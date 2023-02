[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

2月11日(土)14:30~プレーオフ準決勝 第1戦!



2月3日(金)~5日(日)に開催したFリーグ2022-2023 ディビジョン1 第22節の結果により、立川アスレティックFCがリーグ戦2位、バルドラール浦安が同3位に決定しました。これに伴い、2月11日(土)、12日(日)に開催するFリーグ2022-2023 ディビジョン1 プレーオフ準決勝の対戦カード順が「立川アスレティックFC vs バルドラール浦安」に決定したことをお知らせいたします。







同日には、Fリーグ2022-2023 ディビジョン1・2入替戦も開催いたします。



■開催日:2023年2月11日(土)、12日(日)

■会場:東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館



■スケジュール

2023年2月11日(土)

11:00 開場(予定)

12:00 入替戦第1戦 F1リーグ戦12位 vs. しながわシティ

14:30 プレーオフ準決勝第1戦 立川アスレティックFC vs. バルドラール浦安



※準決勝終了後、17:00以降を目処にフットサル大会「MAKIHIKA CUP」を実施予定。



2023年2月12日(日)

11:00 開場(予定)

12:00 入替戦第2戦 F1リーグ戦12位 vs. しながわシティ

14:30 プレーオフ準決勝第2戦 立川アスレティックFC vs. バルドラール浦安



※プレーオフ準決勝はリーグ戦2位チームに1勝のアドバンテージがあるため、第1戦で2位チームが勝利した場合、第2戦は実施いたしません。



チケット好評販売中!

2/11:https://t.livepocket.jp/e/yv495

2/12:https://t.livepocket.jp/e/kfdt3



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-16:46)