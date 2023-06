[株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック]

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(代表取締役社長:小島耕/以下「水戸ホーリーホック」)は、6/24(土)に行う水戸ホーリーホックホームゲーム(2023明治安田生命J2リーグ第22節 水戸ホーリーホック vs. FC町田ゼルビア)に、2017シーズン水戸ホーリーホックに所属し、昨年「FIFAワールドカップカタール2022」で日本代表として出場した、前田大然 選手の来場が決定したことをお知らせいたします。







このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(代表取締役社長:小島耕/以下「水戸ホーリーホック」)は、6/24(土)に行う水戸ホーリーホックホームゲーム(2023明治安田生命J2リーグ第22節 水戸ホーリーホック vs. FC町田ゼルビア)に、2017シーズン水戸ホーリーホックに所属し、昨年「FIFAワールドカップカタール2022」で日本代表として出場した、前田大然 選手の来場が決定したことをお知らせいたします。

当日はスタジアム場外でのトークショーやハーフタイムでのピッチ周回を実施予定です。



■対象試合:2023/6/24(土)18:00キックオフ

2023明治安田生命J2リーグ第22節 水戸ホーリーホック vs. FC町田ゼルビア

■会場:ケーズデンキスタジアム水戸

■実施内容/実施時間(予定)◎雨天・荒天の場合は実施内容の変更、または中止の可能性もありますのでご了承ください。

・サブグラウンド「ホーリーホックパーク」イベントステージでのトークイベント(16:20~16:45頃)

・ピッチ周回(ハーフタイム)



■試合特設ページはコチラ

https://www.mito-hollyhock.net/lp/20230624/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-13:16)