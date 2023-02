[株式会社HYBE JAPAN]

~ 2023年5月、ドームにて4日間開催 ~





グローバルに活躍する13人組グループSEVENTEEN(S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON, DINO)が、約1年ぶりとなる日本でのファンミーティング『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』を5月17,18日・京セラドーム大阪、5月27,28日・東京ドームにて開催することが決定しました。



SEVENTEENが日本ファンミーティングをドームで開催するのは今回が初めて。アーティストとしてさらに成長した彼らの姿をご覧いただき、貴重な時間をお楽しみいただける公演となること必至です。どうぞご期待ください!



【『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE'』概要】

【日程・会場】

[大阪] 京セラドーム大阪

2023年5月17日(水)

2023年5月18日(木)

[東京] 東京ドーム

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)

※公演内容、公演日、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※公演に関する詳細につきましては後日お知らせいたします。



SEVENTEENは、2015年にデビューした13人組グループ。グローバルな活動を通して着実に人気を獲得し、2022年11月・12月には待望の日本ドームツアーを開催。東名阪3都市6公演で合計約27万人を動員し大成功を収めました。

ドームツアー前後には東名阪3都市で「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY」を開催。それぞれの都市らしさとSEVENTEENの魅力を融合させた様々なイベントを通して、ファンの方々に新しい体験を提供しました。



さらに、「オリコン年間ランキング2022 作品別売上数部門 アルバムランキング3位」、「Billboard JAPAN 年間チャート Top Albums Sales 3位」など日本国内の年間チャートを席巻。年末には『第64回輝く!日本レコード大賞』において栄えある「特別国際音楽賞」 を受賞するなど、2022年も大躍進を遂げました。



そして、2022年11月9日にリリースしたJAPAN 1ST EP「DREAM」が日本レコード協会により2023年1月度ミリオン認定(最低累計正味出荷枚数100万枚)を受け、2023年最初のミリオン認定かつ海外アーティストとしてはBTS以来のミリオン達成となり、SEVENTEENとしても初のミリオン認定という快挙を達成しました。



さらに、今年1月には豪華コラボレーションプロジェクトである香取慎吾×SEVENTEEN「BETTING」(ドラマ「罠の戦争」の主題歌)をリリースし、各配信ダウンロードサイトで10冠を達成。続いて2月には、メンバー3名で構成されたスペシャルユニットBSS (SEVENTEEN)(読み: ブソクスン)の1st Single Album「SECOND WIND」をリリースし、タイトル曲「Fighting (Feat. Lee Young Ji)」がBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”で1位を獲得するなど、2023年もさらなる活躍を続けています。

今後の活躍にご期待ください!



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-18:46)