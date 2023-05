[東映アニメーション株式会社]

毎年恒例のデジモンファンに向けた夏イベント「デジフェス2023」。今年は7月30日(日)に昼公演・夜公演で一部内容を変えて開催いたします。先日発表された出演者情報に続き、新作映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』のメインキャラクターが集合したキービジュアルが解禁に。さらに、グッズの先行販売情報や、オリジナル朗読劇のタイトル公開など、ファン必見の速報をお届けします。





★「デジフェス2023」のキービジュアルが解禁!

今年もデジフェスのための描き下ろしビジュアルが到着いたしました! 新作映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』から大人になった大輔たち&パートナーデジモンたちがそろい、「デジフェス2023」グッズのシャツやペンライトなどを仲良く身に着けている様子が描かれています。まだ詳細が明かされていないルイやウッコモンの姿もあり、デジフェスでの新情報解禁へ期待が高まります!



★デジフェスオリジナルグッズの先行販売速報!

7月3日(月)より、DPショップ(「デジモンパートナーズ」オンラインショップ)にて、イベント前日までにお届けする先行販売を今年も一部商品で実施予定です。イベント当日は、キービジュアルのキャラクターたちと "おそろい" の「デジフェス2023」グッズに身を包んで盛り上がりましょう!



■「デジフェス2023」先行販売グッズラインナップの一部(予定)

・デジフェス2023 アロハシャツ 7,700円(税込)

・デジフェス2023 D-3型ペンライト 1,980円(税込)





★チケットの一般先行販売が5月23日(火)18時よりスタート! 朗読劇のタイトルを公開!

チケットの一般先行販売が、5月23日(火)18:00より開始いたします。今年は通常チケットのほか、朗読劇台本付きチケットも用意されています。



また、台本がチケット特典ともなっているデジフェスオリジナル朗読劇は、昼公演・夜公演で完全に異なるシナリオとなっており、この度そのタイトルとあらすじが公開されました!

映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』のメインキャストたちがにぎやかに繰り広げる、とある花火大会の一日が語られているようです。どちらかだけでも、両方見ていただいても楽しめる、ファン必聴の内容です。



[昼公演] 花火大会チケット大争奪戦!





福引で当選した花火大会の「食べ放題飲み放題付きVIP席ペアチケット」。

それぞれの思惑を胸に、1組分しかないチケットを賭けた熱いバトルが巻き起こる!

勝負の場所は……お化け屋敷!?



[夜公演] 全員集合! 夜の大捜査線!





花火大会の混雑ではぐれてしまった一行。迷子の仲間はどこにいるのか?

手がかりを追って合理的に推理……したはずなのに、

最後は力業(ちからわざ)で解決!?



■朗読劇出演キャスト(昼公演・夜公演共通):

片山福十郎(本宮大輔役)、ランズベリー・アーサー(一乗寺賢役)、朝井彩加(井ノ上京役)、山谷祥生(火田伊織役)、榎木淳弥(高石タケル役)、M・A・O(八神ヒカリ役)、野田順子(ブイモン役)、高橋直純(ワームモン役)、遠近孝一(ホークモン役)、浦和めぐみ(アルマジモン役)、松本美和(パタモン役)、徳光由禾(テイルモン役)

+

スペシャルゲストが声のみ出演するかも!?



グッズの全ラインナップ解禁やファン参加型企画の発表など、今後もさらなる続報にご注目ください!



「デジフェス2023」開催概要







【日時】2023年7月30日(日)

<昼公演> 13:30開場/14:00開演(予定)

<夜公演> 18:00開場/18:30開演(予定)



【会場】品川プリンスホテル ステラボール

(東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内)



【チケット価格】全席指定

・指定席:8,800円(税込)

・朗読劇台本付き指定席:12,000円(税込)

※朗読劇台本付き指定席の台本は、昼公演と夜公演では異なる内容となります。

※朗読劇台本は、当日使用する台本となります。

※指定席と朗読劇台本付き指定席の券種による座席位置の差異はございません。

※朗読劇台本付き指定席の台本は、当日会場にてお渡しいたします。



【出演者】

<昼公演・夜公演共通>

■キャスト(映画『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』より)

片山福十郎(本宮大輔役)、ランズベリー・アーサー(一乗寺賢役)、朝井彩加(井ノ上京役)、山谷祥生(火田伊織役)、榎木淳弥(高石タケル役)、M・A・O(八神ヒカリ役)、野田順子(ブイモン役)、高橋直純(ワームモン役)、遠近孝一(ホークモン役)、浦和めぐみ(アルマジモン役)、松本美和(パタモン役)、徳光由禾(テイルモン役)、緒方恵美(大和田ルイ役)、釘宮理恵(ウッコモン役)



■アーティスト

宮崎歩、AiM、太田美知彦



【チケット販売情報】

一般先行販売(抽選)

チケット受付URL: https://eplus.jp/digifes2023/

受付期間: 2023年5月23日(火) 18時00分 ~ 2023年5月31日(水) 23時59分

当落確認: 2023年6月3日(土) 13時00分 ~ 2023年6月5日(月) 18時00分



(C)本郷あきよし・東映アニメーション・東映



