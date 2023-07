[N-ONE]

セール期間:07/11







N-ONE「Npad Plus」スペック紹介





最後にたったの15900円!!(ハート)

通常価格:¥25,900

AMAZONプライム割引:25%オフ(25 off)

追加クーポン:4320円

追加の割引コー:CBD33HIU

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1WFTCPV



タブレット 10.4インチ wi-fiモデル Andorid 12 タブレット PC N-one NPad Plus MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz 8GB+128GB+1TB拡張可能 10インチ 2K FHD IPSディスプレイ 2000x1200解像度 13MP/5MP + Bluetooth 5.0+GPS+2.4G/5G WiFi+OTG+6600mha+GMS 日本語取扱説明書付き





【Android 12 10.4" タブレット + GMS 認証】最新のGoogle Android 12を搭載し、高速・安全で簡単な操作を提供します。Google GMSの認証も受けており、LINE/Netflix/YouTube/Facebook/Twitter/ZOOM/PUBGなどの人気アプリを利用可能です



【MTK 8183 8コアCPU+8GB+128GB】MediaTek 8183は、高性能な8コアCPUと128GBストレージを搭載し、23万点のAntutuベンチマークを達成します。6GBのLPDDR4Xメモリで快適な体験ができ、大型ゲームもスムーズにプレイできます。さらに、128GBの高速ストレージ容量にはお気に入りのコンテンツをたくさん保存できます。



【2K 10.4インチUltra HDスクリーン+Incell ウルトラスリム構成7.8mm+13MPカメラ】「エヌワン NPad Plus」は、2KフルHD解像度の輝度300nitsの美しいIPSスクリーンと、薄くて軽い金属ボディを特長としています。タブレットはアスペクト比16:10で、細部まで鮮明な表示を提供します。13MPリアカメラと5MPフロントカメラを搭載し、写真やビデオ通話を楽しむことができます。ビジネスやエンターテイメント、写真撮影など、多様なニーズに対応します。





【5G WIFIタブレット + Bluetooth 5.0 + 6000mAhバッテリー】NPad Plusには、ノイズキャンセリングマイク、USB-C充電ポート、デュアルバンドWi-Fi(2.4GHZと5GHZ)、Bluetooth 5.0などが搭載されており、スムーズなインターネットブラウジングや低遅延の音楽再生が可能です。さらに、大容量の6000mAhバッテリーを搭載しており、最大6~8時間の連続動画再生が可能です。学習やビデオ通話など、あらゆるニーズに対応します。



N-ONE「Npad S」スペック紹介



【Amazon限定・会員日】セールイベントは、日本時間の7月11日(月曜日)00:00から開催されます。

最後にたったの10,900円!!(ハート)

通常価格:¥17,900

追加クーポン:7000円

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6DTLH3J



N-one Npad S Android 12 タブレット 10.1インチ wi-fiモデル、 タブレット 8コア CPU 2.0Ghz、4GB+64GB+1TB TF拡張可能、1280*800解像度HD IPSディスプレイ、 GMS認証+2.4G/5G WiFi+6600mAh、Bluetooth 5.0+GPS+2MP/5MPカメラ 子供にも適当贈り物/子供用タブレットPC、オンライン授業 [SIM対応しない]日本語取扱説明書付き





【超高性能8コアCPU タブレット】N-one NPad Sは、MediaTek社の8コアCPU「MT8183」を搭載しており、高速かつスムーズな動作が可能です。

【Android 12 OSタブレット】NPad SはAndroid 12 OSを搭載し、パーソナライズされたシステムエクスペリエンスを提供します。

【大容量RAM・ストレージ・バッテリー】NPad Sは4GB RAM、64GBストレージを搭載し、長時間の使用も可能です。

【高品質カメラ&ナビゲーション】NPad Sには5MPリアカメラと2MP前面カメラが搭載され、正確なナビゲーションも可能です。

【大画面ディスプレイ&ワイヤレス投影】NPad Sは10インチの大画面ディスプレイを備え、ワイヤレス投影もサポートします。



