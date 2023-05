[合同会社 PVHジャパン]

アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド、トミー ヒルフィガーは、トミー ジーンズとキース・へリングのコラボカプセルコレクションを発表します。292 ラファイエット ストリートの伝説的存在ポップショップでヘリングが表現した「Art Is For Everybody(アートはすべての人のために)」に代表されるように、1980年代のニューヨークでアートとファッションの民主化に情熱を傾けたトミー・ヒルフィガーとキース・へリング。当時の満ち溢れたエネルギーは、今日もトミー ヒルフィガーのインクルーシブビジョン「Welcome All (すべてを受け入れる)」をインスパイアし、正真正銘のアメリカンブランドとして変わることなく在り続けるための原動力です。



ふたりの想いがコンテンポラリーに表現された「Tommy X Keith Haring」コレクション。へリングのアート、グラフィック表現を、トミー ジーンズのクラシックな側面とファッションに重ねることで、ヒップホップとニューヨークをルーツに持つパイオニアである2人が共有した美学が、「Tommy X Keith Haring」コレクション通して現代に受け継がれています。

「キース・ヘリングは、ニューヨークのアイコンそのものであり、ニューヨークのクリエイティブスピリットを象徴する存在。私たちはインクルーシビティや自己表現、そしてオプティミズム(楽観的な思想)を広める事に対して共に強い意志を持って取り組んできました。ポジティブさを表現し、キース自身のエネルギーを現代のプレップスタイルに吹き込んだのがこのコレクションです。」とトミー・ヒルフィガーは語ります。



ヘリングのグラフィックが描かれたメンズウェア、ウィメンズウェア、アクセサリーなど計28アイテムが揃う「Tommy X Keith Haring」コレクション。ゆったりとしたプレップシルエットがヘリングのアートワークのためのキャンバスとなり、ガーメントダイ、サンブリーチ、ウォッシュアップ加工が施されています。



キーアイテムには、レザーの袖にダンシングドッグのバッジ、胸にシェニエール織のハートの顔をあしらったバーシティジャケット、ヘリングのクラシックなダンスフィギュアのパッチワークが配されたユニセックスのアメリカンフィットデニムジャケットなどが揃います。ヴィンテージ・アメリカーナにインスパイアされたニットやジャンパー、フーディーには、若者の無邪気さ、生来の善良さ、彼らしか持ちえない可能性を象徴する ”ラディアント・ベビー” や、ポップショップで大きく取り上げられた “スリーアイドフェイス” などのアイコンが登場します。元来招待状やポスターをアート表現の場として好んだヘリングですが、1991年にWestbeth Paint's Spaceで開催された展覧会の招待状に描かれた作品が、彼を象徴する存在となったことから、今回のコレクションではウィメンズのトップスとショートパンツで採用されました。白いTシャツには、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ にてさまざまな方法でアート制作を模索する中で描いた、マスクを被った本人をはじめとした9枚のポラロイド写真が使用されています。



Elliot Kennedyによって撮影されたこのキャンペーンは、ヘリングとポップアートムーブメントにインスパイアされ、楽しげな顔の上に色とりどりのキャンバスを重ねることで、立体感溢れるビジュアルが完成。ペンキやマーカーペン、チョークを使ったテクスチャーが、キース本人が様々な分野で施したDIYを想起させます。



キャンペーンビデオはThomas Nuijtenが担当。デジタルアーティストのGabriel MassanやミュージシャンのTalia Goddessなどの次世代クリエイターの声を交えながら、へリングとヒルフィガーが当時築いたコミュニティの雰囲気が感じられる作品に仕上がりました。



「Art is For Everybody(アートはすべての人のために)」が象徴する精神とアートの民主化をより盛り上げるため、5月27日から10月8日まで、ロサンゼルスにある世界的に有名なアートギャラリー、The Broadで展覧会の開催が決定。120点以上の作品とアーカイブ資料が展示され、ヘリングの活動や人生、鮮やかな色使いやエネルギッシュなラインワークが紹介される予定です。



今回のパートナーシップは、グローバルライセンシングエージェンシーであると同時に著名なアーティストやフォトグラファー、デザイナー等へのクリエイティブコンサルティングを行うArtester社との協業によって実現しました。



「Tommy X Keith Haring」コレクションは5月20日(土)より、トミー ヒルフィガー 表参道店および一部のトミー ジーンズ取り扱い店舗、Tommy.com、にて発売します。



