド ツー エンド フレームワーク、デル・テクノロジーズ ソフトウェアおよび「Dell PowerEdge XE9680」や「Dell PowerEdge R760xa」といったデル・テクノロジーズのインフラストラクチャーにより、生成AIの推論プロセスを強化します。お客様は、これを「Dell PowerScale」や「Dell ECS」などのレジリエントで拡張可能な非構造化データ ストレージと組み合わせることができます。このインフラストラクチャーの利用においては、オンプレミスへの展開においてクラウドの利用・管理体験を提供する「Dell APEX」経由で利用可能です。



より迅速で総合的な生成AIの成果を促進するサービス群

「Dell Professional Services」は、生成AIの導入を加速して運用効率を高めながら、イノベーションを推進できるよう、幅広い新サービスを提供します。



これらのサービスは、価値の高いユースケースを特定する新しい生成AI戦略と、その実現に向けたロードマップを作成することから始まります。他にもデル・テクノロジーズは、「Dell Validated Design for GenAI with NVIDIA」に基づく、フルスタックのインプリメンテーション サービス、また顧客関連の業務やコンテンツの作成など、具体的なユースケースにプラットフォームを適用する導入サービスも提供します。これらをビジネスに統合した後は、デル・テクノロジーズのスケーリング サービスが、マネージド サービス、トレーニング、レジデント エキスパートなどによって、運用環境の向上を支援します。



安全な生成AI開発をローカルでデバイスに提供する「Dell Precisionワークステーション」

世界No.1のワークステーションである「Dell Precisionワークステーション」によって(*1)、AI開発者およびデータ サイエンティストは、生成AIモデルをローカルで開発し、大規模展開する前にファインチューニングすることができます。最大4つのNVIDIA RTX 6000 Ada世代GPUを単一のワークステーションに搭載した「Dell Precisionワークステーション」は、優れた性能と信頼を提供し、前世代より80%高速にAIソフトウェア フレームワークを実行します(*2)。



内蔵のAIソフトウェア「Dell Optimizer」は、ユーザーの操作を学習して対応し、アプリケーション、ネットワーク接続性、オーディオのパフォーマンスを向上させます。この最新機能によって、生成AIモデルを活用しているモバイル ワークステーション ユーザーは、使用中のアプリケーションのパフォーマンスを高めながらバッテリー駆動時間への影響を最小限に抑えることができます。



Intelligent Voice社のCOO(最高執行責任者)、James Laird氏は、次のように述べています。「当社のお客様は、エージェントの行動の監視から不正行為の検知まで、ビジネスのあらゆる側面で生成AIを活用することを求めています。最近のAIの進歩とデル・テクノロジーズのAIソリューションの組み合わせにより、当社は、質の高いモデルをお客様が求めるスピードで迅速に構築してテストし、展開することができます」。



提供時期について

・「Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA」は、既存のチャネルおよびDell APEXを通じて、すでに全世界で提供を開始しています。

・「Dell Professional Services for Generative AI」は、現在、一部の国で提供しています。

・NVIDIA RTX 6000 Ada世代GPU搭載の「Dell Precisionワークステーション」(「7960タワー」「7865タワー」「5860タワー」)は、8月初めに全世界で提供開始予定です。

・「Dell Optimizer」アダプティブ ワークロードは、「Dell Precisionモバイル ワークステーション」の一部機種向けに、8月30日より全世界で提供開始予定です。



*1. 『IDC Quarterly Workstation Tracker』2023年Q1

*2. Intel i9-12900K、64GB RAM、Windows 11 Enterprise x64、NVIDIA driver 526.99で実行したテストに基づく。テスト スコアは、PyTorch GNMT V2 Trainingテスト スコアの相対的なパフォーマンス。本番稼働前のハードウェア/ソフトウェアにおける予備的な結果であり、最終的なパフォーマンスは異なる場合があります。



デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ(NYSE:DELL)は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-19:40)