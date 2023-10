[野原グループ株式会社]

~2023年10月25日から10月29日まで、最新グッドデザイン賞受賞品200点をPOPUPストアで販売~



野原グループ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:野原弘輔)は、2023年10月25日(水)から10月29日(日)まで東京・六本木の東京ミッドタウンにて開催される「GOOD DESIGN EXHIBITION 2023」 (主催:公益財団法人日本デザイン振興会)にGOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストアを出店することをお知らせいたします。

今回、「GOOD DESIGN EXHIBITION 2023」では2019年以来4年ぶりに全受賞作品の展示があり、現地では全受賞対象の商品、建築、アプリケーション、プロジェクト、サービスなど、多彩なジャンルから選ばれた1,500点を超える「グッドデザイン」が集結いたします。お客さまは、実際に東京ミッドタウン内各所での展示を見て、触れて、その場(GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストア)で気に入った受賞品をご購入できます。







GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストアのみどころ





GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストアは、「GOOD DESIGN EXHIBITION 2023」の会場内、東京ミッドタウン・ガレリア B1Fに期間限定でオープンします。



お客さまは、実際に東京ミッドタウン内各所での展示を見て、触れて、その場(GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストア)で気に入った受賞品をご購入できます。展示からポップアップストアまでを一連のイベントとしてお楽しみいただけます。



また、GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストアでは、GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA丸の内店でお取り扱いするアイテムの中から、グッドデザイン賞のアーカイブを感じるアイテムを含め約300点をご用意いたします。いまのデザインはもちろん、伝統や歴史を感じるグッドデザイン賞受賞アイテムもお買い求めいただけます。皆さまのご来店をお待ちしております。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA POPUPストア詳細









POPUPストアで販売の最新受賞品 ※一部をご紹介







■合成漆器[scoosy]/ 1,100~1,760円(税込)/株式会社竹中(石川県)

シニアや子供、一般的な大人も食卓で使いたくなるユニバーサルデザインの食器を開発するために、外側は左右対称の見た目にこだわり、反り返らせた内側は、すくいやすい方向がパッと視覚的にわかるようにフチの幅の太さを変えました。







■バックパック[ベルトが消える魔法の5WAYバッグ]/ 19,800~21,600円(税込)/ 株式会社エジソンラボ(神奈川県)

カバンを下ろした時、ベルトが邪魔。だから、シューッとベルトが吸い込まれるバッグ「シューベルト」を作りました。ベルトの長さ調節はボタン一つで、長さを記憶してくれるから、最初の一回だけでOK。







■カトラリー[Flatware collection/SARO]/ 1,056~7,920円(税込)/ 株式会社セキサカ(福井県)

変わりゆく日本の暮らしに合わせて生まれたライフスタイルブランドです。食文化の変化から、曖昧になりつつある仕事と家の境界線まで。 SAROは日常生活の風景からインスピレーションを得ることで、新鮮な視点で機能的なプロダクトを生み出します。





■MIKADZUKI MINI/ 14,300円(税込)/ 株式会社イナバエンジニア(石川県)

携帯性・収納性・安全性の3点を満たす、蚊取り線香を一から開発しました。

機能面だけではなく、使用時の審美性も追求し、ネーミングにもなっている「三日月」のデザインに行き着きました。

過去にグッドデザイン賞受賞のおすすめ商品







■海のクレヨン/2,420円(税込)/ スカパーJSAT株式会社 (東京都)

地球に実存する海の色から作られたクレヨン。色の美しさや意外性をきっかけに地球そのものに興味を持ってもらうための体験と、「海=青」という先入観をなくし色に対する感受性を高めるプロダクトです。









■生涯を添い遂げるグラス ワイングラス kシリーズ /9,350円(税込)/ 株式会社ワイヤードビーンズ (宮城県)

割れたら破片を箱に入れて送ると交換してくれる「生涯補償(条件付き)」により、破片は原料として再生され、消費者はグラスを通して職人とも生涯の関係を持ち続けられます。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAについて





GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは、海外ではすでに展開されていた「GOOD DESIGN STORE」(グッドデザイン賞受賞商品のみを販売するデザインショップ)の国内初の店舗です。“デザインのちからによって人々の暮らしや社会がより豊かになるように”との想いから、野原ホールディングスの新規事業としてスタートしました。

コンセプトは、良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。グッドデザイン賞が考える「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。丸の内店は約2,000点、

オンラインストアは約1,500点の歴代のグッドデザイン賞を受賞したアイテムが一堂に会します。

■2017年4月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA KITTE丸の内店オープン

■2020年10月GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 公式オンラインストアオープン(https://gds.tokyo/ )

●国内初の実店舗では期間限定の催事を開催

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店(実店舗)では、お仕事やご友人への幅広いギフト商品やシーズンに合わせたアイテムをご紹介しております。季節に合わせた催事も、お客様に「デザイン」をお楽しみいただける機会となっています。





●オンラインストアで、どこにいてもグッドデザインを身近に

オンラインストアでは、カテゴリ別アイテムランキングや丸の内店の期間限定催事の取扱商品の販売を実施しています。全国のお客様が、約60年の歴史があるグッドデザイン賞の今と昔を楽しみ、実際にお買い求めいただけます。



野原グループ株式会社について







野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

https://nohara-inc.co.jp

グッドデザイン賞について





日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。

1957年に通商産業省(現経済産業省)によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(通称Gマーク制度)」を母体とし、以来60年以上にわたり実施され、その歴史は日本の産業やデザインのマイルストーンとも言えます。



2014年より日本デザインのプロモーションの観点から、受賞商品をPRする拠点「GOOD DESIGN STORE」を展開、2015年からは東京・有楽町に「GOOD DESIGN Marunouchi」を開設し、展示とイベントを通じて最新のデザインを提示する活動を行っています。

なお、最新の2023年度受賞結果が10月5日に発表されました。(http://www.g-mark.org )

【GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA に関するお客さまからの問合せ先】





野原グループ株式会社

グッドデザインユニット

担当:布施(フセ)

携帯:070-7539-2582

e-mail:info@gds.tokyo



