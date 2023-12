[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する『CLUTCH(クラッチ)』2024年2月号 Vol.94「WOOL is KING! 真冬のウールニット特集。」が、2023年12月22日に発売されます。









寒い冬はウールで乗り切ろう。

今号は真冬のウールニット特集。古くから馴染みのあるウールの魅力に迫る。表紙には三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル、今市隆二さんが登場。誌面ではLEVI'Sの大戦モデルなど、ヴィンテージコレクションを披露してくれた。





WOOL is KING! やっぱりウールに安堵する。

ウールを使った毛織物は紀元前2200年前から存在している。文明の発達と共に進化し、現在でも馴染みのあるウールは暖かく、吸湿性に優れている。重宝するといった意味でこんなにも当てはまる天然素材はなかなかないだろう。そんなウールを使用したヴィンテージのニットや、新作カタログ、スナップなどコンテンツ盛り沢山でウールの魅力を紹介する。





BAG LOVERS by Bag Craftsmen 鞄職人が愛用する鞄。

こだわりを持ち、革への情熱は誰にも負けない鞄職人が愛用する鞄とは一体どんなモノなのだろうか。編集部がふと気になったことから生まれたこの特集。革業界を牽引する名だたるブランドのオーナーたちが日頃から愛用している自慢の鞄を披露してくれる。職人から見た革の魅力を思う存分に味わってほしい。



▼ 目次

004

特集

WOOL is KING!

真冬のウールニット特集。

VINTAGE KNIT WEAR GALLERY / Portrait of Knit Style.

KEEP WARM WITH WOOL! / 2023 FALL&WINTER CLUTCHMAN'S KNIT WEAR

KNITTING WEAR GALLERY in London



019

CLUTCH POST

from JAPAN_ NORTH NO NAME exhibition "Bonus Channel"

from CHINA_LIANGPING-FIELD



046

ネイビーアウターと過ごす冬。The REAL McCOY’S



050

カジュアルに着こなす3ピース。Orgueil



052

リサイクルコットンを使った、地球にやさしいデニム。 pure blue japan



054

アルファ社が守り続ける品質とプライド。 ALPHA



056

精魂込めたカイリニードル。KAIRI NEEDLE. By HIDEHIKO YAMANE



060

新年1月6日から限定作品の発売決定! NORTH NO NAME



062

The Portrait GLAD HAND & Co.

066

My Sweet Watch Vol.35_OMEGA SEAMASTER600 Ref.135011



067

Festival of SIDEWAY TROPHY



074

第二特集

BAG LOVERS by Bag Craftsmen

鞄職人が愛用する鞄。

vasco × KEN NAMIKI / Sturdy Luggage Supply × DAISAKU MIZUNO

TENJIN WORKS × HIDETO TAKAGI / INCEPTION × YUJI TAKASE

KIGO × TAKAYUKI UCHIYAMA



086

The VINTAGE & Brandnew Vol.94



088

Meet in a Classic Car Vol.12 1979 Mercedes - Benz 450SLC(C107)



090

Silver Jewelry Winter Collection First Arrow's



094

こだわる男の日常にある眼鏡。DIGNA CLASSIC



096

“ORE TO MONO” vol.36



099

THE LISTED PRODUCTS

vol.35_BROTHER BRIDGE HENRY



116

YOUNG GUN MEETS OLD CLOTHING Vol.44 B-15C



123

The Collectors

Vol.35 Vintage Clothing



Model/RYUJI IMAICHI

Photo by Masahiro Nagata

Design by Ayaka Goto



▼ 次号予告

雑誌『CLUTCH Magazine(クラッチマガジン)』

2024年5月号 Vol.95「CLUTCHMAN'S PORTRAITS 2024 」号

(2024年3月22日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:CLUTCH Magazine(クラッチマガジン) 2024年2月号 Vol.94

タイトル:WOOL is KING! 真冬のウールニット特集。

発売日:2023年12月22日

定価(税込):1430円

発行:株式会社ヘリテージ



▼ CLUTCH(クラッチ)とは

日本と世界の架け橋として、国外での販路も持つ、豊富な海外記事を盛り込んだ世界基準のスタイルカルチャー誌。本当に価値のあるモノを世界中から集め、重厚な誌面で展開する、ワールドワイドな雑誌(メディア)です。



