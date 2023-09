[弥生株式会社]

-弥生製品とWeb明細サービス「Orico My BtoB」の自動連携で、業務効率化を実現-



弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:前山 貴弘、以下「弥生」)は、株式会社オリエントコーポレーション(本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 飯盛 徹夫、以下「オリコ」)の提供するWeb明細サービス「Orico My BtoB」と弥生の提供する会計ソフトウエアとのAPI連携を開始したことをお知らせいたします。







「Orico My BtoB」は、オリコのビジネスカード会員向けのWeb明細サービスです。今回弥生の会計ソフトウエアと初のAPI連携を実現することにより、作成された取引データを安定的に自動で取り込むことができるようになりました。弥生製品に取り込まれた取引データは、弥生独自の仕訳システムである「YAYOI SMART CONNECT」により自動で会計データとして仕訳されます。これにより、ユーザーは入力などの手間を省くことができ、業務を効率化するとともにストレスのない経理業務を実現することができます。



弥生は、創業時から続く"スモールビジネスに寄り添う"姿勢と思いのもとで、スモールビジネスおよび会計事務所のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、業務効率化を加速します。



■連携詳細

対象:「Orico My BtoB」と、以下の会計ソフトウエアを利用している事業者



・費用:無料

*クラウドアプリケーションは利用料金、デスクトップアプリケーションは「あんしん保守サポート」加入が必要になります。詳細は下記URLをご確認ください。 https://www.yayoi-kk.co.jp/products/price/



ご利用方法:各サービスの「スマート取引取込」より、新規の口座登録を行ってください。

連携方法はこちらのFAQ(https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27003)をご確認ください。



【オリエントコーポレーションについて】

オリコは、全国47都道府県に106の拠点網、85万店の加盟店、1,098万人のクレジットカード会員を有し(※)、オートローンやショッピングクレジット、クレジットカード、金融機関の保証業務をコア事業に、EC決済ソリューション、料金収納など幅広い分野でさまざまな決済商品・サービスを提供しています。

(※)2023 年 3 月 31 日現在



代表者:代表取締役社長 飯盛 徹夫

創業:1954年

従業員数:連結 8,521名(2023年3月31日現在)※臨時従業員を含む

事業内容: 個品割賦事業、カード・融資事業、銀行保証事業、決済・保証事業、海外事業

本社所在地:東京都千代田区麹町5-2-1

URL: https://www.orico.co.jp/company



【弥生株式会社について】

弥生はスモールビジネスの事業の立ち上げと発展の過程で生まれるさまざまな課題にお応えする「事業コンシェルジュ」をビジョンとする企業です。会計・商取引・給与計算などのバックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ(クラウドアプリ/デスクトップアプリ)」と、起業や資金調達などを支援する「事業支援サービス」の開発・販売・サポートをしています。代表的な製品・サービスである「弥生シリーズ」は登録ユーザー数300万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。



代表者:代表取締役 社長執行役員 前山貴弘

創業:1978年

従業員数:850名(派遣・契約社員含む、2022年9月現在)

事業内容:業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地:東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp



