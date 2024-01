[株式会社ポリグロッツ]

株式会社ポリグロッツ(本社:東京都新宿区、代表取締役:山口隼也)は、2024年1月17日(水)に人気YouTubeチャンネル Mayu E Room コラボレーションして『英語脳を作るためのルーティン学習セミナー』を開催することを決定しました。







英語学習系人気YouTuberのMayu氏に、英語脳を作るためのルーティン学習方法について熱く語っていただきます。セミナーは、GINZA SIX Weworkイベントスペース(オフライン)とZoom(オンライン)の同時開催となります。オフラインではMayu氏との交流も可能となりますので、是非、セミナーに参加して英語学習にお役立てください。



セミナー概要





タイトル:英語脳を作るためのルーティン学習セミナー

講師:Mayu( 英語学習系YouTuber )

日時:2024年1月17日(水)19:00-20:00 JST

費用:無料

場所:GINZA SIX Wework イベントスペース / オンライン(ZOOMを使用)



■内容

1. 英語脳とは?

2. 英語脳の作り方

3. 毎日の英語学習ルーティン

4. 質疑応答



■こんな方におすすめ!

◻︎英語脳の作り方を知りたい!

◻︎効率の良い英語学習法を知りたい!

◻︎英会話できるようになりたい!

◻︎普段忙しくて英語の勉強に注力できてない!

◻︎留学に興味がある!

◻︎Mayuさんの話を聞いてみたい!



■参加特典

英語学習アプリ「レシピー」の1週間お試し。

※まだパーソナルレシピプログラム及び法人プランをお申し込み・トライアルを実施でない方に限ります。





2024年1月中にパーソナルレシピ型英会話プログラムにお申し込みの方に、

スピーキング力チェックテストE-CAT1回受験バウチャープレゼント!





GINZA SIX 会場来場者限定で抽選10名の方にMayuさん執筆の「パパッと頭に入る英語の動詞図鑑」を

直筆サイン付きでプレゼント!







■参加方法

下記のセミナー参加登録フォームからご登録ください。



https://forms.gle/S85FNBjeKvnzJYfc7



GINZA SIX Weworkイベントスペースにてご参加の方には、アクセス方法・入館方法のご案内をメールにてお伝えいたします。オンライン(Zoom)にてご参加の方には、ZoomURLをお伝えいたします。



Mayu氏プロフィール







国際基督教大学(ICU)卒。英検1級、TOEIC990点、TOEFL110点取得。高校3年時に、1年間ニュージャージー州に留学。

大学では、言語教育とメディア・コミュニケーション・文化を二重専攻し、専門性を高めるため、アメリカのバーモント州に1年間の交換留学をする。

現在は英語や留学についての情報をSNSで発信する傍ら、英語講師をメインに通訳や翻訳家としても活動。

YouTube・Instagram・TikTok等SNSの累計フォロワー数48万人(2023年12月時点)。



著書『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

https://amzn.asia/d/ihDoP3g





■ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCyviYHCc88vDtXJmmdUmZTg

■ Instagram:https://www.instagram.com/mayu_e.room

■ X:https://twitter.com/MayuERoom



株式会社ポリグロッツとは







「 言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす 」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセンプトの「 "好き"を"学びに" 」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。

https://www.polyglots.net/





レシピーは英語が趣味になるアプリです。世界中の英語ニュースを使って情報収集するように学習が可能です。

レシピー最大の特徴は「AIが英語学習者にピッタリの学習カリキュラムを作成」してくれます。この機能の事をレシピーでは「マイレシピ」と呼んでいます。マイレシピでは、英語学習者の「スマホ」と「スキマ時間」を利用して、「最短で最高の成果」を実現することが可能です。

App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja





今までの英会話では成果を実感できなかった方におすすめ!

英語学習を始める方の目的は様々。全ての人が同じやり方で伸びるわけではありません。パーソナルレシピ型英会話プログラムでは、200万人の学習データを分析したAIによる学習カリキュラムと日本人バイリンガル講師による目的別レッスンカリキュラムで、あなたに最適化された学習プランをご提供します。

https://www.polyglots.net/personal-recipe/





AI (アプリ) x 講師による個別最適化されたカリキュラムでビジネス英語研修をトータルデザインするサービス。

https://business.polyglots.net/



◆特徴

・6技能全てを網羅した英語学習アプリ「レシピー」を利用した総合的な英語力の向上・AIにより、学習履歴や他学習者の成果の出た学習プロセスを分析し、一人一人に合わた日々の学習カリキュラムを生成

・日本人バイリンガル講師による1回45分のマンツーマンレッスンで受講者一人一人の課題を解決

・専属トレーナーによるコーチングで、目標達成に向けたより効果的な学習

・完全オンラインの研修で、コストを大幅に削減





先生の課題を解決して、生徒が自学自走ができる教育機関向けサービスです。

https://business.polyglots.net/school



◆ 特徴

・AI課題作成機能で先生の授業をサポートする「スマートアサイメント」機能搭載

レシピー内の記事や動画を選ぶだけでAIが授業や宿題に活用できる単語、内容理解問題、

ライティング・ディスカッショントピック等をAIが自動生成

・6技能全てを網羅した英語学習アプリ「レシピー」を利用した総合的な英語力の向上

・AIがレベルに合わせて毎日の学習カリキュラムを自動生成

・AIライティング添削機能により瞬時にフィードバックし、先生の添削労力を削減

・AI発音チェックにより集団での指導の困難な発音指導もサポート



