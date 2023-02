[一般社団法人渋谷未来デザイン]

一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下、渋谷未来デザイン)が主管を務める、ストリートスポーツ振興およびマナー向上の啓蒙を目的とし、若年層が積極的に参加できるストリートスポーツプロジェクト「Next Generations」は、2022年11月に開催を予定しながら、雨天のためキャンセルになってしまったNext Generations Games 2022のダブルダッチとヒップホップの代替大会を、去る2月18日に(土)に、国立代々木競技場 第二体育館 特設会場にて開催しました。

2018年から継続して開催し2022年で5年連続5回目の開催を迎える、U-15 (中学生以下) を対象としたストリートスポーツコンペティション「Next Generations Games」。今回の開催では、今年度より新たに追加されたヒップホップと、4年連続で行うダブルダッチの2競技を実施。春の到来を思わせる日差しに恵まれ、エントリーした約40名の選手たちは、その想いと力をパフォーマンスにこめて躍動しました。



追って来月3月11日(土)に渋谷区立北谷公園にてブレイキンの代替大会を開催します。こちらは3月6日(月)まで引き続きエントリー受付中です。

年々増える選手やオーディエンス、また新たなチャンピオンの登場に、ストリートスポーツシーンの広がりを感じさせる結果となった今大会。引き続き、全国から今後の活躍が期待される次世代アスリートが集結する「Next Generations Games」に、どうぞご注目ください。







フォトレポート













なお、FINEPLAY(アクションスポーツ・ストリートカルチャー総合メディア)では、大会レポート記事が掲載されています。ぜひ合わせてご覧ください。

「“新時代”のヒーローは誰だ?! Next Generations Games 2022 ヒップホップ&ダブルダッチ」

https://fineplay.me/others/93379/



※リリース内のすべての写真クレジット:photograph by Jason Halayko





<リザルト>







ダブルダッチ(Mix)

エントリー 13名

優勝 SHU(神奈川県・中学1年生)

準優勝 SEISHIRO(京都府・中学2年生)



ヒップホップ(Mix)

エントリー 26名

優勝HIMARI(長野県・小学6年生)

準優勝武蔵(神奈川県・中学1年生)







オーガナイザー・ジャッジコメント





<ダブルダッチ ヘッドジャッジ KEITA JUMPROCKのコメント>

今回、Next Generations Gamesでジャッジさせていただき、次世代のプレイヤー達のスキルや熱量がとてつもないスピードで上がって来ている事を感じさせてもらいました。勝ち負けにこだわる事はすごく大事なこと。でもそれ以上に、その空間での出会いや新たな刺激に目を傾けてほしい。ストリートカルチャーやスポーツの根源は、その『出会い』にあると思っています。

新たな出会いを求め、Next Generations達が、活躍していくことを楽しみにしています!



ヒップホップ オーガナイザー AKIHIROのコメント

エントリーして下さった皆様ありがとうございました。新しく入ったコンテンツということで不安もありましたが、各地からいろんな方が参加してくださり、とても良い空気感で当日を迎える事ができました。大会後も「挑戦してよかった」「次までもっと練習してくる」など色々なお言葉もいただけたり、ジャッジの方々と交流されている姿をみて、ダンスの良さ、このイベントの良さをつくづく感じておりました。

「挑戦」というワードをテーマに様々な感情に包まれながらダンスを通して心を育てていけるイベントになっていると思っています。ぜひ、また、皆様の挑戦をお待ちしております。







Next Generations Games 2022 代替大会(ダブルダッチ・ヒップホップ)





タイトル:STREET SPORTS U-15 CHAMPIONSHIPS 「Next Generations Games 2022」 ダブルダッチ&ヒップホップ

日時:2023年2月18日(土)11:00 – 14:30

会場:国立代々木競技場 第二体育館 特設会場

内容:U-15(中学生以下)を対象としたストリートスポーツコンペティション

競技:ダブルダッチ ソロ(Mix)/ ヒップホップ ソロ(Mix)

出場資格:中学校3年生以下の男女 エントリーフィー無料 ※必ず保護者の承認を得てエントリーすること。

プライズ:優勝・準優勝…トロフィーおよび2023年3月下旬に開催予定の「Next Generations Elite Camp & Awards」へのインビテーション

ジャッジ:

ダブルダッチ

KEITA JUMPROCK(REG☆STYLE)

TMY(Who is Respected!?)

AYUKA(FLY DIGGERZ)

ヒップホップ

SEIYA(Vertex / F.S.A / kophy / Valuence INFINITIES)

YUSEI(D-BLAST / KING OF SWAG)

KARIN(Jelly Fish)

MC:YUI(REGSTYLE)

DJ:

ダブルダッチ t.taishi(YUTTY KINGDOM)

ヒップホップ DJ MONJYA(BEAT SURF MUSIC)



共催:公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 / Next Generations 実行委員会

主管:一般社団法人渋谷未来デザイン

助成:公益財団法人日本財団

協賛:KDDI 株式会社 / GoPro 合同会社 / 株式会社シブヤテレビジョン / 株式会社スポーツビズ / 東急株式会社 / 東急不動産株式会社 / バリュエンスホールディングス株式会社

後援:渋谷区 / 渋谷区教育委員会 / 一般財団法人日本ジャンプロープ連合

運営協力:株式会社スポーツビズ / 株式会社IAM / 有限会社OVER THUMPZ

公式ウェブサイトURL:http://nextgenerations.jp

お問合せ:info@nextgenerations.jp



<一般社団法人渋谷未来デザインについて>

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://www.fds.or.jp



<Next Generationsについて>

渋谷・都市の可能性を広げる担い手である“次世代”に着目し、その“次世代”がスポーツに「出会い」、スポーツから「学び」、好きなスポーツで「輝く」場所を創造し、誇りをもてる街をデザインするため、2018年に発足した産官学民連携の“次世代”のスポーツシーン創造プロジェクトです。ファッションやカルチャーの発信地である渋谷は、先人たちがストリートスポーツやその文化を開拓してきた街でもあります。街の発展と共に失われてしまった場所(プレイグラウンド)を再び創り、ストリートスポーツ振興とマナー啓蒙を実施し、渋谷らしいスポーツ文化の醸成、「渋谷=ストリートスポーツのメッカ」としての再興を目指します。

Next Generations https://nextgenerations.jp

Instagram https://www.instagram.com/nextgenerationsjp/

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCAZs1wIlh7wTC0qdlcA4lIA





