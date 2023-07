[ザ・シネマ]

『透明人間(2020)』、『透明人間(2020)』、『ヴァン・ヘルシング』など14作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、歴史あるユニバーサル映画が生み出した怪奇キャラクター「ユニバーサル・モンスターズ」作品を、関連作と一緒に特集放送いたします。

7月15日(土)~17日(祝・月)に暑い夏にぴったりのホラー・スリラー・SF14作品をお届けいたします。





【特集】ユニバーサル・モンスターズと、その仲間たち





ドラキュラ、フランケンシュタイン、狼男、透明人間、ミイラ男…すべての恐怖はここから始まった!

歴史あるユニバーサル映画が生み出した怪奇キャラクター「ユニバーサル・モンスターズ」作品が大集合!

関連作と一緒にお楽しみください!



『ゲット・アウト』のブラムハウスが古典ホラーをリメイクした『透明人間(2020)』、

古典ホラー『ミイラ再生』をリメイクした『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』、

凄腕モンスターハンターの活躍を描く『ヴァン・ヘルシング』など

暑い夏にぴったりのホラー・スリラー・SF14作品を7月15日(土)~17日(祝・月)にお届け。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/451



※「ユニバーサル・モンスターズ」とは

創業当初から現在までユニバーサル・スタジオが製作している”人気怪奇キャラクター映画”の通称。

リメイクも含め作品数は100作を越える。



《放送作品情報》





●『ウルフマン(2010)[ディレクターズカット版]』(出演 ユニバーサルモンスターズ :狼男)

放送日:7月15日(土)14:00~ほか

[R15+]モンスター映画の古典が最新VFX&特殊メイクで甦る!実力派スター競演の戦慄ホラー

<あらすじ>

父と疎遠になり25年間故郷へ戻っていなかった舞台俳優ローレンスは、兄ベンの婚約者から兄が行方不明になったと知らされ、生家のタルボット城へ戻ることに。城へ到着するとそこには、肉を削がれた兄の遺体があった。兄の遺留品のメダルが手がかりになるとにらんだローレンスは、兄にメダルを売った流浪民のキャンプに向かう。ローレンスが満月の夜にキャンプへ足を踏み入れたその時、突如現れたウルフマンに襲われてしまう。





●『ヴァン・ヘルシング』(出演 ユニバーサルモンスターズ :ドラキュラ、フランケンシュタイン、狼男)

放送日:7月15日(土)16:15~ほか

伝説のモンスターが最新VFXで蘇る!ヒュー・ジャックマンが怪物ハンターに扮するアクション大作

<あらすじ>

19世紀。バチカンの秘密組織から使命を授かってモンスターを退治するヴァン・ヘルシングは、失った過去の記憶を探し求めながら闘いを続けていた。世界を支配しようと企むドラキュラ伯爵を倒すため、ヘルシングは武器製作担当の修道僧カールと共にトランシルバニアへ向かう。村に到着した彼らは、先祖代々ドラキュラと闘うヴァレリアス一族の王女アナと出会う。共通の敵を倒すため、ヘルシングとアナは行動を共にする。





●『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』(出演 ユニバーサルモンスターズ :ミイラ男)

放送日:7月15日(土)18:45~ほか

ミイラの呪いがエジプトを襲う!大人気シリーズ第1弾、スリルとロマンに満ちたSFXアドベンチャー

<あらすじ>

紀元前の古代エジプト。高僧のイムホテップは王の愛人と許されざる恋に落ちた罪で、体が朽ちても死ねずに生き続ける究極の刑を受け“死者の都”ハムナプトラの地中深くに埋められた。それから3000年後、エジプト学者のエヴリンと、伝説の都に眠る財宝を狙う兄のジョナサン、そして冒険家のリックがハムナプトラを訪れる。彼らは何も知らずに発掘した呪文の書を声に出して読み、イムホテップをこの世に復活させてしまった!





●『ハムナプトラ2/黄金のピラミッド』(出演 ユニバーサルモンスターズ :古代最恐戦士)

放送日:7月15日(土)21:00~ほか

イムホテップを上回る最強怪物スコーピオン・キング出現!大人気ノンストップ・アドベンチャー第2弾

<あらすじ>

イムホテップとの死闘から数年後。リックとエヴリンは結婚し、息子アレッ クスを連れ再びエジプトへ旅に出る。好奇心を抑えきれないアレックスが両親の忠告を聞かず神殿で発見した古代のブレスレットをこっそりはめると、目の前に不思議な黄金のピラミッドのヴィジョンが現れた。驚くアレックスだが、その腕輪が5000年の眠りにつく最強の戦士スコーピオン・キングを呼び起こすブレスレットだという事をまだ知らなかった…。





●『スコーピオン・キング』(出演 ユニバーサルモンスターズ :古代最恐戦士)

放送日:7月16日(日)14:45~ほか

あのスコーピオン・キングを主役に抜擢。ドウェイン・ジョンソン主演の『ハムナプトラ』スピンオフムービー

<あらすじ>

古代エジプト。時の支配者メムノンは予言者の力を借り、他民族の殲滅を図ろうとしていた。そんな中、メムノンに従わない部族は手を組み、凄腕の戦士マサイアスを雇う。メムノンと予言者の暗殺を依頼されたマサイアスは敵のいる宮殿へ潜入を図るが、そこでは巨大殺人軍隊アリなど、いくつもの困難が待ち受けていた。そして苦難の末、宮殿にたどり着いたマサイアスはそこで予言者を見つけるのだが、その正体は美しい女性だった…。





●『スコーピオン・キング2』(出演 ユニバーサルモンスターズ :古代最恐戦士)

放送日:7月16日(日)16:45~ほか

[PG12相当]『バイオハザード III』のラッセル・マルケイ監督が、偉大な戦士の誕生秘話を描く!

<あらすじ>

皇帝に忠誠を尽くす先鋭部隊ブラック・スコーピオンの中でも、一番の強さを誇る父を持つ13歳のマサイアスは、いつか父のような強い戦士になりたいと夢見ていた。しかし皇帝の厚い信頼を受ける彼の父に恨みを抱いたサルゴンは、マサイアスの父を呪い殺してしまう。復讐を誓ったマサイアスは、サルゴンを倒す力を得る為に過酷な修行を受け、やがて一人前の戦士となり故郷に戻る。しかし王国ではサルゴンが皇帝の座に君臨していた…





●『スコーピオン・キング3』(出演 ユニバーサルモンスターズ :古代最恐戦士)

放送日:7月16日(日)19:00~ほか

[PG12相当]『ハムナプトラ2』登場の人気悪役が主人公の『スコーピオン・キング』シリーズ第三弾!

<あらすじ>

スコーピオン王マサイアスは、自らの帝国と愛する妃を失い、今や漂浪の戦士に成り果てていた。強力な支配者ホルスは、兄タラスの攻撃によって王国を失う危機に瀕していた。タラスは、ホルスの最後の同盟国であるラムサン王の元へ兵を進めていたのである。ホルスはマサイアスにラムサン救援の任務を与える。窮地を脱したラムサン王は、褒美として、タラスにさらわれた王女との婚約をマサイアスに持ちかけるのだが…。





●『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』(出演 ユニバーサルモンスターズ :ミイラ王女)

放送日:7月16日(日)21:00~ほか

トム・クルーズが古代エジプトの王女と対決!クラシックホラーが最新VFX満載のアドベンチャーに進化

<あらすじ>

古代の遺跡を発掘しては闇取引で稼いでいる米軍関係者ニックが、中東の地下空洞に隠された巨大な棺を発見。同行する考古学者ジェニーによると、女王になれず生きたままミイラにされた古代エジプト王女アマネットの棺だという。ニックは棺をイギリスまで運ぼうとするが、輸送中に飛行機がロンドン郊外へ墜落してしまう。ところが、死亡したはずのニックが無傷のまま蘇生し、墜落地点で棺から出たアマネットも復活してしまう。





●『透明人間(2020)』(出演 ユニバーサルモンスターズ :透明人間)

放送日:7月17日(祝・月)12:00~ほか

[PG12]“見えない恐怖”が最高潮に!『ソウ』シリーズの脚本家が古典的キャラクターを再生したホラー

<あらすじ>

天才科学者エイドリアンと同棲しているセシリアは、異常な支配欲を持つ恋人に恐怖を覚えるようになり、ある夜彼の豪邸から脱出。妹エミリーの協力で逃走し、友人でもある刑事ジェームズの自宅に身を潜める。そんな中、エイドリアンの自殺が報じられ、さらに彼の弟で弁護士のトムから遺産相続の手続きを案内される。しかしその後、周囲で不可解な出来事が続発し、セシリアはエイドリアンがまだ生きていると疑うようになる。





●『透明人間(1992)』(出演モンスター:透明人間)

放送日:7月17日(祝・月)14:15~ほか

ジョン・カーペンター監督&主演チェビー・チェイスが名作SFホラーをコメディ色に染め上げる!?

<あらすじ>

仕事も私生活も絶好調の青年ニック。友人ジョージに紹介されたドキュメンタリー作家アリスとデートの約束を交わした翌日、事故に巻き込まれ透明人間になってしまう。思わず叫び声を上げたニックは、その存在を秘密警察のジェンキンズに気付かれ、追われる身に。海辺に建つジョージの別荘に逃げ込むが、そこにジョージがアリスらを連れて現れる。ニックから事情を聞いたアリスは力になろうとするが…。





●『ドラキュラ(1979)』(出演 ユニバーサルモンスターズ :ドラキュラ)

放送日:7月17日(祝・月)16:15~ほか

名優フランク・ランジェラがドラキュラに!ブロードウェイで大ヒットした舞台を同じキャストで映画化

<あらすじ>

友人ルーシーの父が経営する海沿いのスウォード精神病院に滞在していたミーナは、嵐で難破した船を発見。船から飛び出した一匹の狼に導かれ洞窟に入ると、乗船していたドラキュラ伯爵が倒れていた。手当てを受け回復したドラキュラはスウォード邸に招かれ、ミーナをたちまち魅了する。実はドラキュラは吸血鬼で、ミーナの血を吸って殺してしまう。娘ミーナの死を知らされた吸血鬼ハンターのヘルシング教授は、現地に駆けつける。





●『ドラキュラ(1992)』 (出演モンスター:ドラキュラ)

放送日:7月17日(祝・月)18:30~ほか

巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督がブラム・ストーカーの原作を壮大なスケールで描くゴシックロマン

<あらすじ>

中世末、東欧の小国の領主ドラクルは、トルコ軍からキリスト教圏を守るための凄惨な戦いを続けていた。戦のさなか妻が非業の死を遂げ彼は神を恨み、神に呪われた存在となる。…時は流れ19世紀末。ロンドンの司法書士ジョナサン・ハーカーは仕事で東欧に出張し古城に滞在する。そこでは怪奇現象が頻発し、当主ドラキュラ伯爵の挙動は不審で、しかも写真立てに飾った彼の婚約者の写真を目にすると、なぜか彼の帰国を禁じ拉致する。





●『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(出演モンスター:ドラキュラ)

放送日:7月17日(祝・月)21:00~ほか

[PG12相当]トム・クルーズ&ブラッド・ピットが不死の吸血鬼に。退廃的で美しいゴシック・ホラー

<あらすじ>

サンフランシスコのある部屋でジャーナリストのインタビューを受けたルイは、自らを吸血鬼と名乗りその半生を語っていく──。18世紀末のニューオリンズ。妻と娘を失い人生に絶望したルイは、永遠の命を共に生きる伴侶として吸血鬼レスタトに選ばれ、吸血鬼となることを決意する。しかし人間の心を捨てきれないルイは、無慈悲に殺人を犯すレスタトの快楽的な生き方に疑問を持ち、生きる意味を模索する。





●『フランケンシュタイン アダム・ザ・モンスター』(出演モンスター:フランケンシュタイン)

放送日:7月17日(祝・月)23:15~ほか

[R15相当]俺は失敗作?

生みの親に見捨てられた人造人間の苦悩に迫る現代版『フランケンシュタイン』

<あらすじ>

命の創造方法を発見したヴィクター博士は、人造人間を生み出すことに成功。妻のエリザベスは息子のように人造人間を育て、人造人間も彼女を母親のように慕う。そんなある日、細胞の複製ができないために肉体が崩壊するという問題が発生。実験を失敗と判断した博士は、強力な薬で人造人間を殺処分する。だが、生命力の強い人造人間は覚醒し、博士を殺した末に研究所を脱走。行く先々でトラブルを起こし、警察に追われる身となる。



『ウルフマン(2010)[ディレクターズカット版]』(C) 2010 Universal Studios. All Rights Reserved. 『ヴァン・ヘルシング』(C) 2004 Universal Studios. All Rights Reserved. 『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』(C) 1999 Universal Studios. All Rights Reserved. 『ハムナプトラ2/黄金のピラミッド』(C) 2001 Universal Studios. All Rights Reserved. 『スコーピオン・キング』(C) 2002 Universal Studios. All rights Reserved. 『スコーピオン・キング2』(C) 2008 Universal Studios. All Rights Reserved. 『スコーピオン・キング3』(C) 2011 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED. 『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』(C) 2017 Universal Studios. All Rights Reserved. 『透明人間(2020)』(C) 2020 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED. 『透明人間(1992)』(C) 1992 Warner Bros., Inc., Regency Enterprises VOF and Studio Canal+. All rights reserved. 『ドラキュラ(1979)』(C) 1979 Universal Studios. All Rights Reserved. 『ドラキュラ(1992)』(C) 1992 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『フランケンシュタイン アダム・ザ・モンスター』(C) 2015 Bad Badger / Summerstorm Entertainment / All rights reserved.

