マルマンH&B株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:溝田 勝彦)は、韓国のスキンケアブランド「Torriden(トリデン)」の対象商品購入レシートによるご応募で、イメージモデルオリジナルグッズとトリデン ダイブインマスクパックが当たる『Torriden×&TEAMオリジナルグッズその場で当たる!キャンペーン』を、本日2023年12月20日(水)から2024年1月19日(金)まで実施いたします。



本キャンペーンは、全国のドラッグストア、バラエティショップ、コンビニ等で「トリデン ダイブインマスクパック3枚入り」1個、もしくは「トリデン ダイブインマスクパック1枚入り」3個購入で1口としてご応募すると、抽選で500名様にイメージモデルオリジナルグッズとトリデン ダイブインマスクパック1枚が当たります。

期間中何度でもご応募いただけます。



■キャンペーン概要

名 称 :『Torriden×&TEAMオリジナルグッズその場で当たる!キャンペーン』

U R L :https://torriden-cp.neo-atatter.com/lp

応募期間:2023年12月20日(水)~2024年1月19日(金)23:59まで

対象商品:「トリデン ダイブインマスクパック3枚入り」、「トリデン ダイブインマスクパック1枚入り」

対象店舗:全国の対象商品販売店

応募方法:「トリデン ダイブインマスクパック3枚入り」を1個、もしくは「トリデン ダイブインマスクパック1枚入り」を3個購入で1口とし、「LINE」のTorriden(トリデン)公式アカウントからご応募ください。

レシート1枚につき1口とカウントされますのでご注意ください。

応募手順:1.「LINE」のTorriden(トリデン)公式アカウントを「友だち」に追加してください。

2.トークルーム下部のキャンペーンバナーをタップしてください。

3.商品を対象数購入したレシート画像をアップロードしてください。

4.その場で抽選結果が発表されます。

5.当選された方には、2024年1月下旬頃に、「LINE」のTorriden(トリデン)公式アカウントより、

「LINE」トークメッセージにて、賞品に関するご案内をいたします。

※店舗によりお取扱いのない場合があります。

※オンライン購入は対象外となります。

※1枚のレシートに対象商品が複数口記載されている場合でもレシート1枚で1口としてカウントされますので、

複数回のご応募をご検討の場合は、お手数ですがお会計を分けていただき、複数枚のレシートになるようご対応

お願いいたします。

※対象商品ではないレシートでのご応募や、不正が発覚した場合はご応募無効となりますのでご注意ください。

※当選された場合でも、「LINE」のTorriden(トリデン)公式アカウントをブロックされますと当選メッセージ

が届かないためご注意ください。

※期間中何度でもご応募いただけます。



■キャンペーン応募対象商品



■賞品



■商品概要



トリデン ダイブインマスクパック

Torriden×&TEAM WebCMにも登場「3秒で、水潤肌」でお馴染みの大人気セラム「ダイブインセラム」の長所が詰まった高保湿密着パック。いつもより特別なケアをしたい日に、セラムとあわせてのご使用がおすすめです。



&TEAMプロフィール







&TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・

TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。

異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。

宣材写真のクレジット:(C)HYBE LABELS JAPAN



Torriden(トリデン)とは





Torriden(トリデン)は、美容液エッセンスや化粧水、クリーム、マスクなどスキンケア商品を中心に展開している韓国の化粧品ブランドとして2015年12月に誕生。「YOUR SKIN IS OUR PLANET」をコンセプトとし、肌にも環境にも優しいスキンケアブランドとして外箱はFSC(R)認証紙を使用したり、容器もリサイクル可能なデザインに変更したりとSDGsの取り組みを進めています。

Torriden(トリデン)を代表するアイテム「ダイブインセラム」は韓国No.1ビューティープラットフォーム「ファヘ」にてセラム部門3年連続1位を達成!2021年3月には日本初上陸を果たし、本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」にて2冠受賞!(2022年9月号5000円以下美容液部門1位、2023年1月号ベストコスメイヤー保湿美容液部門1位)

全国のドラッグストアやバラエティショップ、コンビニ、Qoo10及び楽天市場Torriden(トリデン)日本公式販売店などで販売しています。

※店舗によりお取扱いのない場合があります。



▶HP:https://www.torriden.jp/

▶Qoo10公式:https://www.qoo10.jp/shop/marumanhnb





■マルマンH&B株式会社 会社概要







会 社 名 :マルマンH&B株式会社

所 在 地 :東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 :代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 :1948年(昭和23年)5月

設 立 :2018年(平成30年)7月

U R L :https://maruman.co.jp/

事業内容:健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売





■お客様からのお問い合わせ先

マルマンH&B株式会社

TEL:0120-040-562

平日 10:00~17:00



