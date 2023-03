[ワウテック株式会社]

法人向けクラウド型ソリューションサービス「Wonder Cloud Works」を提供するワウテック株式会社(本社:東京都港区、 代表取締役社長:瀬沼 悠)は、2023年2月に、Wonder Cloud Worksの各種連携機能に関する機能アップデートを実施しましたことをお知らせいたします。









◆アップデート概要

Wonder Cloud Works(ワンダークラウドワークス)は、いくつものビジネスツールがひとつにまとまったクラウド型ソリューションサービスです。ワンコイン500円から、お好きなツールを選んでご利用いただくことができます。さらに、それぞれのサービスは機能の連携が可能です。



今回のアップデートでは、WPS連携機能と外部連絡先機能について機能の拡張が実施されました。



WPS連携機能:ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」とクラウド型オフィス「WPS Cloud Pro」の連携機能

外部連絡先機能:ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk」と法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS」の連携機能



それぞれのアップデート概要は以下の通りです。



・WPS連携機能

・アップロードファイルの保存先設定におけるデフォルト機能の実装

・ファイル管理履歴にWPS Cloud Proのファイルが追加

・各ツール間でアカウント情報の自動同期が可能に



・外部連絡先機能

・CAMCARD BUSINESSとWowTalkの連携を必須化、閲覧範囲設定を同期

・ゲストチャット機能のWebブラウザ利用に対応

・未読通知メールの設定をアプリ上から選択可能に



各機能拡張について、詳しい内容をご紹介します。





◆WPS連携機能



・アップロードファイルの保存先設定におけるデフォルト機能の実装





WowTalkにアップロードしたファイルの保存先について、デフォルト設定が行えるようになりました。デフォルト設定は「毎回選択」「WPS」「WowTalk」の3つから選択することができます。



またデフォルトを未設定の場合でも、ファイルアップロード時に表示されるポップアップダイアログで設定したアップロード先がデフォルト設定として記録されます。



アップロードファイルにデフォルトの保存先を設定できることで、ファイルアップロード時に都度保存先を選択する必要がなくなり、スピーディにファイル共有を行っていただけるようになりました。





・ファイル管理の履歴にWPS Cloud Proのファイルが追加





WowTalkのファイル管理の履歴に、WPS Cloud Proの共有ファイルが追加されるようになりました。過去に共有したWPS Cloud Proのファイルを、ファイル管理の履歴からさかのぼって確認することができます。



ファイルの検索手段が増えたことによって、ファイルの検索性が向上しました。





・各ツール間でアカウント情報の自動同期が可能に

WowTalkとWPS Cloud Pro、それぞれのアカウント情報が自動で同期されるようになりました。



たとえば、従業員の退職に伴い、WowTalkの管理画面上から、該当社員のWowTalkアカウントを削除した場合、WPS Cloud Proのアカウントも自動で削除されます。



各ツール間のアカウント情報が自動で同期されるようになったことで、アカウント管理をより簡便に行っていただけるようになりました。





◆外部連絡先機能



・CAMCARD BUSINESSとWowTalkの連携が必須化、閲覧範囲設定を同期







外部連絡先機能は、CAMCARD BUSINESSに登録された名刺情報を、WowTalk上で閲覧・検索できる機能です。



これまで、WowTalkとCAMCARD BUSINESSは、サービス連携時に各ユーザーアカウント同士の連携が必須ではなく、管理者が任意で行う仕様となっておりました。



またWowTalkの外部連絡先機能においては、CAMCARD BUSINESSで設定された「名刺の共有・閲覧範囲設定」までは反映されない仕様となっており、そのため、その会社に所属しているユーザーであれば、CAMCARD BUSINESSに登録された全ての名刺情報を、WowTalkの外部連絡先から閲覧することが可能でした。



今回のアップデートでは、これまでは任意であったWowTalkとCAMCARD BUSINESSのアカウント連携を必須化し、さらにCAMCARD BUSINESSにおける名刺の共有・閲覧範囲設定をWowTalkの外部連絡先機能に反映させる機能拡張を実施しました。



これらのアップデートにより、CAMCARD BUSINESSとWowTalkの各ユーザーアカウントが連携にあたって必ず紐づかれる形となり、外部連絡先機能における名刺の閲覧範囲設定もCAMCARD BUSINESSの設定と同期されるようになりました。



ツール間でアカウント情報が同期され、さらに閲覧範囲設定も反映されるようになったことで、取得した名刺情報を、その従業員が必要とする範囲で適切に共有・管理することが可能となり、顧客情報資産を組織としてより安全に管理いただけるようになりました。



※なお、CAMCARD BUSINESSでは、「各ユーザー間(同僚に名刺情報を共有する等)」や「部門内(上司に部下が名刺情報を共有する等)」、「全体(会社全体に向けて名刺情報を共有する)」などの区分によって、登録する名刺の共有範囲を任意で設定することが可能となっています。



今回のアップデートにより、CAMCARD BUSINESSで設定した共有範囲がWowTalkの外部連絡先機能の名刺閲覧範囲に反映されるようになります。





・ゲストチャット機能のWebブラウザ利用に対応







ゲストチャット機能とは、外部連絡先に登録されたユーザーとWowTalkで1対1のチャットが行える機能です。



今回のアップデートにより、WowTalkユーザーは従来スマホアプリからしか利用できなかった本機能をWebブラウザ版のWowTalkからご利用いただけるようになりました。



Webブラウザ版に対応したことで、WowTalkユーザーは自身のデバイス環境に合わせてゲストチャット機能を活用いただけるようになりました。





・未読通知メールの設定をアプリ上から選択可能に

ゲストチャット機能では、外部ユーザーはブラウザ上でWowTalkユーザーとチャットを行うことができます。未読メッセージについては宛先に設定したメールから通知の受け取りが可能です。



今回のアップデートにより、こちらの未読通知メールの宛先設定を“リンク作成者”がアプリ上から行えるようになりました。







Wonder Cloud Works







Wonder Cloud Worksは、最新のクラウド技術を用いた法人向けクラウド型ソリューションサービスです。新たな働き方の実践に役立つビジネスツールがひとつにまとまっており、ワンコイン500円から、お好きなツールを選んでご利用いただけます。すべてのツールに1つのID・パスワードからアクセスできるため、管理も簡単。さらに、“機能連携”によりツール間をシームレスに繋ぐことで相乗効果をもたらし、大幅な業務効率アップを実現します。



URL:https://www.wondercloudworks.jp/







ワウテック株式会社について



ワウテック株式会社は、2011年、法人向けMobility Device Applicationの企画、開発、販売を展開すべく事業をスタートしました。現在は、ITビジネスサービスを提供するキングソフトグループの一員として、ビジネスチャット・社内SNS「WowTalk(ワウトーク)」、クラウド型オフィス「WPS Cloud Pro(ダブルピーエスクラウドプロ)」、クラウド型受付システム「WowDesk(ワウデスク)」、および法人向け名刺管理ソリューション「CAMCARD BUSINESS(キャムカードビジネス)」といった法人向けITソリューションの自社開発や運営、販売、提供を行っております。







キングソフトグループについて



キングソフトグループは、業務効率化と生産性向上の課題解決に取り組むためのITビジネスサービスを提供する、キングソフト株式会社とワウテック株式会社で構成されています。グループのミッション~「働く」をスマートに~は、働く場所、時間、デバイスにとらわれることなく、効率的でスマートな働き方の実現を目指しています。その先には、誰もが輝ける社会実現に寄与したいという思いが込められています。当グループは両社の強みを生かし、多くのビジネスパーソンが抱く課題に、新しい価値を、抜群のコストパフォーマンスで提供し、新しい時代の働き方・生き方を実現します。



ワウテック株式会社

設立:2011年4月22日

URL:https://www.wowtech.co.jp/

本社所在地:〒108-0014 東京都港区芝5丁目29−11 G-BASE田町 5階

資本金:110百万円(資本準備金含む)

事業内容:WowTalkを中心とした法人向けMobility Device Applicationの企画、開発、販売

Wonder Cloud Works:https://www.wondercloudworks.jp/

WowTalk:https://www.wowtalk.jp/

WPS Cloud Pro:https://biz.wpscloud.jp/

CAMCARD BUSINESS:https://www.camcard.jp/business/

WowDesk:https://www.wowdesk.jp/



