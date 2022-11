[株式会社焦点工房]

Fringer(フリンガー)FR-FX2およびFR-FX20(キヤノンEFマウントレンズ → フジフイルムXマウント変換)電子マウントアダプターのファームウェアアップデート Ver.2.30を公開いたします。







[ 更新内容 ]



■動作確認済、及び対応可能レンズを追加





Canon EF 300mm f/2.8L USM

Canon EF 300mm f/2.8L USM + エクステンダー 1.4X 3) Canon EF 300mm f/2.8L USM + エクステンダー 2X

Canon EF 300mm f/2.8L IS USM

Canon EF 300mm f/2.8L IS USM + エクステンダー 1.4X

Canon EF 300mm f/2.8L IS USM + エクステンダー 2X 7) TOKINA atx-i 11-20mm F2.8 CF

SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM

Samyang XP 50mm f/1.2

Samyang XP 85mm f/1.2

LAOWA 105mm f/2 STF







■下記のレンズにおいて、レンズ生産時期による識別IDの差異で、正常に認識されない現象を修正





TAMRON 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO B016







■AF-Cモード撮影時の動作安定性の改善





[ 更新情報の詳細 ]

ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。

焦点工房サポートページ:http://stkb.co.jp/support.html#fr-fx2





About Fringer

ソフトウェア関連の仕事に20年間従事しながら、CONTAXレンズ愛好者であり、カメラ好きが高じて、2013年より高性能でスマートさにこだわった電子系アダプターの製作に取り組んでいます。

https://www.fringeradapter.com/



