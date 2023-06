[クラウドエース株式会社]

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠、以下クラウドエース)は、 親会社の吉積ホールディングス株式会社によってインドでの更なるビジネス拡大を目指し、新たな開発拠点をベンガルール(バンガロール)、営業拠点をムンバイに構えたことをお知らせいたします。











これまでクラウドエースは、世界中に拠点を持つことを目標として、アジアを皮切りにグローバルでの事業展開を図ってまいりました。現在インド法人があるデリーに加えて、新たにベンガルールに開発拠点、ムンバイに営業拠点を立ち上げ、業務を開始いたしました。



新たに開発拠点を置いたベンガルールは、インド南部カルナータカ州の州都であり、「インドのシリコンバレー」と呼ばれる IT 集積地です。多くのグローバル企業やスタートアップが進出しているため、ビジネスでのコラボレーションの機会も豊富にあります。また、研究機関や工科大学も集中しているため、多くの技術者が集まります。ベンガルールに拠点を置くことで、優秀な人材の確保にも取り組んで参ります。



営業拠点を置いたムンバイは、マハーラーシュトラ州にある都市でインドで最も発展した都市の 1 つです。多くの国際企業が進出しており、国際空港、鉄道、道路など、交通インフラも整備され国内の物流拠点として機能しています。また、世界有数の金融拠点として、インド準備銀行、インド国立証券取引所といった官民の金融機関をはじめ、多くのインド企業の本社や多国籍企業の主要拠点が置かれています。ムンバイには伝統的な価値観を大切にしている中小企業が数多く、現地にて営業開拓をしていくことが求められます。現場では DX のニーズが高まっており、クラウド市場として期待できると考えています。政府はビジネスの発展を促進するために多くの支援策を打ち出しています。 ムンバイに拠点を置くことで、更なる拡大を目指していきます。



今後も全拠点でのエンジニアリソースを連携し、グローバルな開発体制を一層強化し、世界基準の技術力とサービス品質の提供に努めていきます。



これを受けてインド法人代表の高橋三郎は、次のように述べています。

「インド経済の急速な発展を見据え、自社の成長に加え、インドの経済成長にも貢献することを目指しています。ベンガルールとムンバイは、インドにおける IT 産業の中心地であり、素晴らしいビジネス環境です。それぞれの拠点を通じて市場のニーズを的確に掴み、最高品質のクラウドサービスをより多くのお客様に提供していきます。」





■インド法人について

会社名:Accelerated Computing Enterprise Pvt Ltd

代表:高橋三郎(Saburo Takahashi)

Email: in@cloud-ace.com



住所;



【デリー】

WeWork Forum, DLF Cybercity Road, Phase III, Gurugram, Haryana 122002

TEL: (+91) 95999-26020



【ベンガルール】

The GAIN, 44/A, 1st Main Road, 3rd Phase, JP Nagar, Bengaluru 560078

36/5, Hustlehub Tech Park, Sector 2, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102

TEL: (+91) 99533-04320



【ムンバイ】

WeWork Enam Sambhav, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051

TEL: (+91) 95999-26020



クラウドエース株式会社について



本社 : 東京都千代田区大手町 1 丁目 7 − 2 東京サンケイビル 26F

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースはクラウドの導入設計から運用・保守までをワンストップでサポートをする Google Cloud を専門としたシステムインテグレーターで、Google Maps Platform のパートナーでもあります。Google Cloud のマネージド サービス プロバイダとして、アプリケーション開発や機械学習などのあらゆる分野における技術的サポートと、コンサルティング、システム開発、Google Cloud 認定トレーニングを提供しております。日本およびアジアにて、120 社を超えるパートナー企業と共に DX を行う企業の多様なニーズにお応えいたします。





※Google Cloud は、Google LLC の商標です。



