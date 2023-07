[シンクイノベーション株式会社]



シンクイノベーション株式会社が

「MOTOYA SUMMER FAIR 2023 IN NAGOYA」にてセミナーを実施いたします!







通販コンサルティング事業やキャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社(代表取締役:三輪直之、本社:愛知県名古屋市)が、

株式会社モトヤ主催のサマーフェア「MOTOYA SUMMER FAIR 2023 IN NAGOYA」にて

グッズビジネスに関するセミナーを実施いたします!





セミナーは【アニメグッズビジネスの今と未来】と銘打ち、

弊社のグッズビジネスに関する取り組みの事例をお伝えさせていただきます。

代表取締役社長自らが登壇するほか、

執行役員であるMD事業部部長も講師として皆さまをお待ちしております!







イベントではその他多数の企業のセミナーが行われるほか、

各出展メーカーのコラボレーション展示なども予定されるなど

「Grow Up Together III」というテーマにふさわしい

活気ある発展的な催しとなっております!



ご興味がおありの方はぜひ、

下記ご確認のうえお申込みください!





≪ 開催概要 ≫

開催日時:

2023年7月26日(水)10:00~17:00

27日(木)10:00~16:30

※シンクイノベーション株式会社のセミナーは

7月26日(水)13:30~14:30にて実施予定です。



≪ セミナーに関しまして ≫

定員:

30名

※要予約

※定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただく可能性がございます。



お申し込み期限:

7月14日(金)



お申し込み方法:

URL【https://www.motoya.co.jp/event/exhibition/summerfair_2023_nagoya.html】にアクセス、

ページ下部「セミナーお申し込みフォーム」をご入力のうえ送信



参加費:

無料



会場:

ウインクあいち 6F展示場

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

TEL:052-571-6131





アクセス:

■JR名古屋駅桜通り口から:ミッドランドスクエア方面 徒歩5分

■ユニモール地下街 5番出口から:徒歩2分





主催:

株式会社モトヤ



後援:

愛知印刷工業組合/岐阜県印刷工業組合/三重県印刷工業組合/(一社)日本グラフィックサービス工業会 愛知県支部



お問い合わせ先:

株式会社モトヤ 名古屋支社

【TEL】052-935-5315





ライセンス事業や印刷機を活用したビジネスにご興味がおありの方に

ピッタリのセミナーとなっております。



当日は皆さまのご来場を

心よりお待ち申し上げております!



