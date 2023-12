[クラスター株式会社]

clusterの教育分野についての取り組み:clusterエデュケーション:https://www.educator.cluster.mu/



イベント累計動員数2,000万人を超える、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:加藤直人、以下「クラスター」)は、10月6日に先端技術講演会にて、「メタバースの現在地と未来」というテーマで授業を実施いたしました。加藤の母校である京都大学では、創立125周年のサイトである『京都大学新輝点』(https://125th.kyoto-u.ac.jp/people/)にも登場し、様々な形で協力させていただいております。







京都大学「先端技術講演会」では、情報学研究科知能情報学コースの開講科目「知能情報学セミナー」の一部として位置づけられており、学生が情報学の先端技術応用を理解すること、それを通して情報学の社会への広がりを体感することを目的としています。



当日は起業を目指す学生や、VRに興味がある学生からの活発な質問があり、授業後には感想レポートが提出されました。「メタバースとWEB3は混同されやすく、両者は技術革新であるものの、その目指す方向性は異なる。自分も二つの言葉を混同していたので、この授業を通して両者の違いを確認できた」

「これからVR技術は進化し続けると思いますが、SF映画に出てくるレベルにまでVR技術が進化した際に

バーチャル空間で過ごす人がどれだけいるのか、どの様に過ごすのか、それが現実世界にどう影響を及ぼすのかなどを考えるとワクワクします」「加藤氏がメタバースのハイプサイクルにおける幻滅期を生き抜いたのは運がよかったからだとおっしゃっていましたが、いつか運がめぐってきたときにそれを最大限に活かすために、勉学とスキルの向上に励む決意を新たにしました」

「The Metaverse is not a game,nor will it be just one.

There will be multiple Metaverses with different experiences,parallel to the real world.

As time goes by and technology advances,the Metaverse continues to mature and improve,

and will eventually become an important part of human work and life and the second world where

people ideally live.」など、様々な意見をいただくことができました。



クラスタ―は今後も、授業や講演を通して、メタバースの現在地と未来、アントレナーシップ、学生のキャリアについての授業や講演に積極的に協力していきます。





クラスター株式会社/代表取締役CEO 加藤直人(かとうなおと)

京都大学理学部で、宇宙論と量子コンピュータを研究。同大学院を中退後、

約3年間のひきこもり生活を過ごす。

2015年にVR技術を駆使したスタートアップ「クラスター」を起業。

2017年、大規模バーチャルイベントを開催することのできるVRプラットフォーム「cluster」を公開。

現在はイベントだけでなく、好きなアバターで友達と集まったりオンラインゲームを投稿して遊ぶことのできるメタバースプラットフォームへと進化している。

2018年経済誌『ForbesJAPAN』の「世界を変える30歳未満30人の日本人」に選出。

同じく2022年「日本の起業家ランキング2023」のTOP20に選出。

著書に『メタバース さよならアトムの時代』(集英社/2022年)



クラスタ―株式会社は、この取り組みのほか、各中学校・高校への文化祭協力、大学への出張授業なども積極的に行なっております。

これまで国内メタバース活用のトップランナーとして培ってきた知見を活かし、教育現場での「ミライを創造する人材」育成に貢献していきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。



12月9日(土)には、教育者の皆さま向けに「教育メタバース」研究会に登壇

教育メタバース研究会 第5回バーチャルミーティング

参加費:無料

内容:メタバースと教育をテーマに講演、および「cluster」の使い方をご案内します。

12月9日:19時開始(開場1830)

会場URL

https://cluster.mu/e/e458eb48-3822-4e86-bb58-6ae29a3be9e9



参加いただくには、clusterアプリのダウンロードが必要です。

<アプリケーション概要>

名称:cluster

運営:クラスター株式会社

価格:無料

ダウンロードURL:https://cluster.mu/downloads





■クラスター株式会社について

誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド(バーチャル空間)やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから数万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。「バーチャル大阪」のほか、渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、ポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。クラスター株式会社では多くのメタバースイベント事業を実施しています。



▼詳細はこちらをご覧ください。

(URL: https://corp.cluster.mu/)

▼クラスター株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17626



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-15:46)