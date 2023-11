[イケア・ジャパン株式会社]

名取市は11月16日(木)、堺市は12月1日(金)よりオープン



「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社(本社:千葉県船橋市、代表取締役社長兼Chief Sustainability Officer:ペトラ・ファーレ)は、イオンモール名取(宮城県)およびららぽーと堺(大阪府)にポップアップストアを期間限定でオープンします。出店期間は「IKEAポップアップストア in 名取」は、2023年11月16日(木)から2024年1月14日(日)まで、「IKEAポップアップストア in 堺」は、2023年12月1日(金)から2024年1月28日(日)までです。







今回ポップアップストアを出店する宮城県および大阪府にはそれぞれIKEA仙台、IKEA鶴浜があり、各府県内や隣接県のお客さまに多くご利用いただいています。より多くの方々に、家での暮らしをより快適でサステナブルにするアイデアやお手ごろな価格で簡単に毎日の暮らしに彩りを加える商品をお届けしたいという思いから、期間限定ポップアップストアを名取市内、堺市内にオープンします。気軽にポップアップストアに足を運んでいただき、イケアの手ごろな価格で簡単に毎日の暮らしを彩ることができる商品や生活ニーズに寄り添ったアイデアを見つけていただければと思います。ぜひ、「IKEAポップアップストア in 名取」および「IKEAポップアップストア in 堺」へお越しいただき、イケアの魅力を体験してみてください。



【IKEAポップアップストア in 名取 概要】



仙台だけでなく宮城県全域や近隣の福島県、山形県からもたくさんのお客さまがいらっしゃるイオンモール名取に、IKEAポップアップストア in 名取をオープンします。「より快適な毎日を、より多くの方々に」お届けするため、約9,500点の商品の中からイケアコワーカー(従業員)おすすめの優れたデザイン、機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えたお手ごろ価格の商品約100点を厳選して販売します。オープン記念として、オープン日から4日間、2000円以上ご購入の方にイケアのエコバッグをプレゼントするほか、IKEA仙台の店舗で使えるクーポンをプレゼントします。

開催期間:2023年11月16日(木)~2024年1月14日(日)(※休業日は施設に準ずる)



営業時間:10:00~21:00



開催場所:イオンモール名取



住所:〒981-1294 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1



URL :https://www.ikea.com/jp/ja/stores/sendai/ikea-pop-up-store-in-natori-pubea2a0b80







一部商品のご紹介 (価格は税込み)



ISTAD/イースタード

フリーザーバッグ

¥199/25ピース

デザインの豊富さが魅力のISTAD/イースタード フリーザーバッグ。ジッパー付き。何度でも使え、食材を新鮮に保ち、冷凍でき、また50°Cまでの食材を入れることができます。キッチンだけでなく家の整理にも便利です。





EFTERTRADA/エフテルトレーダ

バッグ

IKEA Family 価格 ¥599 通常価格 ¥799

小物を入れる内ポケット付きの収納力が高いバッグ。街に出かけるとき、ジムやビーチに行くときに肩にかけて持ち運ぶのに最適です。





BLAHAJ/ブローハイ

ソフトトイ

¥1,999

サメを擬人化して写真を取り、SNSに投稿するのが大人気です。イケアの柔らかいソフトトイはお子さまだけでなく幅広い年代の方に愛されています。





SKUBB/スクッブ

収納ケース

¥899

ワードローブ内やベッド下に収納ケースを設置すれば、季節物の衣類や寝具の収納に便利なうえ、ホコリもつきません。生地には再生ポリエステルを使用しています。ゴミになってしまうものを資源として活用することで、サステナブルな未来に一歩近づくことができます。



【IKEAポップアップストア in 堺 概要】



クリスマスやお正月などのホリデーシーズンに開催するポップアップストア in 堺では、イケアの定番人気商品をはじめ、お子さま向けの商品も多く含む約100点の商品を販売予定。シンクはもちろん、明かりがつくコンロ、キッチン用品を収納するキャビネットまで本物のキッチンのようなDUKTIG/ドゥクティグ おままごとキッチンや、SNSで大人気の#イケアのサメのBLAHAJ/ブローハイ ソフトトイなどを販売します。ぜひ、お子さまへのプレゼントを選んでみてはいかがでしょう。

開催期間:2023年12月1日(金)~2024年1月28日(日)(※休業日は施設に準ずる)



営業時間:10:00~20:00(平日)/ 10:00~21:00(土日祝・特定日)



開催場所:三井ショッピングパーク ららぽーと堺



住所:〒587-8577 大阪府堺市美原区黒山22-1



URL :https://www.ikea.com/jp/ja/stores/tsuruhama/ikea-pop-up-store-in-sakai-pube798eac0







一部商品のご紹介 (価格は税込み)



RASHULT/ロースフルト

ワゴン

¥2,999

狭いスペースでも使えるうえ、必要な場所に自由に移動できるワゴンです。キッチンツール、デスクアクセサリー、手袋や鍵、携帯電話などの収納にどうぞ。11月1日(水)からイケアで人気のこの商品もさらにお求めやすい価格になりました。





PARKLA/ペルクラ

シューズバッグ

¥89

靴を収納したり、旅行に持って行ったりするときに靴をスマートに保管できます。このバッグには大きな靴1足または小さな靴2足を入れられます。





DUKTIG/ドゥクティグ

おままごとキッチン

¥14,990

小さなシェフの夢がかないます。ままごと遊びがもっと楽しくなるリアルなおままごとキッチン。スイッチでコンロのライトを点灯・消灯できます。本物のようにコンロが赤くなりますが、熱くはなりません。お子さまはこのモダンなキッチンで、テレビの有名シェフさながらに、料理やお菓子づくりに腕をふるい、家族においしい新作レシピを楽しんでもらえます。





RISATORP/リーサトルプ

バスケット

¥799

便利な収納として使うと、キッチン、玄関ホール、ベッドルーム、ホームオフィスで散らかりがちなものを整理整頓できます。持ち手が付いているので、バスケットを必要な場所まで簡単に持ち運べます。11月1日(水)からイケアで人気のこの商品もさらにお求めやすい価格になりました。



※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/をご覧ください。

※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。



