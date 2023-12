[株式会社アピリッツ]

株式会社アピリッツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員CEO:和田 順児)は、好評配信中の櫻坂46・日向坂46 応援【公式】音楽アプリ『UNI'S ON AIR(ユニゾンエアー)』において、2023年12月24日(日)より年末年始の特別キャンペーン「UNI'S ON AIR 23⊿24」を開催したことをお知らせいたします。







「ひなくり2022」より新ライブ映像が登場!







「ひなくり2022」より、新たに「ママのドレス」「世界にはThank you!が溢れている」「ブルーベリー&ラズベリー」などのライブ映像を追加いたしました。

年末はUNI'S ON AIRで「ひなくり2022」のライブ映像をお楽しみください!



8名のフォーカスライブ付きシーンカードが新登場!「日向坂46 ひなくり2022 限定撮影 Focus Live Collection」が開催!







12月24日(日)より、1人のメンバーにフォーカスしたライブ映像が付いたシーンカードを獲得できる限定撮影を開催いたしました。

この機会にぜひ推しメンのフォーカスライブ映像を手に入れてください!



<開催期間>

2023年12月24日(日) 12:00~2024年01月01日(月) 11:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



フォーカスライブ付きシーンカード獲得のチャンス!「Re-Live ひなくり2022」開催中!







メンバーのフォーカスライブ付きシーンカードが報酬となるランキングイベント「Re-Live ひなくり2022」を開催中です。

上位2万位までのランキング報酬や累計pt報酬で本イベント限定のフォーカスライブ付きSSRシーンカードを獲得可能!



<開催期間>

ランキングイベント開催:2023年12月24日(日) 12:00~2023年12月30日(土) 12:59

ランキング結果表示&報酬配布:2023年12月30日(土) 17:00~2024年1月1日(月) 11:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。



最大100枚撮影無料!「櫻坂46 日向坂46 SPECIAL THANKS COLLECTION」が開催!







12月25日(月)より、1日1回無料で10枚撮影が行える限定撮影を開催いたしました。

10日間開催で最大100枚撮影が無料となります。この機会をお見逃しなく!



<開催期間>

2023年12月25日(月) 04:00~2024年1月4日(木) 03:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



■23⊿24 新年撮影チケットやユニゾンジェムがもらえる!「UNI'S ON AIR 23⊿24 stamp1 ログインボーナス」も開催!





後日開催の新年撮影に使用できる「23⊿24 新年撮影チケット」やユニゾンジェムなどがもらえるログインボーナスを開催中です。ログインボーナスはキャンペーン期間中に複数回開催予定です。様々なプレゼントをお贈りする予定なので、ぜひ毎日ログインしてお受け取りください。



<開催期間>

2023年12月24日(日) 4:00~2024年01月01日(月) 3:59



※期間中6日間もらえます。

※開催期間中にログインされなかった場合、報酬を獲得できません。

※ログインボーナスの詳細は、ゲーム内のお知らせをご覧ください。

※ログインボーナスの開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※23⊿24 新年撮影チケットを使用できる撮影は後日開催予定です。



育成アイテムやユニゾンジェムなどをゲットできる特別ミッション開催!





期間限定の特別ミッション「UNI'S ON AIR 23⊿24 SPECIAL MISSION stamp1」を開催いたしました。ミッションをクリアすることで、育成アイテムやユニゾンジェムを獲得できます。さらに、後日開催の新年撮影に使用できる「23⊿24 新年撮影チケット」や「クリスマスラッピング」も入手可能!この機会に、ミッションに挑戦してみてください。



<開催期間>

2023年12月24日(日) 12:00~2024年01月01日(月) 11:59

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

※23⊿24 新年撮影チケットを使用できる撮影は後日開催予定です。



『UNI'S ON AIR』ゲーム紹介





櫻坂46・日向坂46を応援する【公式】音楽ゲームアプリ!

「Nobody’s fault」「キュン」をはじめ、櫻坂46・日向坂46の人気楽曲を【ライブ映像】で多数収録!

ライブの興奮、圧倒的なパフォーマンスをリズムゲームで体験!

あなたは櫻坂46・日向坂46のプロデューサーとなり、彼女たちが登ってゆく坂道をプロデュースしていきます。



ライブ映像のリズムゲーム







限定のカードフォトやムービー







豊富な機能







公式サイト

公式サイトHP:https://keyahina-unisonair.com



公式SNSアカウント

・公式X(旧Twitter)アカウント(@kh_unisonair https://twitter.com/kh_unisonair)

・公式Instagramアカウント(@unisonair_official https://www.instagram.com/unisonair_official/?hl=ja)

・公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@UNISONAIR-jj4of )



ゲーム概要

タイトル:櫻坂46・日向坂46 応援[公式]音楽アプリ『UNI'S ON AIR』

ジャンル:プロデュース リズムアプリ

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

権利表記:(C)︎Seed&Flower LLC/(C)Y&N Brothers Inc./(C)︎Appirits

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



■株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。



会社概要

会社名:

株式会社アピリッツ

所在地:

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル5F

設立:

2000年 7月

資本金:

6億1048万円

事業内容:

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営



