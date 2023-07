[シーホース三河]



いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、イ・デソン選手と2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

イ・デソン







プロフィール

経歴

ブリガム・ヤング大学ハワイ校(NCAA Division2)

2013-17 蔚山モービスフィバス(KBL)

2015-17 韓国国軍体育部隊 尚武(サンム)入隊

2017 レイクランド・マジック(NBA-GL)

2017-19 ウルサン・モービス・フィバス(KBL)

2019-20 全州KCCイージス(KBL)

2020-22 高陽オリオンズ(KBL)

2022-23 大邱韓国ガス公社ペガサス(KBL)

2023- シーホース三河



主な表彰歴/代表

2019 KBL レギュラーシーズン チャンピオン

2019 FIBA Basketball World Cup 韓国代表

2021 KBL レギュラーシーズン ベスト5

2022 FIBA Asia Cup代表

2022 KBL レギュラーシーズン ベスト5



国籍

韓国



生年月日

1990年5月30日 (33歳)



身長/体重

193cm/85kg



背番号

43



#43 イ・デソン選手からのコメント

새로운 무대에서 농구를 경험하고 배울 수 있게 되어서 너무 기대되고 설렌다.

놀라운 역사와 열정적인 팬을 지닌 시호스즈 미카와로 이적하게 되어 매우 기쁘고 영광이다.

팀과 팬들을 위해 최선의 노력으로 팀에 공헌하고 싶다.

I am very excited to embark on a new basketball journey, where I can both learn and grow.

It is a great joy and honor to join the SeaHorses Mikawa, a team with a remarkable history and passionate fans.

I am committed to giving my absolute best and making valuable contributions to the team and its dedicated fans.

学び、成長できる新たなバスケットボールの旅に出られることを大変嬉しく思います。

素晴らしい歴史と熱狂的なファンを持つシーホース三河に加わることができ、大変嬉しく光栄に思います。

私は自分のベストを尽くし、チームと熱心なファンのために価値ある貢献をすることを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-13:46)