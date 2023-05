[クリプトン・フューチャー・メディア株式会社]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之、以下クリプトン)は、2023年5月10日(水)に、運営するYouTubeチャンネル『39ch(ミクチャンネル)』にて、勉強用BGM動画「STUDY WITH MIKU - part2 -」を公開しました。本コンテンツは、様々な年代の人気ボーカロイド楽曲を90分のローファイヒップホップにアレンジしたもので、2023年3月に公開してすでに138万再生を超えている「STUDY WITH MIKU - part1 -」に続く第二弾です。心落ち着くローファイヒップホップを聴きながら勉強や作業に取り組みましょう!









「STUDY WITH MIKU - part2 -」:https://youtu.be/J8P_1fVRYQI





クリプトンが運営する『39ch』は、新しい創作を誘発する「文化の発信地」となることを目指し、『初音ミク』をはじめとした合成音声を用いた音楽コンテンツを中心に、様々な形態、角度から実験・挑戦的なコンテンツを制作するYouTubeチャンネルです。



『39ch』のオリジナル企画である「STUDY WITH MIKU」は「勉強や作業を一緒にがんばろう!」というコンセプトのもとに制作。2023年3月2日(木)に公開した第一弾には国内外から多くの反応が寄せられており、約2ヶ月経過した現在はすでに138万再生を超えています。また、クリプトンが運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT(カレント)』で楽曲の配信も行っており、ダウンロードやストリーミング配信をお楽しみいただくことが可能です。



『KARENT』配信URL:https://karent.jp/album/3508

※「STUDY WITH MIKU - part2 -」についても後日配信を予定しています





「STUDY WITH MIKU」では、今までボーカロイド楽曲に馴染みのなかった方々にもクリエイターが生み出す音楽そのものの魅力をお伝えしたく、あえてボーカロイド楽曲の特徴である合成音声のボーカルを含まないインストを採用しています。原曲の雰囲気とはひと味違うゆったりとした曲調に耳を傾けていただくことはもちろん、ぜひオリジナル楽曲もお楽しみください。



第二弾「STUDY WITH MIKU - part2 -」でお楽しみいただける曲目は以下の通りです。



▼「STUDY WITH MIKU - part2 -」曲目一覧

『神っぽいな』ピノキオピー



『独りんぼエンヴィー』koyori



『タイニーバニー』youまん



『ロウワー』ぬゆり



『アンノウン・マザーグース』wowaka



『Awake now』雄之助



『エイリアンエイリアン』ナユタン星人



『猛独が襲う』一二三



『シャンティ』wotaku



『生きる』水野あつ



『ド屑』なきそ



『ガランド』ピコン



『ぼかろころしあむ』DIVELA



『帝国少女』R Sound Design



『インタビュア』クワガタP



『夜明けと蛍』n-buna



『さよならプリンセス』Kai



『千本桜』黒うさ



『幽霊東京』Ayase







「STUDY WITH MIKU」企画は今後も続きます。音楽に特化したチャンネル『39ch』では、毎週金曜18時に注目のボカロ新曲をまとめたニューリリースプレイリストも公開していますので、どうぞご視聴ください。



『39ch』:https://www.youtube.com/HatsuneMiku

『39ch』公式Twitter:https://twitter.com/39ch_Official





【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 ピアプロ担当

E-mail:piapro@crypton.co.jp



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<参考情報>



▼『39ch(ミクチャンネル)』とは https://www.youtube.com/HatsuneMiku

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するYouTubeチャンネルの1つ。2011年12月に運用を開始し、現在ではチャンネル登録者数230万人を超えている。2022年10月にリニューアルして以降は『初音ミク』をはじめとした合成音声を用いた音楽コンテンツを中心に、様々な形態、角度から実験・挑戦的なコンテンツを制作。新たな創作を誘発する「文化の発信地」として、多くの方に訪れていただける場所を目指す。



※『初音ミク』について:https://piapro.net/pages/character



▼『KARENT』とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。iTunes StoreやAmazon music、Spotifyをはじめとする配信ストアで、音楽ダウンロード販売やストリーミング配信を行っている。

楽曲はアルバムページの「配信サイト一覧」から、お気に入りの配信サイトを選択してすぐに購入することができる。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲の紹介や、キャラクターの誕生日ごとの配信特集の公開を行っている。



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<会社概要>





サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-20:16)