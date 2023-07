[スイスホテル南海大阪]

日本、大阪―スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)では、2023年9月1日(金)に開業20周年を迎えることを記念し、ホテル内様々な施設で20周年の感謝を込めたアニバーサリープランをご用意しております。その第二弾はご宿泊キャンペーンとして、2023年8月1日(火)~8月15日(火)の期間に宿泊予約されたお客様を対象に、“20周年”にちなんだ20の豪華賞品が当たる抽選会「20 Years , 20 Gifts」を実施いたします。







「20 Years,20 Gifts」の抽選会では、ホスピタリティの本場、スイスの「スイスホテル クルザール ベルン」の3泊4日ペア宿泊券やシンガポール「スイスホテル ザ スタンフォード」ペア宿泊券といった海外姉妹ホテルの賞品に加え、スイスホテル南海大阪のペア宿泊券、ホテル内各レストランでご利用いただけるお食事券やパートナー企業「YA-MAN」のドライヤーなど、魅力的な「20」のギフトがお客さまへ記憶に残る滞在を演出いたします。

また、アコーのロイヤリティプログラム「ALL-Accor Live Limitless」の会員様に向けたキャンペーンも開催。対象期間内にご宿泊いただいた会員様にはその場で豪華景品が当たる「20周年記念ガチャガチャ抽選会」にご参加いただけます。ALLの5000リワードポイントやシルバーステータスへの無料アップグレード、ホテル館内レストラン・バーでご利用いただけるチケット、パートナー企業「HOPPL」のECサイトにてご利用いただける30,000円分のクーポン券など、ハズレなしの魅力的な景品をご用意いたしました。その場で入会していただいた方も対象となりますので、この機会にご入会ください。



スイスホテル南海大阪では今後も20周年アニバーサリーを盛り上げるべく、8月には第3弾として各レストランでご提供する20周年記念プランの発表を予定しておりますので、是非ご期待ください。





◆「20 Years, 20 Gifts」 概要



【予約期間】 2023年8月1日(火) ~ 8月15日(火)

【宿泊期間】 2023年9月1日(金) ~ 12月31日(日)(一部除外日あり)

【対象プラン】 直接予約による早期割引・長期滞在割引など事前決済・キャンセル不可のご料金プラン

(※ALL-Accor Live Limitlessメンバーはさらに5%以上OFF、アコープラスメンバーはさらに10%以上OFF)

【抽選日】 2023年8月25日(金)

【利用規約・参加条件】

・ホテル公式ホームページ、電話やメールでの直接予約が対象です。

・対象プランはキャンセル不可のプランとなります(要事前決済)。キャンセル可能なプランは対象外です。

・対象プランをご予約された方は自動的に抽選会へご参加いただけます。

・当選されたお客さまへは、ご予約時登録されたメールアドレスへ抽選後ホテルより随時ご連絡いたします。

・賞品はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

・料金プランの割引率は時期により異なります。





「20 Years, 20 Gifts」賞品一例:



・スイスホテル クルザール ベルン 3泊4日 ペア宿泊券

・スイスホテル ザ スタンフォード 2泊3日 ペア宿泊券

・スイスホテル南海大阪 ペア宿泊券

・スイスホテル南海大阪 各レストランでご利用いただけるペアお食事券

・「YA-MAN」 ヴェーダ ブライト BS for サロン 他





◆「20周年記念ガチャガチャ」 概要



【開催期間】 2023年9月1日(金) ~ 9月15日(金)

【対象】 期間中にご宿泊されるALL-Accor Live Limitless会員さま

(※会員登録をされていないお客さまは、チェックイン時の新規入会でご参加いただけます)





「ガチャガチャ抽選会」賞品一例:



・ ALL-Accor Live Limitless 5,000リワードポイント

・スイスホテル南海大阪 各レストランでご利用いただける20%割引券

・「バー36」 ドリンクチケット

・20周年記念ノベルティグッズ

・「HOPPL」 ECサイトにてご利用いただける30,000円分のクーポン券

(HOPPL製品のみご利用可) 他



<注意事項>

※記載内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。



その他詳細は20周年記念ウェブサイトをご覧ください。



【スイスホテル南海大阪 20周年記念特設サイト】

https://swissotelnankaiosaka.jp/20th_anniversary



【開業20周年キャンペーン第一弾】

◆20th Anniversary Wedding Plan - Romance Vingt-

https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/20th-anniversary-wedding-romance-vingt/



◆開業20周年特別ご宴席プラン

https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/20th-anniversary-special-banquet-plan/





スイスホテル南海大阪について





スイスホテル南海大阪はスイスホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランとバー、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。



スイスホテルについて





世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5000を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。



ALL - Accor Live Limitlessについて





毎日のライフスタイルコンパニオンであるALL - Accor Live Limitlessは、アコーのビジネスモデルが提供するブランド、サービス、パートナーシップを活用および強化しています。ALLは、最もロイヤリティの高いお客様に、ホテル滞在をはるかに超えて、ご自宅でも、ご旅行先でも、「働く、暮らす、遊ぶ」のあらゆる場面で有意義な体験と特典を提供することができます。この豊富な価値提案のおかげで、アコーは、新しいデジタルプラットフォーム、アイコニックなパートナーシップ(クレジットカード、モビリティ、航空会社、AEG、IMG、パリ・サン=ジェルマンとのエンターテインメント)、および、あらゆるお客様とメンバーのためのグローバルな展開計画により、より拡張されたホスピタリティ戦略を実現しています。swissotel.com| all.accor.com



