[株式会社Wemade Online]

グローバルブロックチェーンゲーム市場の現状認知のため2年連続のメインスポンサー参加



・「Legend of Ymir」、「Round 1 Baseball(仮称)」など新作公開予定

・WEMADE CEOヘンリー・チャン氏、「G-CON 2023」にて基調演説…11月17日午前10時







WEMADE Co., Ltd.(以下「WEMADE」)が、11月16日(木)に開幕する国際ゲーム展示会「G-STAR 2023」のメインスポンサーとして参加する。





WEMADE CEOヘンリー・チャン氏は「急激な成長の中にあるグローバルブロックチェーンゲーム市場の現在を積極的に認知してもらおうと、2年連続でメインスポンサーとしての参加を決定した」とし、「今回のG-STARを通じてブロックチェーンパイオニアであるWEMADEが、国内ゲーム市場においても新たな扉を開くだろう」と述べた。





WEMADEはブロックチェーンゲームプラットフォームWEMIX PLAYを通じたグローバル市場向けの新作をBTC館にて公開する。200ブースが並ぶ大型展示場では、WEMADE XRが開発中のMMORPG「Legend of Ymir(レジェンド・オブ・ユミル)」とRound1Studioの野球ゲーム「Round 1 Baseball(R1B、仮称)」などがお披露目される。





WEMADEはBTB館(30ブース)にも参加し、国内外のゲームおよびブロックチェーンパートナー社らと協力方案を議論する。また釜山市(プサン)の様々な場所でお祭りが満喫できるような野外行事の準備にも余念がない。





ヘンリー・チャン代表は「G-CON 2023」でオープニングの基調演説を担当、ブロックチェーンゲーム市場のビジョンをもう一度力説する計画だ。発表は11月17日(金)午前10時開始となる予定。





WEMADEは今後G-STAR 2023関連の特設ページをオープンし、出品作品と行事全般についての詳細を紹介する予定だ。





一方WEMADEは昨年のG-STARでMADNGINEが開発したMMORPG「NIGHT CROWS」を初公開した。観覧客の注目を浴びた「NIGHT CROWS」は今年4月末に韓国内でのリリース後、Apple Appstore、GooglePlayマーケットにて人気・売り上げとも1位になるなどの成績をあげている。年末にはトークノミクス設計を適用したブロックチェーンバージョンがグローバル市場にお目見えする。





WEMADE会社概要





「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。



▼基本情報

・会社名:WEMADE Co., Ltd.(韓国KOSDAQ上場(証券コード:112040))

・設立:2000年2月10日

・代表者:代表取締役社長 チャン・ヒョングク(ヘンリー・チャン、Henry Chang)

・事業内容:ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ:https://www.wemade.com/



