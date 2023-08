[Sonotas 株式会社]

9月20日(水)から、伊勢丹新宿店本館3階リ・スタイルにてPOP-UPストアをオープン!



香りを愉しむ秋の新作ネイルポリッシュ3色も登場します。





マルチブランド展開のSonotas株式会社(代表取締役:トーン ウィリアム アンドリュー/本社:東京都港区)は、2023年秋よりイギリス発祥のネイルブランド「NAILBERRY」の販売を開始します。



NAILBERRYは、2012年ロンドン・チェルシーで誕生した、エシカルかつラグジュアリーなネイル&ネイルケアブランド。

「Colour your nails healthy!~ネイルにヘルシーな彩りを~」を開発コンセプトに、ネイル&ネイルケアの水準を高めてきました。 爪がいつまでも健康であることを第一に、世界中でテストを重ねながら、自然環境の保全や社会を豊かにする多様な文化に配慮。有害性のない成分のセレクトというエシカルな思想かつ、ファッショナブルでラグジュアリーなネイルポリッシュとしての信頼を確立しました。

そんなNAILBERRYがいよいよ日本で本格展開をスタート。公式オンラインストアの開設に合わせ、9月20日(水)~10月3日(火)の期間中、東京・伊勢丹新宿店本館3階リ・スタイルにて店頭デビューします。



公式オンラインサイトで2023年9月1日より発売開始

【Webページ】https://www.nailberry.jp/





「指先から世界は変わる」。NAILBERRY の美しい企てが日本でも始まる。



世界を変えることは意外と簡単だ。

例えば、新しいネイルポリッシュをつけてみる。

いままでにない素敵なカラーリングに心が高揚する。

指先から自分の気持ちを前向きにバージョンアップさせ、

新しいことへのチャレンジや果敢なトライにつながり、

成功を引き寄せ、自分の立ち位置や周囲の景色を変えていく。

しかもそのネイルポリッシュが環境保全に役立つ厳選された成分で、

独自製法によって開発されたコスメティックなら…。



2023年9月、日本ビューティーシーンに初登場するNAILBERRYは、 指先の健康に着目し、環境や社会問題に配慮した素材を使い、指先を彩る人のウェルビーイングとエシカルでサステナブルな世界の実現に貢献したいと考えています。



より健康的なポリッシュを目指したLʼOXYGENE





NAILBERRYを代表する「 LʼOXYGENE 」(ロキシジェン)シリーズは、すべての指先により健康的なネイルポリッシュを目指してつくられたコスメティックです。

主な特長は以下の通りです。



~L’OXYGENE Formula(ロキシジェンの処方)~

●12種類の有害成分フリー

●通気性・酸素透過性

●透水性

●ヴィーガン認証

●ハラール認証

●グルテンフリー

●クルエルティ・フリー



「 LʼOXYGENE 」シリーズは、以下の12種類の成分を含まないように調合されています。

DBP を含むフタル酸エステル類/トル エン/ホルムアルデヒド/ホルムアルデヒド樹脂/カンフル剤/キシレン/エチルトシル アミド/リン酸トリフェニル/アルコール/パラベン/動物由来原料/グルテン



そんなLʼOXYGENEシリーズから、2023年「Fall Winter Scented Collection」として、指先で香りを愉しむ秋の新作フレグランスネイルポリッシュ3色が登場します。





Fall Winter Scented Collection

・NAILBERRY ネイルポリッシュ Strawberry(ストロベリー)

・NAILBERRY ネイルポリッシュ Coffee Bean(コーヒービーン)

・NAILBERRY ネイルポリッシュ Mint(ミント)

各色とも 価格:3,080 円(税込)

サイズ:W36 × H78 × D18 mm

容量:15ml

※東京・伊勢丹新宿店本館3階リ・スタイルのPUP-UPストアにて販売予定。



NAILBERRY誕生からこれまで







NAILBERRYは、2012年にロンドンのチェルシーでSonia Hully(ソニア・フーリー)によって創設されました 。当時、ソニアが、指先を眺めながら、爪がやけに乾燥して傷んでいることに疑問を抱いたことがブランド誕生のきっかけです。彼女は、その原因が、ジェルネイルの成分が影響していること、また、様々な自然環境汚染や日常生活のストレスなども要因になっていると仮説を立てました。そこで、そうした爪の悩みを解消するために、他にはない独自のネイルポリッシュを開発 。これがNAILBERRYの始まりです。 それゆえ登場から瞬く間に多くの人々に愛され 、化粧品業界における数々の賞を獲得。塗る人に高揚感をもたらしてくれる、ファッショナブルでラグジュアリーなネイルポリッシュとしての地位を確立しました。 さらに、傷んだ爪をケアするためのネイルトリートメントもプロダクトに加わり、指先のトータルコスメティックとして幅広いラインナップを展開しています。





< LʼOXYGENE の受賞・表彰歴>

Wardrobe Icons 2021 Best Nail Polish - Candy Floss

Beauty Bible Awards 2021 Best Nail Polish - Bluebell

Cosmopolitan Beauty Awards 2018 Winner - Best Nail Polish

Beauty Shortlist Awards 2017 Editors Choice - Best Nail Collection

Stylist Beauty Awards 2016 Best Nude Polish - Mystere

Natural Heath Awards 2016 Winner - Best Nail Polish



Sonotas について

Make great product, create happy people 「価値ある商品とサービスを創造し、世界中の人を幸せにします」を企業理念に掲げ、スキンケアからメイクアップまで、人の見た目も内面も彩れるコスメティックの開発・提供を行なっています。

<会社概要>

Sonotas 株式会社 東京都港区港南 2-13-34 NSS-IIビル 1F

代表取締役:トーン アンドリュー ウィリアム

事業内容:化粧品の製造・販売・輸出入

取扱ブランド:NAILBERRY(ネイルベリー) STEAMCREAM(スチームクリーム) CIGARRO(シガーロ)

公式サイト https://sonotas.com



