株式会社日立ソリューションズ(本社:東京都品川区、取締役社長:山本 二雄/以下、日立ソリューションズ)は、東南アジアとインドのグループ会社とともに、大手調査企業International Data Corporation Asia/ Pacific Pte. Ltd.(以下、IDC Asia/Pacific社)が2023年11月に発行した「IDC MarketScape: Asia/Pacific Microsoft Business Application Implementations Services Vendor Assessment,2023-2024」(以下、IDCレポート)において、アジア太平洋地域におけるマイクロソフト社のビジネスアプリケーションを提供するサービスベンダーの中でリーダーとして評価されました。





IDCレポートは、IDC Asia/Pacific社が、アジア太平洋地域におけるマイクロソフト社のビジネスアプリケーションを提供するサービスベンダーを、サービスやソリューションの内容、技術力、トレーニングスキル、成長戦略、複雑なユースケースへの対応実績、カバーする地域とデリバリー能力、AI活用経験という基準に基づき、ベンダーを選定、調査し、分析した結果をまとめたものです。



また、大手調査企業Everest Group(以下、エベレストグループ社)が2023年9月に発行した「Everest Group Microsoft Dynamics 365 Service PEAK Matrix(R) Assessment2023」(エベレストグループレポート)において、優れたサービス提供能力と市場での影響力を有するグローバルリーダー8社のうちの1社として、日系企業として唯一選定されました。

エベレストグループレポートは、 Microsoft Dynamics365 サービスを専門とする27のプロバイダーの強みや課題を含む評価をまとめたものです。

IDCレポートおよびエベレストレポートでのリーダーとしての評価はいずれも2回目です。



■日立ソリューションズグループが評価された点の要約

(1)IDCレポート

日立ソリューションズグループは、マイクロソフト社の長年のパートナーとして、 Microsoft Dynamics 365 製品に関する確かな知識を持っています。特に金融サービス、製造、サービスにおいて、業界の専門知識を有しており、幅広く豊富な経験とスキルをもとに投資効率が高くお客さまに最適な Microsoft Dynamics 365 サービスの導入やソリューションを提供することで、アジア太平洋地域のお客さまの業務革新を支援しています。



(2)エベレストグループレポート

日立ソリューションズは、さまざまな規模の企業向けに Microsoft Dynamics 365 サービスを提供しており、特に、製造業、公共、小売り、消費財分野の企業向けサービスに強みがあります。これまで一貫した Microsoft Dynamics 関連の受賞実績からも高い能力と信頼性を示していることがわかります。 Microsoft Dynamics 365 におけるサプライチェーンや財務など幅広いサービスにおいて信頼できる実績があり、企業のビジネス強化を支援しています。



■評価へのコメント

日立ソリューションズ 執行役員 産業イノベーション事業部長を務める大池 徹のコメントです。

「わたしたちは、IDC MarketSpaceのレポートにおいてアジア太平洋地域におけるマイクロソフト社のビジネスアプリケーションを提供するサービスベンダーの中でリーダーとして評価されたこと、エベレストグループレポートにおいて、優れたサービス提供能力と市場での影響力を有するグローバルリーダー8社のうちの1社として、日系企業として唯一選定されたことを誇りに思っています。この評価結果は、革新的なソリューションを提供し、優れた技術をグローバルに提供する日立ソリューションズグループの取り組みの励みになります。世界で信頼されているブランドとの多くの仕事を通じて、私たちは、お客さまのグローバルビジネスをサポートしていきます」



■今後について

日立ソリューションズグループは、 Microsoft Dynamics 365 サービスやさまざまな業界に関する深い専門知識を有し、クラウド活用やデータ利活用を支援するソリューションを提供しています。今後も、常に新たな技術を取り入れながら、「 Microsoft Dynamics 365 」を基軸に、「 Microsoft Power Platform 」、「 Microsoft 365 」、「 Microsoft Azure 」、「 Microsoft Azure OpenAI Service 」、「 Microsoft HoloLens 」といったマイクロソフト製品を総合的に活用したソリューションを提供していきます。製造業を中心とした幅広い業種のお客さまをトータルに支援するサービスやソリューションをグループ一体となってグローバルに展開し、お客さまの持続可能な経営の実現を支援していきます。



■日立ソリューションズグループの Microsoft Dynamics 事業について

日立ソリューションズグループは、米国のグループ会社とマイクロソフト社との強固なパートナーシップの下、欧米や中東、インド、東南アジア、オセアニアなど、グローバルに Microsoft Dynamics 事業を展開しています。

2023年7月、米国のグループ会社である日立ソリューションズアメリカ社は、マイクロソフト社から、ワールドワイドにBusiness Applications分野の「 Dynamics 365 Supply Chain 」と「 Dynamics 365 Services 」のカテゴリーにて、Winnerを受賞し、「 Microsoft UK Government 」でファイナリストとして入賞しました。東南アジアのグループ会社は、「 Microsoft Singapore & Asia Pacific Region Partner of the Year」において、Intelligent Line of Businessカテゴリーで表彰されました。併せて、日立ソリューションズは、日本マイクロソフト株式会社から、「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2023」において、Business Applications分野「Low Code Application Development」のカテゴリーでアワードを受賞しています。

日立ソリューションズグループは、グローバル対応力、多数の導入実績、業種知識を生かしたソリューション、マイクロソフト社とのパートナーシップの4つの強みを持っています。これらの強みを生かし、グループ各社とともに、全世界で一貫したグローバルソリューションを提供しています。

