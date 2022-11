[損害保険ジャパン株式会社]

損害保険ジャパン株式会社(取締役社長:白川 儀一、以下「損保ジャパン」)は11月29日(火)から、損保ジャパン公式Twitterアカウントにて、横浜アリーナにて開催される本ツアーの追加公演『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022「年末も、お互い元気に頑張りましょう!!」supported by SOMPOグループ』ライブサポーター募集キャンペーンを実施します。





1.キャンペーンの詳細

2022年12月28日(水)、30日(金)、31日(土)に横浜アリーナで行われる『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022「年末も、お互い元気に頑張りましょう!!」supported by SOMPOグループ』の追加公演にご応募いただいた方の中から抽選で、各日程20組40名様をライブサポーターとしてご招待し、ライブをご鑑賞いただきます。



<キャンペーン概要>













2.今後の展開

損保ジャパンとSOMPOホールディングス株式会社(グループCEO執行役会長:櫻田 謙悟)は、2020年2月から桑田佳祐さんおよびサザンオールスターズとパートナー契約をしています。

今後もSOMPOグループは桑田佳祐さんおよびサザンオールスターズの活動を応援していくとともに、SOMPOグループの広告展開にもご協力いただく予定ですのでご期待ください。



3.参考情報

▼SOMPO×桑田佳祐 特設サイト

https://www2.sompo-hd.com/company/kk/#twittercampaign



▼『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022「お互い元気に頑張りましょう!!」

supported by SOMPOグループ』への協賛決定トピックス

https://www.sompo-hd.com/-/media/hd/files/news/2022/20220905_1



▼ライブツアー特設サイト

https://special.southernallstars.jp/kuwata2022/tour/



以上



