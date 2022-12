[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2022年12月5日、長崎県壱岐市に複業人材を登用する第二弾の実証実験において、即戦力の複業アドバイザー2名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・SNSマーケティングアドバイザー / 小笠原 氏

・広報戦略アドバイザー / 染谷 昌利 氏











連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。壱岐市とAnother worksは、2021年11月12日に連携協定を締結し、行政に複業人材を登用する実証実験を開始し、第一弾では5名の方が登用されました。そしてこの度、第二弾で新たに登用される複業人材が決定しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。







実証実験の概要





壱岐市では複業クラウド for Publicを活用し、SNSマーケティングアドバイザーと広報戦略アドバイザーの2職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、壱岐市で専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は2022年12月上旬から翌年3月末までの約4ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に壱岐市の課題解決に向けてサポートする予定です。









登用人材のプロフィール





・SNSマーケティングアドバイザー

小笠原 氏/都内IT企業



本業では、 ECコンサルティング会社において、D2Cブランドのマーケティング業務に従事。現在本業と並行し個人事業として、Amazon運用・SNS運用・映像制作を通して、まだ魅力を伝えきれていない『ブランド』や『地域』などの売上拡大/認知度拡大の支援に携わる。



コメント

これまで多くのD2Cブランドを支援する中で、地方には魅力をまだ伝えきれていないものが多々あることを目にしてきました。そんな方達の力になりたい。と日々仕事を行なっています。壱岐市の求人を拝見し、数多くの観光地やグルメがあるので、SNSや映像を通して地域の魅力を最大限に発信できるようにお力添えしたいと思い応募しました。



・広報戦略アドバイザー

染谷 昌利 氏/株式会社MASH





12年間の会社員時代からさまざまな副業に取り組み、2009年にインターネット集客や収益化の専門家として独立。ブログメディアの運営とともに、コミュニティ運営、書籍の執筆・プロデュース、YouTube活用サポート、企業や地方自治体のIT(集客・PR)アドバイザー、講演活動など、複数の業務に取り組む。著書・監修書に『副業力』、『ブログ飯』、『成功するネットショップ集客と運営の教科書』、『クリエイターのための権利の本』など46作。





コメント

壱岐島には2019年に観光に行っており、島の魅力を体験してきました。海産物や伝統的な神社仏閣の観光など、非常に楽しい時間を過ごした記憶があります。ここ数年間の新型コロナの影響によって飲食業、観光業のダメージは計り知れないと思いますが、情報発信によって壱岐島に興味を持ってくれる、あるいは思い出してくれる観光客を増やし、また観光以外の収益源も一緒に考えていければと思っています。適切な発信力と同時に、情報リテラシー力の向上をはかり、壱岐の魅力を多くの人に伝えるお手伝いができればと考えています。







長崎県壱岐市 概要







九州の玄界灘に浮かぶ長崎県の離島、壱岐島。壱岐市は、博多から高速船で約1時間、長崎空港から飛行機で30分の位置にあります。沖縄にも引けをとらない澄み切ったエメラルドグリーンの海にウニや新鮮な魚介類、壱岐牛などの豊富なグルメがそろっており、島内には150以上の神社があることから島全体がパワースポットとも言われています。2018年、第1回のSDGs未来都市に認定され、テレワーク、ワーケーションなど新しい働き方にも先駆的に取り組んでいます。



住所:〒811-5192 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

自治体HP:https://www.city.iki.nagasaki.jp/







「複業クラウド for Public」とは







専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月のサービスリリース以来、一部上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





