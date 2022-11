[ネットギア]

先進的なネットワーク機器をグローバルに提供するNETGEARの日本法人、ネットギアジャパン合同会社(所在地:東京都中央区、代表:杉田 哲也、以下ネットギア)は日本最大規模のesportsパーク「RED°TOKYO TOWER(レッドトーキョータワー)」内にあるeスポーツアリーナ「RED°ARENA supported by NETGEAR」にて、WiFi 6E対応の新製品展示&紹介イベントを実施します。また、第2部としてプロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」と一緒に、現役ストリーマーによるストリーマー講座も開催。このイベントに先着50名様を無料でご招待します。

(*1) ネットギアジャパン自社調べ 2022年11月1日時点 ネットワーク機器における「クアッドバンドメッシュWiFi 6Eシステム」として





■イベント内容

●日時:2022年11月24日(木)17:00~19:30 (15:00~受付開始)

●スケジュール

2部制にて行います。第1部のみ、第2部のみの参加も可能。

17:00~17:45

<第1部> ネットギアのWiFi 6E対応新製品展示&紹介

- 最新規格WiFi 6E対応の新製品を実物とともにご紹介。質問にもお答えします。

- 豪華プレゼントが当たるクイズ大会

17:45~18:00 休憩

18:00~19:30

<第2部>

- Human Academy CREST GAMING STREAMER・スペシャルゲストによるトークショー

-ストリーマーと一緒にゲームができる!来場者参加型ゲームプレイ

-サインや写真撮影もOK!ファン交流会

●イベント会場:RED°TOKYO TOWER 5階「RED°ARENA supported by NETGEAR」

●対象参加者:年齢、性別不問。学生も社会人も大歓迎です。

●参加費:無料 (50名様限定)



■応募について

●応募方法:下記リンク先またはQRコードよりアンケートに答えるだけで応募・予約完了。

URL:https://forms.gle/SarmMVd6UHQBvyiz9



※フォームにて、第1部、第2部のどちらに参加、または両方に参加をお選びください。

※応募は1名様につき1回のみとなります。

※複数名でご参加の場合も、それぞれお申込みください。

※定員に達した時点で締め切らせていただきます。締め切り後も当日RED°TOKYO TOWERの入場券をご自身でご購入いただいたうえで、イベントへの参加は可能です。



■イベント当日

●応募完了メールを受付でご提示ください。(東京タワー3階、RED°TOKYO TOWER受付の隣にネットギア招待用受付をご用意しております。)

●15時より受付を開始します。イベント開始まではRED°TOKYO TOWERのアトラクションで遊んでいただけます。イベント開始5分前までに5階「RED°ARENA supported by NETGEAR」にお集まりください。

●イベント終了後も22:00までRED°TOKYO TOWERのアトラクションで遊んでいただけます。



■Human Academy CREST GAMINGについて https://crestgaming.com/

Human Academy CREST GAMINGは2016年7月に結成され、2020年7月からヒューマンアカデミー株式会社が運営を行っているマルチプロゲーミングチーム。結成から間もないチームながら急速に成長し、League of Legendsは日本リーグでトップを争う強豪チーム入りを果たしています。その他、Rainbow Six Siege、VALORANT、Identity V 第五人格など、さまざまなゲームでも世界を目指し活動しています。またストリーマー部門設立により、eスポーツを知らない方々にもその魅力を知って頂けるように日々尽力しています。「CREST=極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し邁進を続け、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、eスポーツ業界の発展に貢献します。



■RED°TOKYO TOWERについて

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となるesportsパークを2022年4月に開業。

最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。esportsが国民的カルチャーへと進化する、その最前線の舞台となることを目指しています。

公式サイト:https://tokyotower.red-brand.jp/



■ネットギアについて

ネットギアは、グローバルネットワークメーカー、NETGEAR,Incの日本法人として設立され、25年以上、世界をインターネットにつなぐことにおいて、イノベーティブなリーダーであり続けることをミッションに、最新WiFi 6テクノロジーを搭載したトライバンドメッシュWiFiシステム「Orbi WiFi 6」など、製品の開発、販売を行っております。

「RED° TOKYO TOWER」内にあるeスポーツ専用アリーナ「RED° ARENA」のネーミングライツ(命名権)を取得しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/04-14:16)