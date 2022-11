[ベルキン株式会社]

iPhone 14シリーズと最新のApple Watchを同時に急速充電可能な充電器などベストセラー製品も





ベルキン株式会社(以下Belkin、所在地:東京都台東区台東)は、11月25日(金)~12月1日(木)にて開催するAmazonブラックフライデーにて、世界初のMade for MagSafe認証の車載充電器の発売のほか、ベストセラーの公式認定のBelkin BoostCharge MagSafeシリーズのMagSafe 3-in-1ワイヤレス充電器を含め、世界初のApple Watch 7シリーズの急速充電に対応するBelkin MagSafe 3-in-1ワイヤレス充電パッド、そのほかVGPの受賞製品など全112製品を最大78%OFFのセール価格にて販売いたします。

■世界初の公式15W対応Made for MagSafe車載充電器!Apple Storeも取扱

【Belkin BoostCharge Pro Wireless Car Charger with MagSafe 15W】





本製品は、MagSafe技術で設計された通気口搭載のワイヤレス車載充電器で、車内でiPhone 12以降を簡単かつ安全に最大15Wで急速充電することができます。通常MagSafe純正品よりも強化したマグネットを搭載し、運転中もマウントの安定性と安全性を確保します。片手で簡単に装着できるため、縦向き、横向きのどちらでも使用でき、背面のケーブルマネジメントホルダーがケーブルの絡まりを防止します。シンプルかつ洗練された美しいデザインで、様々な車内インテリアにコーディネートできます。





≪製品特徴≫



・最大15WのiPhone用高速ワイヤレス充電・磁力を強化したMagSafeモジュールでiPhoneをしっかり固定

・縦置き、横置きのどちらでも充電・鑑賞が可能

・スマート回路で接続機器を検知し、最適な充電を実現

・MFi認証、Made for MagSafe

・2年保証、最大28万円(2,500ドル相当)接続機器保証付き

・MagSafe対応のiPhoneケース対応

・エレガントで洗練されたデザイン

セール価格:¥10,192(税込) ※15%OFF

販売サイト: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJDJD77N





■iPhone 14や最新Apple Watchシリーズをより快適に!

VGP2022 受賞【Belkin BOOST↑CHARGE™ PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger 15W】





本製品は、MagSafeに対応し、置くだけでiPhone 14シリーズを15Wで急速充電可能なワイヤレス充電器です。また最新のApple Watch Series 8を1%から100%まで75分以内に、Apple Watch Ultraを1%から100%まで90分以内で充電できるほかます。また、AirPodsなどのQi充電対応製品のワイヤレス充電も可能です。シンプルかつ洗練されたデザインで、リビングからオフィスまでどこにでもなじみます。



≪製品特徴≫

・MagSafeに対応、置くだけでiPhone 14シリーズを15Wで急速充電・最新のAppl



e Watch Series 8を1%から100%まで75分以内に、

Apple Watch Ultraを1%から100%まで90分以内で充電

・Qi対応製品を5Wでワイヤレス充電可能

・ステンレス製のシンプルかつ洗練されたデザインで、インテリアとしても活躍

セール価格:¥16,914(税込) ※15%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1LS4XKD





VGP2022 受賞【Belkin BOOST↑CHARGE™Magnetic Wireless Battery 5000】





・MagSafe対応モバイルバッテリーで、貼り付けるだけで簡単にiPhone14シリーズを7.5Wでワイヤレス充電が可能

・Belkin独自の放熱板搭載で充電時の放熱効果をより向上し、バッテリーの劣化を防ぐ

・耐食性のある亜鉛合金製のスタンドとパススルー充電で、バッテリー残量を気にせず

動画視聴やライブ配信を楽しめる

セール価格:¥3,799(税込) ※30%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DLWMJF







【Belkin BOOST↑CHARGE™Flex USBケーブル】

・最大60W高速フルスピード充電

・Belkin史上最も柔らかい高耐久性ケーブル

・動画や音楽、写真など480Mbpsの高速データ転送

・あらゆる場所に取り付けられる付属のマグネットボタン付きケーブルストラップが付属

セール価格:¥1,962(税込) ※27%OFF

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B09K6FC81Z







【Belkin SOUNDFORM™ Flow 完全ワイヤレスイヤフォン】

・セール価格4,000円台でアクティブノイズキャンセリングを搭載

・12mm大口径ダイナミックサウンド

・4つのマイク搭載でクリアな音声通話

・2時間の充電で最大31時間の連続使用可能、ワイヤレス充電にも対応

セール価格:¥4,893(税込み) ※30%OFF

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8X2X8YB





■MacBookやiPadにも最適!USB-Cハブや小型充電器もお手頃価格に





VGP2022 受賞【Belkin Connect 7-in-1 USB-C(R) マルチメディアハブ(第2世代)】





本製品は、USB-Cやイーサネットポート、microSDカードリーダーなどを搭載した7-in-1USB-Cマルチポートハブです。2.5GbpsのイーサネットポートやHDMIによる最大4K60Hzの画面出力など、オンラインゲームに最適なほか、SDカードリーダーや10Gbpsでデータ転送可能なUSB-Aポートを搭載するなど、映像・音楽制作などのクリエイティブな場面でも使用可能です。



≪製品特徴≫

・高速で確実な接続が可能な2.5Gbイーサネットポート

・USB-AとSDカード、microSDカードポートを搭載、最大10Gbpsの転送速度で動画や音楽作成に最適

・100W PDパススルー充電対応

・コンパクトなサイズで、持ち運びに最適

セール価格:¥9,009(税込) ※30%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8X4PJ9L



【Belkin BOOST↑CHARGE™PRO65W DUAL USB-C GAN WALL CHARGER WITH PPS】





・通常の60W以上の充電器より、約55%の小型化を実現

・USB-Cポートを2口備え、1つのポートで65Wの出力と、2つのポートを使用して

45Wと20Wで出力可能

・GaNテクノロジーを採用し、コンパクトなサイズと高出力を両立

セール価格:¥3,314(税込) ※30%OFF

販売サイト:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B5QKMCZD





≪セール概要≫

【Amazonブラックフライデー】

ベストセラーのMade for MagSafe公式認定のBelkin BOOST↑CHARGE MagSafeシリーズのMagSafe 3-in-1ワイヤレス充電器を含め、世界初のApple Watch 7シリーズの急速充電に対応するBelkin MagSafe 3-in-1ワイヤレス充電パッド、そのほかVGPの受賞製品など、年末に向けて家族との時間を豊かにする製品を中心に、112製品を最大78%OFFにて販売。

期間:2022年11月25日(金)00:00 ~ 12月1日(木)23:59



